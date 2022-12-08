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9бьюти-новинок ноября

Лизавета Шатурова
Сегодня в 16:53
Сложные составы для проблемной кожи и эстетичные флаконы для повседневной гигиены — вот какая косметика приглянулась нам в ноябре.
La Roche-Posay Pure Niacinamide

Кремовая сыворотка с ниацинамидом — подходящий выбор для обладателей чувствительной кожи, которые борются с пигментацией и постакне.

Цена
3751 р.
Масло для душа и массажа Thann «Лаванда и розмарин»

Смесь эфирных масел, которую можно использовать как добавку в ароматную ванну или смягчающее средство для кожи перед сном.

Цена
3290 р.
Очищающая антиэйдж-маска Phyris

Цинк, каолин и экстракты водорослей — такой состав быстро очищает поры, препятствует образованию воспалений и стимулирует синтез коллагена.

Цена
6969 р.
Увлажняющий крем PSA Silver Lining

Активный состав крема (диоевая кислота, витамин C, серебро, цинк) решает все вопросы проблемной кожи: от постакне до новых высыпаний.

Цена
3900 р.
Осветляющая сыворотка для лица с витамином С Art & Fact.

Бьюти-энтузиасты рекомендуют витамин C как регулярный компонент ухода: он и придает коже сияние, и борется с причинами покраснений.

Цена
610 р.
Спрей для волос Matrix Brass Off

Несмываемый спрей для холодного тона пригодится и тем, кто добивается блонда как у Таргариенов, и тем, кто хочет убрать остатки рыжины с темных волос.

Цена
1476 р.
Жидкое мыло для рук Santa Maria Novella Rosa Novella

Утилитарное расширение линейки флорентийского бренда для тех, кто хочет добавить сложных ароматов в повседневность.

Цена
5950 р.
Сыворотка для кожи головы Philip Kingsley

Средство против выпадения волос особенно актуально в зимний период. За пышную шевелюру отвечают кофеин, ментол, цинк, азелаиновая кислота и витамин B6.

Цена
5148 р.
Зубная паста для чувствительных десен Marvis

Самые эстетичные пасты становятся более продвинутыми. Новинка бренда со вкусом сладкой мяты теперь защищает самые чувствительные зубы и десна.

Цена
1090 р.
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