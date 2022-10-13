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Интервью
«У нас знают Зайцева и Юдашкина. На этом все»: интервью со стилистом Алексеем Сухаревым
Текст:
Арсен Данилов
Редактор:
Анна Махорина
Сегодня в 10:00
«Афиша Daily» встретилась со стилистом и ведущим Алексеем Сухаревым, чтобы обсудить закрытие (и повторное открытие) ютьюб-канала «Модный подкаст», уход крупных рекламодателей из России, состояние локальной мужской моды и другие насущные вопросы фешен- и контент-индустрии.

— Расскажите, чем сейчас занимаетесь помимо «Модного подкаста»? Большинство знают вас как ведущего, но по редким сторис можно узнать, что вы еще работаете стилистом — как на съемках, так и звездным.

— Да, я продолжаю работать стилистом. Сейчас мы делаем «Пацанок-7», параллельно с этим идут съемки телевизионного проекта на канале «ТВ-3» — мейковер, история о преображении, называется «Новый день». Также преподаю в МГУ.

— На «Модном подкасте» у вас есть какие‑то задачи помимо, собственно, ведения передачи?

— Я влияю на выбор гостей, разрабатываю темы и продюсирую. Раньше мы делали проект вдвоем с другим продюсером, но теперь я работаю самостоятельно. Изначально «Подкаст» замышлялся как энциклопедия модных домов, только с Александром Васильевым. Потом, когда нам стали писать зрители «давайте что‑нибудь еще», мы поняли, что действительно можем «что‑нибудь еще» (на «Модном подкасте» помимо исторических выпусков существует формат интервью. — Прим. ред.). И представителей российской моды на тот момент было довольно много. Их и сейчас много, но по ряду причин кто‑то приостановил свою деятельность, кто‑то покинул территорию страны. Так или иначе, мы активно записывали выпуски с героями и знакомили зрителя с российской модой.

Я часто езжу по городам России с мастер-классами и другими активностями, общаюсь там с людьми и понимаю, что для многих российская мода начинается и заканчивается на Wildberries. Также знают Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. На этом все.

А то, что есть классные российские бренды, мало кто знает из, так скажем, не приближенных к моде людей. Понятно, что основной зритель «Модного подкаста» — человек из фешен-индустрии или смежной сферы, но задачей [проекта] было привлекать далеких от моды зрителей.

С участницами седьмого сезона шоу «Пацанки»
© Suharevstyle/Instagram*

— Насколько «Модный подкаст» расширил свою изначальную идею?

— Мы преображались как любой растущий организм, и на сегодняшний день выходим уже в обновленном виде. Теперь я делаю контент, который смотрю сам, — образовательные видео, историю чего‑нибудь. И вот я смотрю историю чего‑нибудь или кого‑нибудь — часто это происходит вечером, перед сном, чтобы отвлечься и спокойно заснуть, при том, чтобы в голове что‑то отложилось. И понимаю, что мировая мода имеет большое количество кейсов, о которых можно рассказать. Например, историю джинсов или тренча Burberry. Поэтому решил использовать такой формат и у себя. В целом мы идем на расширение и в плане тем — нам хочется разговаривать об искусстве, музыке, кино, обо всем, чем интересуется увлекающийся модой человек.

— В июне YouTube заблокировал страницу «Подкаста». Вы не стали комментировать причины в своем аккаунте, но некоторые источники сообщают, что дело в санкциях. Что вы предприняли, чтобы вернуть страницу и как отреагировал YouTube? Если не секрет.

