Мистический микс лаванды и ладана, превращающий холодное в горячее и наоборот. Ольфакторная вариация пугающего, но умиротворенного погружения в себя.
Мастер соблазнения перешел к классике. Его одеколон — идеальная броня для чуть клишированного героя ромкомов с расстегнутой пуговицей на рубашке.
Вариация на тему сливочно-кокосовых композиций с мускусной основой. Для тех, кто ищет сладкие ароматы с нотами чистоты.
Курсирующий из лимитки в лимитку невесомый аромат персиковый кожуры, чем‑то напоминающий отдушку салонного ухода для волос.
То ли ледяная рюмка плотного травяного ликера, то ли стаканчик с камфорным ополаскивателям в пропахнувшей мылом ванной комнате.
Парфюмеры бренда решили ответственно подойти к вопросу, чем же пахнут сирены, и создали тревожный, но заманчивый микс соленого моря и животных нот.
Концентрация 1990-х из ассортимента добравшегося до России бренда. Запах виниловой куртки, липкого малинового блеска для губ и пластиковой Барби.