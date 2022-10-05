Обнаженная Белла Хадид, грязный Канье Уэст: посмотрите на самую мемную Неделю моды

Белла Хадид в жидком платье Coperni
Момент, который точно войдет в историю моды. Дизайнеры Coperni в финале шоу нанесли на обнаженную Беллу Хадид краску, которая мгновенно превратилась в платье из ткани, похожей на джерси. Техника напыления была разработана компанией Fabrican, основанной испанским модельером и ученым Манелем Торресом. В жидкости содержатся хлопковые или синтетические волокна, находящиеся в растворе полимера, который испаряется при контакте с телом, благодаря чему материал застывает. На изготовление платья Беллы ушло шесть месяцев — именно столько дизайнеры Coperni Себастьен Мейер и Арно Вайан работали с Торресом в лондонском Центре инноваций в области биологических наук.
Старожилы индустрии уже сравнили этот выход с еще одним иконическим моментом мира моды — шоу Alexander McQueen SS1999, где роботы распыляли краску на кипенно-белое платье модели.
Грязный подиум Balenciaga
Модный дом под предводительством грузинского дизайнера Демны Гвасалия, как всегда, почти целиком состоит из одних мемов. Чего стоит подиум из грязи, созданный берлинской архитектурной компанией Sub вместе с испанским художником Сантьяго Сьерра. Землю для «подиума» предоставила садоводческая фирма Florentaise. Демна объяснил, что «декорации шоу — метафора поиска истины и приземленности». И добавил: «Давайте позволим каждому быть кем угодно и заниматься любовью, а не войной».
Но это еще не все: в шоу мы увидели сумку-пакет из‑под чипсов Lay’s, шарф-змею, похожий на игрушку IKEA, кукол, практически не отличимых от реальных детей, и платье из кожаных сумок.
Приглашения на показ — потерянный кошелек и секс-игрушка
Приглашения на шоу — большое поле для фантазии дизайнеров. В этом модном сезоне запомнились две находки. Первая — кошелек Balenciaga, который как будто потерял незнакомец: в нем можно было найти чеки, купюры, бонусные карточки и ID-удостоверения. Кстати, позже бренд развесил по Парижу объявления, где просил вернуть вещь. Второе приглашение, достойное внимания, — анальная пробка Diesel. Пригодится в хозяйстве и после показа.
Коллекция Yeezy из параллельной вселенной
Канье Уэст продолжает строить свою вселенную. Лучше всего его новое шоу описало модное издание The Blueprint: «Йе обещал, что на показе будут „люди с нашей планеты“, но, конечно, обманул. Это зеркальная (его) вселенная: в ней важны жизни белых, майки носят не только на торсе, но и на бедрах, на подиуме ходят дизайнеры (привет, Мэттью Уильямс и Мишель Лами), а богическая Наоми [Кэмпбелл] завернута в самый некомплиментарный образ из коллекции».
Интернет-общественность уже потребовала объяснений из‑за лозунга White Lives Matter на лонгсливах. Ответ Канье — как всегда, неоднозначный — не заставил долго ждать: «Все знают, что движение Black Lives Matter было мошенничеством. Теперь все кончено. Не благодарите».
Туфли Loewe из сдувшихся шариков
Креативный директор Loewe не первый сезон экспериментирует с воздушными шарами — точнее, их имитацией. Если до этого дизайнер предлагал носить, к примеру, туфли на каблуках-шариках, то сейчас шарики на обуви сдулись. Актуальная метафора для текущей мировой повестки.
Презервативы Botter вместо перчаток
Админы модных телеграм-каналов долго гадали, что же надето на руках моделей из показа Botter, — и даже выразили желание примерить это нечто. Но потом быстро передумали: оказывается, полупрозрачные шары с жидкостью — не что иное как презервативы. Галя, у нас отмена.
68 пар двойняшек на шоу Gucci
Самые эффектные приемы — всегда самые очевидные. Алессандро Микеле удивил своих гостей кастингом шоу: для проходки по подиуму бренд нашел 68 пар двойняшек. Тут нельзя не вспомнить парный выход Микеле с актером и другом Gucci Джаредом Лето на бал Института костюма Met Gala. Кажется, стоило воспринимать это появление двойников как намек на будущее шоу.
Рубашка и джинсы Bottega Veneta… из кожи
Самым обсуждаемым луком из коллекции SS23 итальянского бренда был комплект из рубашки и джинсов. Можно подумать, что все благодаря Кейт Мосс, которая демонстрировала этот образ на подиуме. Но не только. Выяснилось, что вещи целиком выполнены из кожи. И если «неджинсовые» джинсы мы уже видели в прошлых коллекциях Bottega Veneta, то «фланелевую» рубашку из кожи бренду удалось сделать впервые. Потребовалось аж 12 принтов, наложенных друг на друга, чтобы получился реалистичный материал.
Падающие модели Avavav
И снова такой простой, но такой залипательный прием — падающие модели. Обычно манекенщицы поскальзываются случайно, а тут бренд специально попросил участников показа падать на глазах у зрителей. Кажется, Avavav провел несколько репетиций: слишком уж эффектными получились позы и кадры.
Энн Хэтэуэй в образе своей героини из «Дьявол носит Prada»
Пранк, который вышел из‑под контроля. Энн Хэтэуэй появилась на Нью-йоркской неделе моды в образе, очень похожем на лук журналистки Андреа — героини Энн из фильма «Дьявол носит Prada». Но это еще не все: организаторы шоу Michael Kors посадили актрису рядом с главным редактором Vogue US Анной Винтур. В очередной раз намекая, с кого на самом деле писался кинообраз строгой Миранды Пристли, стоящей во главе вымышленного журнала «Подиум».
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