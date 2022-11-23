Какими духами пользуется Мадонна? Певица показала любимые ароматы

Иногда даже рекламная интеграция может стать источником информации о том, что действительно любят селебрити. На днях певица Мадонна опубликовала серию снимков с сумкой Balenciaga. Однако фанатов больше привлек антураж фотографии. Так, на одном из кадров можно было подробно рассмотреть ванну певицы и ее полку с парфюмами. Вот, какие духи удалось распознать экспертам.