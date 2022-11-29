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13новых предметов для дома

Анна Махорина
Сегодня в 14:00
Подставка для благовоний в виде телевизора, шкатулка-гранат, светильник-привидение и другие интерьерные новинки.
Кружка Ripndip

Керамическая чашка с котиком для бодрящего кофе и не только.

Цена
3990 р.
Подставка для благовоний Carhartt WIP

Единственный телевизор, которому стоит доверять.

Цена
16 490 р.
Декор Octaevo

Цветок из Элизиума — идиллического сада в античной мифологии. Пусть хотя бы на рабочем столе будет идиллия.

Цена
1600 р.
Шкатулка SipArt

Слеплена вручную из белой глины. Кстати, хранить в ней можно не только домашнюю мелочь, но и что‑то съедобное.

Цена
3500 р.
Органайзер Octaevo

Органайзер из смолы пригодится и на рабочем месте, и в ванной, и на прикроватном столике.

Цена
3100 р.
Стул Aesthetic

Представлен аж в десяти цветах — определиться невозможно.

Цена
15 000 р.
Светильник m³light

Наконец-то привидение, которого мы не боимся.

Цена
7170 р.
Бокал Yellow Line

Бокалы под названием «Выпимши» создаются вручную, и каждый получается уникальным.

Цена
6000 р.
Ваза Normann Copenhagen

И снова изделие ручной работы — для свежих букетов или сухих композиций.

Цена
8900 р.
Зеркало Yellow Line

То самое яркое пятно в интерьере.

Цена
39 000 р.
Чехол Tkano

Выполнен из мягкого, приятного на ощупь хлопка. Сбоку — потайная застежка на молнии.

Цена
1990 р.
Столик для ванны Bathy

Зажгите свечи, нанесите маски, включите музыку и возьмите с собой любимый напиток. Столик все выдержит.

Цена
4650 р.
Стеллаж Yaratam

Толщина стеллажа — всего 15 см. Но благодаря уникальной конструкции, где вертикали расположены под углом 45 градусов, он вместит все, что нужно.

Цена
От 96 900 р.
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