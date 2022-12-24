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11кроссовок месяца

Афиша Daily
Сегодня в 10:00
Кроссовки в аутдор-стиле 90-х, теннисная классика на современный манер, водонепроницаемые кеды и еще 8 достойных внимания пар.
Nike Air Force Mid

Классная интерпретация классического силуэта спортивного бренда. Пара, посвященная Нью-Йорку, отличается укороченным «свушем».

Цена
15 990 р.
Nike ACG Air Mada

Очередное переиздание аутдор-хита из 90-х.

Цена
16 990 р.
Reebok DMX Trail Shadow

Неочевидная и нерастиражированная модель Reebok с большим потенциалом.

Цена
15 490 р.
Maharishi x Reebok LT Court Shoes

Лаконичный дизайн, удачно подобранные материалы и безупречная расцветка — все в лучших традициях Maharishi.

Цена
12 690 р.
Asics UB4-S GEL-1130

Классные раннеры в лучших традициях начала нулевых.

Цена
14 990 р.
Mizuno Wave Mujin TL GTX

Водонепроницаемая беговая пара, которая без труда приживется и в городском гардеробе.

Цена
17 900 р.
Eсco Biom C-Trail

Датский бренд знает толк в кроссовках в винтажном аутдор-стиле. Biom C-Trail — очередное тому подтверждение.

Цена
14 999 р.
And Wander x Salomon Odyssey

Сдержанная, но не лишенная шарма расцветка популярной среди аутдор-энтузиастов модели.

Цена
24 650 р.
The North Face Vectiv

Очередная интерпретация нового силуэта аутдор-бренда. На этот раз The North Face выпустил более подходящую под непогоду версию.

Цена
15 699 р.
Lacoste T-Сlip WNTR

Французский бренд выпустил зимнюю вариацию еще одной регулярной модели — T-Clip. Тот же знакомый силуэт, но в более практичном исполнении.

Цена
14 990 р.
Puma Suede

Немецкий бренд продолжает эксперименты с мембраной Gore-Tex. На этот раз дизайнеры Puma модифицировали классический силуэт Suede.

Цена
11 990 р.
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