9 новых российских марок украшений, о которых вы могли не знать

Tuman
Современная магия в интеллигентной форме — так описывает основатель бренда Артем Шамраев идею создания своих украшений. «Я беру магическое понятие или мистический артефакт и преобразую его в современную форму. При этом мне важно, чтобы украшения и образ, который они создают, не были карнавальными и фейковыми».
Tuman — это украшения из серебра, стали, титана, драгоценных и полудрагоценных камней. Особое место в дизайне изделий занимают горный хрусталь, лунный камень, изумруд и розовый кварц. Порядок цен: 7500 рублей за кольцо с вращающимся элементом, 7900 рублей за кольцо-печатку, 9500 рублей за кольцо с изумрудом. Сделать заказ можно в соцсетях Tuman.
Alt + R
Alt + R основан тремя друзьями — Анатолием Шабалиным, Софьей Чукавиной и Павлом Симоновым. Знак бренда представляет собой четыре повторяющиеся буквы А, которые образуют перекресток — он символизирует вечный поиск, неминуемость выбора и напоминание о том, что всегда есть альтернативный путь. Сейчас у Alt + R можно найти четыре модели колец, моносерьгу и колье. Порядок цен: 15 000 рублей за серьгу, 21 000 рублей за кольцо и 30 000 рублей за колье.
Joser
Изделия Дарьи Беляковой говорят на архитектурном языке. Подвески, кольца, каффы и серьги Joser повторяют форму колонн. В качестве материалов дизайнер использует желтое и белое золото, а также камни — бриллианты и изумруды. Порядок цен: 40 900 рублей за кафф, 68 000 рублей за кольцо и 169 000 рублей за подвеску.
Shameless
«Крупные, акцентные, бесстыдные» — вот что можно узнать об украшениях Shameless, зайдя на страницу бренда. Тут есть асимметричные серьги в виде детской соски, цветные каффы с покрытием из нанокерамики или кольца с манифестами. Порядок цен: 8600 рублей за кафф, 15 200 рублей за кольцо и 14 300 рублей за серьги.
6th Sense Jewelry
До создания своей первой коммерческой коллекции потомственный ювелир Маруся Фомина прошла тернистый путь проб и испытаний разными стилями — от классики до контемпорари. В итоге ee любовь к горячей эмали проявилась в наивных украшениях бренда 6th Sense Jewelry. Наш выбор тут — серьги-пусеты наивных форм: от капелек и облаков до сердец и знака пацифик. Узнать порядок цен и сделать покупку можно в соцсетях 6th Sense Jewelry.
Viliar
Виктория Вилиар создает украшения с намерением сохранить воспоминания о море: жемчуг, хлопья сусального золота, слезы русалки (шлифованные морем стеклышки) заливаются эпоксидной смолой и обретают новые формы, носибельные и обтекаемые. Дизайнер тут выступает в роли прибоя, доводя до приятной натуральной шероховатости форму колец перед финишем. Порядок цен: 4000 рублей за малые кольца и 4500 рублей за большие.
Dune
В творческом тандеме геммолога-дизайнера Евгении Курмашевой и ювелира-дизайнера Глеба Денисова основана ювелирная мастерская. Создатели Dune уделяют особое внимание поиску уникальных камней и эстетичных форм. Ребята создают украшения на заказ, воплощая свои идеи и идеи клиентов, но также можно приобрести изделия из наличия. Например, кольцо из белого золота с аквамарином, кольца из желтого золота с уральскими изумрудами или серьги в желтом золоте. Порядок цен: 80 000 рублей за кольцо и 84 000 рублей за серьги.
Mister Crystal
Вдохновленная природой, естественными формами кристаллов и горных пород, дизайнер Катя Тебенева пилит, плавит и полирует свои немного брутальные кольца — из латуни, серебра, с гранатами и жемчугом. Изделия все разные, в единственном экземпляре, что очень поддерживает макротренд на замедление. Кольца из серебра стоят 3500 рублей. Приобрести и примерить изделия можно в екатеринбургском шоуруме Urals.
Infinite Self
Специализация Infinite Self — эксклюзивные серебряные талисманы, поддерживающие положительную энергодинамику. Здесь и цепь с сердцем, и колье с подвеской-пулей, и серебряные кольца с надписью «Still alive», и цепь с ключом. Порядок цен: 15 000 рублей за кольцо и 34 900 рублей за цепь с подвеской. За покупками — в соцсети Infinite Self.
* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.