Кремовая сыворотка с ниацинамидом — подходящий выбор для обладателей чувствительной кожи, которые борются с пигментацией и постакне.
Смесь эфирных масел, которую можно использовать как добавку в ароматную ванну или смягчающее средство для кожи перед сном.
Цинк, каолин и экстракты водорослей — такой состав быстро очищает поры, препятствует образованию воспалений и стимулирует синтез коллагена.
Активный состав крема (диоевая кислота, витамин C, серебро, цинк) решает все вопросы проблемной кожи: от постакне до новых высыпаний.
Бьюти-энтузиасты рекомендуют витамин C как регулярный компонент ухода: он и придает коже сияние, и борется с причинами покраснений.
Несмываемый спрей для холодного тона пригодится и тем, кто добивается блонда как у Таргариенов, и тем, кто хочет убрать остатки рыжины с темных волос.
Утилитарное расширение линейки флорентийского бренда для тех, кто хочет добавить сложных ароматов в повседневность.
Средство против выпадения волос особенно актуально в зимний период. За пышную шевелюру отвечают кофеин, ментол, цинк, азелаиновая кислота и витамин B6.
Самые эстетичные пасты становятся более продвинутыми. Новинка бренда со вкусом сладкой мяты теперь защищает самые чувствительные зубы и десна.