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Зачем вы это сделали?
Зачем люди делают маски из менструальной крови?
Лизавета Шатурова
Сегодня в 22:00
Moon masking, или period masking, — новый тренд тиктока. Объясняем, как людям пришла в голову эта идея и почему менструальная кровь — не лучший косметический ингредиент.

Интернет не успел отойти от обсуждений ваббинга — практики использования вагинального секрета в качестве парфюма, как на очереди появился его достойный конкурент по части противоречивости — moon masking. За романтическим названием, отсылающим к фазам Луны, скрывается максимально телесная процедура — основоположники тренда предлагают делать косметические маски на основе менструальной крови.

Как устроен менструальный маскинг?

Как и многие сомнительные бьюти-лайфхаки, менструальная маска привлекает в первую очередь обещанным эффектом. Поклонники метода утверждают, что кровь обладает заживляющими и противовоспалительными свойствами, а значит, подобная процедура в первую очередь подойдет обладателям проблемной кожи. Теоретическое доказательство этому можно найти в исследовании, изучающем возможность использовать стволовые клетки менструальной крови в качестве заживляющего материала для кожи. Однако важно понимать, что с практикой нанесения выделений на лицо научный эксперимент имеет мало общего.

Вопросы к менструальному маскингу возникают еще на этапе подготовки к процедуре. Тиктокеры обычно собирают кровь с помощью менструальных чаш в емкости (на первом месте по популярности — стеклянные кружки с крышкой, как для гранолы), а после наносят на чистую кожу на 10–15 минут.

Что говорят специалисты?

Несмотря на исследования, результатами которых можно гипотетически объяснить эффективность менструального маскинга, дерматологи считают процедуру сомнительной и даже опасной. Специалисты предупреждают, что менструальная кровь — идеальная среда для размножения бактерий, особенно если жидкость собирают впрок. К тому же врачи обеспокоены тем, что во время moon masking можно, не подозревая, перенести половые инфекции на другие слизистые, вызвав тем самым куда бóльшие проблемы.

Почему менструальная маска — не только бьюти-процедура?

Неудивительно, но среди тех, кто осуждает подобную процедуру, аргументы об опасности moon masking всплывают редко, в основном критики вопрошают к моральной стороне вопроса. И здесь бьюти-лайфхак превращается в инструмент борьбы со стигматизацией. Адепты тренда справедливо вспоминают времена распространенного мифа о пользе семени для кожи. Ведь и этот прием тоже не имел никакого научного обоснования и осуждался врачами, но тем не менее плотно закрепился в поп-культуре и не вызывал сильных возмущений.

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