— Когда я узнал о том, что случилось, новость меня сильно расстроила. Подлинной причины я не знаю, мне ее никто не сообщал. Насколько мне известно, YouTube ее тоже не озвучил. Мы писали письма с просьбой разъяснить, что же произошло, на которые не получили ответ. На этом решили успокоиться. Было очевидно, что это не какая‑то хакерская атака от завистников. Потом стали летать разные версии. Я решил это никак не комментировать, потому что доподлинно знать ничего не могу. Я взял паузу, потому что это очень неприятно: когда ты делаешь канал с нуля, это твой ребенок, которого ты растишь, вместе с тобой аудитория уже довольно большая и любимая, и вдруг все это исчезает. Это неприятно, скажу я вам. Потом я собрался с силами, передохнул, отвлекся и понял, что нужно делать то, что ты хочешь. А я по-прежнему хочу заниматься этим контентом. Собрал эту же команду и начал делать его уже самостоятельно, без помощи компании «Красный квадрат». Финансирую тоже сам.

На съемочной площадке «Моднго подкаста» со своим питомцем — собакой из приюта
© Suharevstyle/Instagram*

—После потери страницы не появилось ли ощущение, что работа в диджитал-мире эфемерна? Сегодня можно активно зарабатывать на рекламе, а завтра твой аккаунт могут удалить или вообще запретить всю соцсеть, как это случилось с Инстаграмом* в России.

— Да, такое чувство появилось. Время сейчас тревожное, ты понимаешь, насколько все зыбко, и планировать далее, чем на один день, как‑то странно.

Раньше казалось, что социальные сети будут вечными и диджитал нас точно не подведет.

Но оказалось, что бывают и такие ситуации, [как у «Подкаста»]. Мне было приятно, что многие коллеги по диджитал-пространству меня поддержали, некоторые даже звонили, спрашивали «Боже мой, когда у тебя появится новый канал? Обязательно говори, я сообщу об этом своей аудитории». Все, видимо, перенесли эту ситуацию на себя и поняли, как им было бы неприятно. Мне звонила моя приятельница Лаура Джугелия, коллега Марианна Елисеева, с которой мы давно знакомы. Уже молчу про аудиторию, которая тоже писала и спрашивала, что с нами случилось. Во многом, наверное, благодаря этим ежедневным сообщениям я понял, что не надо размокать, а надо взять и снимать все заново, начинать с нуля. Сильно ли мне хотелось и были ли у меня силы на это? Конечно же нет. Любой, наверное скажет: «Зачем начинать с нуля то, что было в порядке?» — но пришлось. И я не пожалел, потому что сейчас работа — лучшее средство от тревожности.

Восполнить потерю подписчиков получается очень туго, процесс идет медленно, потому что немногие даже сообразили, что нас нет на YouTube. Кто‑то до сих пор спрашивает: «А что же случилось? Тут какой‑то новый канал, а был же старый?» Короче, сколько людей ни информируй в социальных сетях, ни пиши постов и ни снимай видео с обращениями, никто все равно быстренько не сообразит. Я думаю, это связано еще и с тем, что медиапространство сейчас настолько перенасыщено, возможно, более важными новостями, и всем не до этого.

— Чем бы занимался Алексей Сухарев, если бы соцсети перестали существовать?

— Я бы занимался тем, чем занимался, когда их не было. Я работал стилистом и редактором на ТВ, много времени проводил на съемках — в том числе на программе «Модный приговор». Социальные сети вошли в мою жизнь как необходимость — не то чтобы я сильно стремился их вести и захватывать аудиторию. У меня просто не было времени. Я считаю, это отдельная работа. Не знаю, как люди успевают все совмещать.

— Российские ютьюб-блогеры переживают темные времена. Монетизацию отключили, бренды-рекламодатели ушли из страны. Как думаете, сейчас реально зарабатывать на ютьюбе? И как это планирует делать, к примеру, «Модный подкаст»?

— Если посмотреть [новые] выпуски на ютьюбе, там все равно есть реклама, хоть и не в таком большом количестве, как раньше. В основном, это реклама языковых курсов и каких‑то штук, которые обещают научить тебя ИТ и быстро зарабатывать. В данный момент я веду переговоры с большим количеством российских брендов — мы ищем небанальные пути размещения. Локальные марки активизировались и стали охотнее обращаться. Отношения потеплели, а работа с ними не строится в формате «вот вам деньги, пришлите нам текст на согласование и выдавайте интеграцию в такой‑то день». Так больше не работает; сейчас, скорее, получается формат коллабораций.

