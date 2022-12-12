Как одеться на Новый год: вдохновляемся астрологией, Таро и магией

Луки для мужчин можно подсмотреть в коллекции Gucci Cosmogonie, которую дизайнер бренда Алессандро Микеле показал в мае 2022-го, а недавно дополнил съемкой с вещами из этой же линии. Здесь можно увидеть образы, состоящие из мантий, шапочек и струящихся брюк. В реальной жизни для праздников мы предлагаем заменить накидки яркими рубашками, кимоно и кардиганами, а также снабдить лук украшениями, туфлями и платками.