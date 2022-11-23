Какими духами пользуется Мадонна? Певица показала любимые ароматы

Иногда даже рекламная интеграция может стать источником информации о том, что действительно любят селебрити. На днях певица Мадонна опубликовала серию снимков с сумкой Balenciaga. Однако фанатов больше привлек антураж фотографии. Так, на одном из кадров можно было подробно рассмотреть ванну певицы и ее полку с парфюмами. Вот, какие духи удалось распознать экспертам.
- Верхнюю полку занимают несколько флаконов бренда L’Artisan Parfumeur — отличить их сложно, однако розовая жидкость в одном из них напоминает пудрово-цветочный аромат Drôle de Rose.
- За ними прячется еще один флакон с розовой композицией Stella McCartney Stella;
- полку посередине занимают духи бренда самой певицы Madonna Truth or Dare by Madonna Naked, к сожалению, уже снятые с производства.
- Прерывает череду «громких» ароматов пудрово-персиковый Penhaligon’s Artemisia;
- на нижней полке можно заметить два флакона Frederic Malle. Один из них — тубероза Carnal Flower.
- Еще один неожиданный флакон — нежные восточно-цветочные Diptyque Oyedo.
- Заканчивает список целый ряд последних выпусков Tom Ford: белоцветочный Soleil Blanc, древесно-персиковый Bitter Peach, розовый Rose Prick и фруктовый Lost Cherry.
Некоторые ароматы уже невозможно найти в свободной продаже, но какие‑то все еще легко купить.