Меня радует, что российские бренды выбирают меня в качестве «доносителя» информации и я могу знакомить зрителя с ними. Все-таки у «Подкаста» есть основная тематика, и было бы странно рекламировать пылесосы, например. Хотя, если бы курсы ИТ пришли, я бы, может, и не стал отказываться (смеется). В любом случае понятно, что на производство контента требуются определенные средства и бесконечно работать в минус — не очень хорошо, но пока как‑то получается. Если сложить вместе все мои какие‑то занятия и увлечения, приносящие деньги, пока я вывожу.

— Если говорить об общемировых трендах, то все пророчат смерть длинным роликам. В то время как короткие форматы становятся все более виральными. Что думаете об этом тренде? Останутся пользователи, готовые потреблять глубокий контент? Кто они?

— Я думаю, что такие пользователи останутся. Об этой тенденции я уже наслышан. Мои зрители хорошо смотрели даже те выпуски, которые длились по два часа — такие у нас были с Александром Васильевым. Я всегда ориентируюсь на себя, а мне не импонируют короткие видео. Нравится, когда сюжет захватывает и после просмотра видео что‑то остается в голове. То есть ролик должен сильно впечатлить и поднять настроение, если у него такая задача. Либо добавить нейронных связей. Если ни того, ни другого не происходит, то зачем это смотреть? Это первое. Второе: я думаю, что у меня сознательная аудитория, которая понимает, что мы не только про развлечение, но и про образование тоже. А жанр долгого интервью на разных каналах, как показывают просмотры, до сих пор актуален.

© Suharevstyle/Instagram*

— Как вам дался уход модных брендов из России? Именно как потребителю. Ощущение, что если женщины еще могут шопиться у локальных марок, то с мужскими прямо беда. Где сейчас одеваетесь? Пользуетесь услугами баеров?

— Мужчинам тяжело, я все время об этом говорю. Если женщинам вообще можно не париться, то молодым людям стало сложнее. Причем речь в первую очередь не о тех, кто вращается в модных кругах. У меня есть приятели, которые относятся к гардеробу очень рационально. Они ходят на работу, у них есть пять комплектов одежды с понедельника по пятницу — в основном они все из какого‑нибудь Uniqlo. Сейчас Uniqlo исчез, а заменить его некому, среди российских брендов нет такого, кто закрыл бы вопрос. Я не могу сказать, что в Uniqlo была сильно модная одежда, это просто классная одежда в духе минимализма, которая хорошо смотрелась бы и в 2016 году, и в 2022-м, и в 2028-м тоже. Вариант вне времени. Если условную Zara могут заменить Lime или Love Republic, то с базой проблема. Мужская аудитория и так довольно сложная — не так часто покупает, осторожно реагирует на тренды.

Сам я не испытал дискомфорта, потому что одежды мне хватит еще на несколько долгих и счастливых жизней. Услугами баера не пользовался, для меня это такое возвращение в нулевые. Плюс я обхожусь российскими брендами. Есть большое количество марок, которые производят классную одежду унисекс либо имеют хорошую мужскую линию. Например, 12 Storeez или мои чудесные друзья из Ushatáva. Еще я недавно для себя открыл прекрасный бренд ChernimCherno, который, кстати, специализируется только на мужской одежде — она немного экстравагантная и авангардная, не для всех, скажем так. Еще есть бренд Post.Post.Scriptum. В общем, если порыться, то вполне можно приодеться.

— Что вообще думаете о мужской моде в России? Она существует? В каком формате?

— Нет, ее не существует. Есть большая пропасть между тем, что показывают на подиуме, и тем, что потребляет в итоге российский мужчина. У девушек этот разрыв не так очевиден. Плюс тренды в мужской моде не такие быстрые, как в женской. Конечно, есть всякие «приколы» — странные и порой провокационные вещи, которые, скорее, призваны привлечь внимание к бренду для того, чтобы люди в итоге пошли и купили не вот эту безумную шубу цвета взбесившегося лайма, а простые базовые футболки.

