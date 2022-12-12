Как одеться на Новый год: вдохновляемся астрологией, Таро и магией

Тренд на астрологические прогнозы и расклады ожидаемо добрался и до наших гардеробов. Одной из первых ласточек стала ковидная коллекция Dior Haute Couture SS21. Во времена карантина, когда вместо показов дизайнеры удивляли нас фильмами, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри показала короткометражку, главной темой которой стали карты Таро. Оказывается, тема прогнозов связана с историей модного дома: Кристиан Диор был суеверен и часто пользовался услугами гадалок.
После этого тенденция на образы в стиле Таро только развивалась и добралась до модных инфлюэнсеров.
Женские образы
Сейчас в образе жриц можно увидеть фешен-икон — от певицы Doja Cat до модели Беллы Хадид. Главные атрибуты их луков — платки, обилие украшений и яркие принты. Если добавить к этому списку немного перьев, блесток и кружева, получится идеальный образ на Новый год.
Мужские образы
Луки для мужчин можно подсмотреть в коллекции Gucci Cosmogonie, которую дизайнер бренда Алессандро Микеле показал в мае 2022-го, а недавно дополнил съемкой с вещами из этой же линии. Здесь можно увидеть образы, состоящие из мантий, шапочек и струящихся брюк. В реальной жизни для праздников мы предлагаем заменить накидки яркими рубашками, кимоно и кардиганами, а также снабдить лук украшениями, туфлями и платками.