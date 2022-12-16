5 дизайнерских предметов для тех, кто любит необычный интерьер

Журнальный столик в виде волны и камня
Андрей Измайлов
Идея создания коллекции скульптурной мебели Stone Story родилась из наблюдения за речным ландшафтом. Например, небольшой камень, который Андрей Измайлов когда‑то нашел и хранит до сих пор, вдохновил своими плавными формами на консоль с выдвижными ящиками Eclipse. А наш фаворит, журнальный столик Waves, воплотил в себе умиротворяющую силу природы. «Это очень природная и архитектурная работа, где ощущается влияние Захи Хадид. — рассказывает Юлия Наполова, — Особенно интересно выглядят эти разводы и ощущение волны, которая разбивается камнем».
Диван со спинкой в виде жемчужной нити
Дарья Червякова, Archipelago Studio
2000 лет назад в Японии зародилась традиция добычи жемчуга ныряльщицами ама. Женщины с самого детства исследовали морские ландшафты и учились задерживать дыхание, чтобы опуститься на дно и достать драгоценный улов. Ама до сих пор трудятся в народных белых костюмах, которые почти не изменились со времен первых ныряльщиц, и не используют современное оборудование — акваланги и дыхательные трубки.
В форме дивана 34° — 136° AGO дизайнеры отдают почтение их уникальной работе, поэтому его спинка похожа на нить жемчуга. По словам дизайнера проекта Дарьи Червяковой, у предмета было несколько этапов прототипирования спинки. В процессе производства первого прототипа выяснилось, что удобную посадку обеспечивают высота шаров и их жесткость. Поэтому диван сконструирован таким образом, что на каждого сидящего приходится по два «жемчуга».
Анастасия Моисеева и Лилия Макарова придумали эстетичную и функциональную лампу, которая станет заметной частью любого интерьера. Подвесной светильник напоминает собой классическую рифленую ракушку и состоит из двух пластин на алюминиевом каркасе, которые держат нетканое полотно. Его крылышки фиксируются в разных положениях, меняя интенсивность освещения: от приглушенного до яркого.
Сервиз «Министерство чая» из цикла «Империя»
Алан Воуба
Бумажная статуэтка или необычный чайный сервиз? Алан Воуба создал уникальный объект из фарфора, который визуально выглядит как собирательный образ имперских символов. В нем воплотились традиции Вавилона, Междуречья, Советского Союза и России.
«Сервиз возник в момент написания диссертации под названием „Керамическая архитектура как альтернатива бумажной“, — делится Алан. — Мое исследование посвящено осмыслению роли так называемой бумажной архитектуры в широком контексте XVI–XXI вв.». Под «бумажной архитектурой» в советском каноне обычно подразумеваются утопические проекты, которые не были выполнены, но повлияли на дальнейшее развитие этого вида искусства. Одним из самых ранних примеров подобного направления стала «Вавилонская башня» Брейгеля-старшего. Именно она дала сервизу идею о пирамидальной форме и связь с мифологией прошлого.
Фарфоровый медвежонок
Арина Боревич
«Когда мне исполнилось девять лет, я получила в подарок огромного плюшевого медведя с длинными нелепыми лапами. Я его очень любила и без него не засыпала, а в 16 лет решила, что выросла и медведь мне больше не нужен. Выбросила. До сих пор ищу похожего», — рассказывает Арина Боревич.
Руководитель фарфоровой мануфактуры «Рупор» Ольга Хейфиц придумала и создала фарфоровый оммаж советским зверюшкам, которые для многих стали символом безмятежного детства. И эффектная работа Арины создана с оглядкой на этот проект.
Бисквитный фарфор и тщательная реплика швов оригинальных игрушек создают реалистичную иллюзию плюша. Во внешнем виде зверюшки повторяют своих мягких предшественников из Советского Союза.