На Западе мода для мужчин уже стала чем‑то вроде игры. У нас же мужчины очень серьезно относятся к своему внешнему виду. Зачастую они стесняются обращаться к стилисту, а если обратились, то скрывают это примерно так же, как посещение сауны от жены. И я все думаю: когда уже произойдет нормализация того, что многие мужчины, например, делают чистку лица или, о господи, ходят на маникюр, потому что для их работы важно иметь ухоженные руки. И что, если ты обращаешься за помощью к стилисту не потому, что тебе деньги некуда деть, а наоборот, для того чтобы их сэкономить? Профессионал соберет шкаф, который будет работать на тебя, а не против. Также твоя задача сформулировать специалисту запрос: «Я хочу повышение на работе», «Планирую зарабатывать в три раза больше денег».

Сейчас мужчины носят одежду, пока она не будет уничтожена от количества носок. А костюм надевается в нескольких случаях: на выпускной, на свадьбу и на похороны. Часто это один и тот же костюм.

— Как думаете, у российской индустрии моды есть будущее? Какое?

— Конечно, есть. Особенно если появится большая поддержка от государства, потому что знакомые мне успешные бренды все делали сами. Кроме того, многие марки хоть и являются российскими, не производятся на территории страны. Мне кажется, надо над этим поработать, и тогда все будет клево — когда будут ткани, когда текстильная промышленность подружится с дизайнерами. Пока одно живет в отрыве от другого. И много ли вы знаете людей, которые хотят быть, например, швеями, закройщиками, конструкторами или портными? Я — нет. Это немодные профессии, все хотят быть сразу дизайнерами. Нужно, чтобы эти должности лучше оплачивались, чтобы они были престижными. Возможно, следует открыть [под них] новые учебные заведения. Сейчас на этих позициях работают чудесные и профессиональные люди, но они в основном очень взрослые. И если к этим великолепным профессионалам своего дела придет молодой дизайнер, который фонтанирует идеями, но при этом необычно выглядит и разговаривает, у них не случится диалог. У нас с креативом все хорошо, идеи у дизайнеров есть, талантливые люди в наличии, нам бы подтянуть вторую часть вопроса [c производством]. Тогда у российской моды будет великолепное будущее, хорошие тиражи, сети.

В образе от локальных брендов — костюме ChernimCherno и кольце Fjord
© Suharevstyle/Instagram*

— Мода как индустрия носит в основном развлекательный характер. И в темные времена работники этой индустрии сталкиваются с внутренним противоречием и внешней критикой на тему того, имеют ли они право продолжать работу, когда привычный мир рушится. Хотя, как показывает история, фешен существовал всегда. Что думаете об этом?

— Я считаю, что каждый должен сейчас продолжать заниматься своим делом, для того чтобы, во-первых, сохранить психику в более-менее здоровом состоянии. И во-вторых, чтобы отвлечься, отдохнуть, перевести дух, посмотреть что‑то, где не будет всего того, что они привыкли видеть в новостях или в социальных сетях. Мода — это вид искусства, а не только многомиллионная индустрия, и незачем ее ругать. Художников ведь не ругают за то, что они продолжают писать картины, композиторов — за то, что они продолжают создавать музыку, а певцов — за то, что они продолжают петь. Для кого‑то мода — способ эскапизма. Всем иногда нужно убегать от реальности — хотя бы на 10 минут.

— И последний вопрос, который, кстати, вам сейчас часто задают комментаторы на ютьюбе: появятся ли на канале прошлые выпуски с Александром Васильевым? И ждать ли новых?

— Да, новых — ждать, они уже есть. Старые тоже скоро появятся на канале. Потихоньку все наши старые ролики вернутся — скорее всего, к концу года. Я сам этого жду.

* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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