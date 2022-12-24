Классная интерпретация классического силуэта спортивного бренда. Пара, посвященная Нью-Йорку, отличается укороченным «свушем».
Очередное переиздание аутдор-хита из 90-х.
Неочевидная и нерастиражированная модель Reebok с большим потенциалом.
Лаконичный дизайн, удачно подобранные материалы и безупречная расцветка — все в лучших традициях Maharishi.
Классные раннеры в лучших традициях начала нулевых.
Водонепроницаемая беговая пара, которая без труда приживется и в городском гардеробе.
Датский бренд знает толк в кроссовках в винтажном аутдор-стиле. Biom C-Trail — очередное тому подтверждение.
Сдержанная, но не лишенная шарма расцветка популярной среди аутдор-энтузиастов модели.
Очередная интерпретация нового силуэта аутдор-бренда. На этот раз The North Face выпустил более подходящую под непогоду версию.
Французский бренд выпустил зимнюю вариацию еще одной регулярной модели — T-Clip. Тот же знакомый силуэт, но в более практичном исполнении.
Немецкий бренд продолжает эксперименты с мембраной Gore-Tex. На этот раз дизайнеры Puma модифицировали классический силуэт Suede.