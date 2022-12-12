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Новый год-2023
Как одеться на Новый год: вдохновляемся астрологией, Таро и магией
Анна Махорина
Сегодня в 22:02
Расклад для праздничных луков от «Афиша Daily»: кимоно и блузы, бархат и перья, кольца и подвески.

Тренд на астрологические прогнозы и расклады ожидаемо добрался и до наших гардеробов. Одной из первых ласточек стала ковидная коллекция Dior Haute Couture SS21. Во времена карантина, когда вместо показов дизайнеры удивляли нас фильмами, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри показала короткометражку, главной темой которой стали карты Таро. Оказывается, тема прогнозов связана с историей модного дома: Кристиан Диор был суеверен и часто пользовался услугами гадалок.

После этого тенденция на образы в стиле Таро только развивалась и добралась до модных инфлюэнсеров.

Женские образы

Doja Cat, кампания Dior Haute Couture SS21, Белла Хадид

Сейчас в образе жриц можно увидеть фешен-икон — от певицы Doja Cat до модели Беллы Хадид. Главные атрибуты их луков — платки, обилие украшений и яркие принты. Если добавить к этому списку немного перьев, блесток и кружева, получится идеальный образ на Новый год.

Платье WOS
92 340 р.
Юбка Akhmadullina Dreams
8990 р.
Платье Ushatava
30 900 р.
Кимоно Maison Esve
44 000 р.
Платье Maison Esve
77 500 р.
Платье Lime
6999 р.
Брюки Lime
8999 р.
Брюки 12 Storeez
24 980 р.
Юбка 12 Storeez
16 980 р.
Рубашка Passy
7800 р.
Платок Radical Chic
16 900 р.
Серьги Déjà vu
3580 р.
Кольцо Posh Mimi
3980 р.
Браслет Avgvst
5950 р.
Босоножки Ekonika
11 990 р.
Сумка Liu Jo
Цена по запросу в магазине
Повязка Shovv
998 р.
Сапоги Ekonika
18 990 р.

Мужские образы

Рекламная кампания и шоу Gucci Cosmogonie

Луки для мужчин можно подсмотреть в коллекции Gucci Cosmogonie, которую дизайнер бренда Алессандро Микеле показал в мае 2022-го, а недавно дополнил съемкой с вещами из этой же линии. Здесь можно увидеть образы, состоящие из мантий, шапочек и струящихся брюк. В реальной жизни для праздников мы предлагаем заменить накидки яркими рубашками, кимоно и кардиганами, а также снабдить лук украшениями, туфлями и платками.

Рубашка Noma t.d.
37 950 р.
Кардиган Corridor
33 950 р.
Кольцо Gem Kingdom
17 500 р.
Ботинки Premiata
37 900 р.
Брюки 12 Storeez
16 980 р.
Рубашка 12 Storeez
16 980 р.
Рубашка Kardo
24 900 р.
Рубашка Kardo
25 900 р.
Рубашка Stussy
10 995 р.
Лоферы Fred Perry x G.H.Bass
18 893 р.
Кимоно White Crow
6350 р.
Бандана Marc O'Polo
2490 р.
Брюки Ripndip
9490 р.
Подвеска Sub Rosa
6800 р.
Моносерьга Silvester
7300 р.
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Кристиан ДиорБелла Хадид
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