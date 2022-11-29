Керамическая чашка с котиком для бодрящего кофе и не только.
Единственный телевизор, которому стоит доверять.
Цветок из Элизиума — идиллического сада в античной мифологии. Пусть хотя бы на рабочем столе будет идиллия.
Слеплена вручную из белой глины. Кстати, хранить в ней можно не только домашнюю мелочь, но и что‑то съедобное.
Органайзер из смолы пригодится и на рабочем месте, и в ванной, и на прикроватном столике.
Представлен аж в десяти цветах — определиться невозможно.
Наконец-то привидение, которого мы не боимся.
Бокалы под названием «Выпимши» создаются вручную, и каждый получается уникальным.
И снова изделие ручной работы — для свежих букетов или сухих композиций.
То самое яркое пятно в интерьере.
Выполнен из мягкого, приятного на ощупь хлопка. Сбоку — потайная застежка на молнии.
Зажгите свечи, нанесите маски, включите музыку и возьмите с собой любимый напиток. Столик все выдержит.
Толщина стеллажа — всего 15 см. Но благодаря уникальной конструкции, где вертикали расположены под углом 45 градусов, он вместит все, что нужно.