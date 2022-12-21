9 новых российских марок украшений, о которых вы могли не знать

Alt + R основан тремя друзьями — Анатолием Шабалиным, Софьей Чукавиной и Павлом Симоновым. Знак бренда представляет собой четыре повторяющиеся буквы А, которые образуют перекресток — он символизирует вечный поиск, неминуемость выбора и напоминание о том, что всегда есть альтернативный путь. Сейчас у Alt + R можно найти четыре модели колец, моносерьгу и колье. Порядок цен: 15 000 рублей за серьгу, 21 000 рублей за кольцо и 30 000 рублей за колье.