Стоит ли умываться шампунем от перхоти? На самом деле, возможно, да

Какие только лайфхаки для ухода за кожей не предлагает нам тикток: от средства после бритья в качестве основы под макияж до эфирного масла мяты для увеличения губ (осторожно: этот прием может привести к сильной аллергии). Обычно все подобные приемы изначально звучат подозрительно и не вызывают доверия, но бывает, что завирусившийся странный метод ухода действительно работает.

Так случилось с удивительной хитрой техникой skincare-сообщества. Несколько блогеров обозначили своим главным приемом в уходе за кожей, который спас их от высыпаний… умывание шампунем от перхоти.

Разумеется, такой странный подход к уходу не мог не вызвать внимания СМИ и дерматологов. Но, удивительным образом, оказалось, что многие специалисты даже прописывали своим клиентам подобную замену средств. Особенно шампуни от перхоти хорошо работали на людях с акне.

Объясняется подобный эффект просто: все дело в составе. Основное действующее вещество, нормализующее состояние кожи головы, — цинк. Когда элемент попадает на кожу, он меняет белок, участвующий в воспалении. К тому же вследствие этой реакции на коже формируется пленка, защищающая ее от инфекции. Этот процесс одинаково хорошо влияет и на проблемный скальп, и на проблемную кожу лица.

Значит ли это, что стоит умываться шампунем от перхоти? И да, и нет. Цинк в составе, конечно, поможет коже, однако другие вещества шампуня могут сработать отрицательно: агрессивные ПАВ, к примеру, при долгосрочном использовании могут разрушить защитный гидролипидный барьер, а подобная брешь в поверхностном слое коже обычно приводит к новым воспалениям.

Лучший способ применить лайфхак — иногда использовать шампунь на подверженной акне коже тела, особенно если она менее чувствительна. А самый оптимальный способ — ввести в свой уход специальные средства с цинком, изначально придуманные для ухода за кожей лица.