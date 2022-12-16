5 дизайнерских предметов для тех, кто любит необычный интерьер

«Когда мне исполнилось девять лет, я получила в подарок огромного плюшевого медведя с длинными нелепыми лапами. Я его очень любила и без него не засыпала, а в 16 лет решила, что выросла и медведь мне больше не нужен. Выбросила. До сих пор ищу похожего», — рассказывает Арина Боревич.