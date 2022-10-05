Обнаженная Белла Хадид, грязный Канье Уэст: посмотрите на самую мемную Неделю моды

Сентябрь — традиционный месяц моды, который стартует в Нью-Йорке и продолжается в Лондоне, Милане и Париже. Каждый сезон дизайнерам и их командам приходится придумывать чуть больше, чем просто коллекцию: в эпоху соцсетей слово «шоу» должно оправдывать себе на все 100%. Собрали самые запоминающиеся моменты с показов.

Белла Хадид в жидком платье Coperni

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Момент, который точно войдет в историю моды. Дизайнеры Coperni в финале шоу нанесли на обнаженную Беллу Хадид краску, которая мгновенно превратилась в платье из ткани, похожей на джерси. Техника напыления была разработана компанией Fabrican, основанной испанским модельером и ученым Манелем Торресом. В жидкости содержатся хлопковые или синтетические волокна, находящиеся в растворе полимера, который испаряется при контакте с телом, благодаря чему материал застывает. На изготовление платья Беллы ушло шесть месяцев — именно столько дизайнеры Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайан работали с Торресом в лондонском Центре инноваций в области биологических наук.

Старожилы индустрии уже сравнили этот выход с еще одним иконическим моментом мира моды — шоу Alexander McQueen SS1999, где роботы распыляли краску на кипенно-белое платье модели.

Грязный подиум Balenciaga

© Balenciaga/Instagram*

Модный дом под предводительством грузинского дизайнера Демны Гвасалия, как всегда, почти целиком состоит из одних мемов. Чего стоит подиум из грязи, созданный берлинской архитектурной компанией Sub вместе с испанским художником Сантьяго Сьерра. Землю для «подиума» предоставила садоводческая фирма Florentaise. Демна объяснил, что «декорации шоу — метафора поиска истины и приземленности». И добавил: «Давайте позволим каждому быть кем угодно и заниматься любовью, а не войной».

Но это еще не все: в шоу мы увидели сумку-пакет из‑под чипсов Lay’s, шарф-змею, похожий на игрушку IKEA, кукол, практически не отличимых от реальных детей, и платье из кожаных сумок.

Приглашения на показ — потерянный кошелек и секс-игрушка

© declanchan/Nara Kim/Instagram*

Приглашения на шоу — большое поле для фантазии дизайнеров. В этом модном сезоне запомнились две находки. Первая — кошелек Balenciaga, который как будто потерял незнакомец: в нем можно было найти чеки, купюры, бонусные карточки и ID-удостоверения. Кстати, позже бренд развесил по Парижу объявления, где просил вернуть вещь. Второе приглашение, достойное внимания, — анальная пробка Diesel. Пригодится в хозяйстве и после показа.

Коллекция Yeezy из параллельной вселенной

© dondasplace/Instagram*

Канье Уэст продолжает строить свою вселенную. Лучше всего его новое шоу описало модное издание The Blueprint: «Йе обещал, что на показе будут „люди с нашей планеты“, но, конечно, обманул. Это зеркальная (его) вселенная: в ней важны жизни белых, майки носят не только на торсе, но и на бедрах, на подиуме ходят дизайнеры (привет, Мэттью Уильямс и Мишель Лами), а богическая Наоми [Кэмпбелл] завернута в самый некомплиментарный образ из коллекции».

Интернет-общественность уже потребовала объяснений из‑за лозунга White Lives Matter на лонгсливах. Ответ Канье — как всегда, неоднозначный — не заставил долго ждать: «Все знают, что движение Black Lives Matter было мошенничеством. Теперь все кончено. Не благодарите».

Туфли Loewe из сдувшихся шариков

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Креативный директор Loewe не первый сезон экспериментирует с воздушными шарами — точнее, их имитацией. Если до этого дизайнер предлагал носить, к примеру, туфли на каблуках-шариках, то сейчас шарики на обуви сдулись. Актуальная метафора для текущей мировой повестки.

Презервативы Botter вместо перчаток

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Админы модных телеграм-каналов долго гадали, что же надето на руках моделей из показа Botter, — и даже выразили желание примерить это нечто. Но потом быстро передумали: оказывается, полупрозрачные шары с жидкостью — не что иное как презервативы. Галя, у нас отмена.

68 пар двойняшек на шоу Gucci

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Самые эффектные приемы — всегда самые очевидные. Алессандро Микеле удивил своих гостей кастингом шоу: для проходки по подиуму бренд нашел 68 пар двойняшек. Тут нельзя не вспомнить парный выход Микеле с актером и другом Gucci Джаредом Лето на бал Института костюма Met Gala. Кажется, стоило воспринимать это появление двойников как намек на будущее шоу.

Рубашка и джинсы Bottega Veneta… из кожи

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Самым обсуждаемым луком из коллекции SS23 итальянского бренда был комплект из рубашки и джинсов. Можно подумать, что все благодаря Кейт Мосс, которая демонстрировала этот образ на подиуме. Но не только. Выяснилось, что вещи целиком выполнены из кожи. И если «неджинсовые» джинсы мы уже видели в прошлых коллекциях Bottega Veneta, то «фланелевую» рубашку из кожи бренду удалось сделать впервые. Потребовалось аж 12 принтов, наложенных друг на друга, чтобы получился реалистичный материал.

Падающие модели Avavav

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И снова такой простой, но такой залипательный прием — падающие модели. Обычно манекенщицы поскальзываются случайно, а тут бренд специально попросил участников показа падать на глазах у зрителей. Кажется, Avavav провел несколько репетиций: слишком уж эффектными получились позы и кадры.

Энн Хэтэуэй в образе своей героини из «Дьявол носит Prada»

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Пранк, который вышел из‑под контроля. Энн Хэтэуэй появилась на Нью-йоркской неделе моды в образе, очень похожем на лук журналистки Андреа — героини Энн из фильма «Дьявол носит Prada». Но это еще не все: организаторы шоу Michael Kors посадили актрису рядом с главным редактором Vogue US Анной Винтур. В очередной раз намекая, с кого на самом деле писался кинообраз строгой Миранды Пристли, стоящей во главе вымышленного журнала «Подиум».