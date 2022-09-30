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7парфюмерных новинок сентября

Лизавета Шатурова
Вчера в 18:00
Запах Барби, русалки, карт таро и шаблонного мачо. И еще 3 аромата, которые стоит попробовать в октябре.
Room 1015 Purple Mantra

Мистический микс лаванды и ладана, превращающий холодное в горячее и наоборот. Ольфакторная вариация пугающего, но умиротворенного погружения в себя.

Цена
2500 р.
By Kilian Kologne, Shield of Protection

Мастер соблазнения перешел к классике. Его одеколон — идеальная броня для чуть клишированного героя ромкомов с расстегнутой пуговицей на рубашке.

Цена
24 990 р.
Maison Matine Avant l’Orage

Вариация на тему сливочно-кокосовых композиций с мускусной основой. Для тех, кто ищет сладкие ароматы с нотами чистоты.

Цена
3995 р.
Jo Malone Silk Blossom

Курсирующий из лимитки в лимитку невесомый аромат персиковый кожуры, чем‑то напоминающий отдушку салонного ухода для волос.

Цена
12 500 р.
J.F. Schwarzlose Fougair

То ли ледяная рюмка плотного травяного ликера, то ли стаканчик с камфорным ополаскивателям в пропахнувшей мылом ванной комнате.

Цена
12 900 р.
Les Liquides Imaginaires Sirenis

Парфюмеры бренда решили ответственно подойти к вопросу, чем же пахнут сирены, и создали тревожный, но заманчивый микс соленого моря и животных нот.

Цена
14 492 р.
Costume National Supergloss

Концентрация 1990-х из ассортимента добравшегося до России бренда. Запах виниловой куртки, липкого малинового блеска для губ и пластиковой Барби.

Цена
4275 р.
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