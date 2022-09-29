Основатель Patagonia отдал бренд экоорганизациям. Но все же успел заработать миллиарды

Ивон Шуинар — выдающийся человек и бизнесмен уровня Стива Джобса, только в мире товаров для активного отдыха. Но в профессиональной гениальности трудно быть однозначной личностью.

Шуинар построил бизнес с нуля, буквально своими руками. Он альпинист с внушительным списком крутых восхождений, который из‑за нехватки снаряжения начал вручную делать страховочные железки, а потом и вещи для пребывания в горах. А в серьезном альпинизме есть своя этика: маршрут после себя нужно оставлять чистым, а природу — свой дом — надо беречь. И экологичные принципы сразу были положены в основу бизнеса Шуинара.

На протяжении нескольких десятилетий Patagonia совершала революции в экипировке, заботилась о персонале и боролась за экологичное потребление. Тем не менее подход «Не покупай» стал одним из лучших рекламных тезисов в истории и позволил Ивону к текущему моменту выйти на оборот 3 млрд долларов. Вдумайтесь в эту цифру. Именно на ней можно споткнуться: там, где есть такой денежный оборот, вряд ли получится уверенно говорить об экологии и этичном отношении к природе. Делая трехмиллиардный бизнес, ты априори вредишь планете .

В одну из «черных пятниц» Patagonia разместила в газете The Times рекламу с надписью «Не покупайте эту куртку». Этот кейс стал одним из самых известных (и неоднозначных) в мире маркетинга

Кстати, тут можно привести сравнение. Дуг Томпкинс, основатель The North Face, тоже альпинист и близкий друг Шуинара, еще в 1980-е из‑за экологических соображений попрощался с ретейлом и ушел развивать заповедники в Аргентине — как раз в той самой Патагонии. А Ивон Шуинар до 83 лет оставался у руля своего бизнеса. Да, он как и Ингвар Кампрад из IKEA и тот же Стив Джобс известен своим аскетизмом: ездит на старом авто, живет в скромном доме и не ведет блестящую жизнь. Но факт остается фактом: Ивон — главный идейный вдохновитель, рулевой и двигатель Patagonia и смежных компаний, в том числе не менее успешной Black Diamond, которая делает альпинистское железо, а с недавнего времени еще и одежду для гор.

Для второго номера журнала «Путь» мы изучали книгу британского журналиста Алека Лича, который много лет работал редактором моды в Highsnobiety. Лич прямо говорит, что «осознанный» подход в сфере одежды не приводит к нужному результату, потому что фабрики все равно продолжают работать, а люди продолжают покупать и иногда даже больше, чем нужно. Равно как и почитатели Patagonia, которые, желая подчеркнуть свою экологичность и sustainability, приобретают все больше вещей бренда. И если придирчивым взглядом посмотреть на ассортимент Patagonia, можно обнаружить массу вещей, которых при полностью экологичном подходе там могло бы и не быть.

Ивон Шуинар в снаряжении для скалолазания

В профессиональном российском горном сообществе, куда входят альпинисты и горнолыжники с многолетним горным опытом, поступок Шуинара вызвал разные реакции. Люди, которые ходят в горы на высшем спортивном уровне десятки лет, работают квалифицированными горными гидами, инструкторами или владеют бизнесом, связанным с горной экипировкой или организацией восхождений, хорошо знают, кто такой Ивон Шуинар, отлично знакомы с продукцией его компаний и отношением к бизнесу. Поэтому новость о Шуинаре и Patagonia запустила в горных кулуарах дискуссию — и к единому мнению ее участники не пришли. Я попросил несколько знакомых из горной тусовки дать свою оценку поступкам Ивона Шуинара.

Кирилл Астраханцев Журналист и редактор независимого онлайн-журнала Sloww

В рамках капиталистической системы и реалиях нескончаемого роста мировых производств Patagonia — один лучших примеров ведения крупного бизнеса. Бренд с самого основания придерживался принципов сознательного развития. Внесение залогов в суды за своих сотрудников, протестующих против социальных несправедливостей или уничтожения окружающей среды, судебные иски против президента США ради сохранения национальных парков — это только пара примеров их отношения к миру. Компания ни разу не делала «коллаборацию ради коллаборации». Представьте, какая очередь желающих сделать что‑то совместное с Patagonia. Но марка не делает общие продукты с игроками из фешена или стритвира.

Каждое движение компании обусловлено смыслом, функциональностью и преданностью идеям.

Однако всякий раз, когда Patagonia поступала этически правильно и при этом финансово невыгодно, это было только на первый взгляд: в конечном счете бренд все равно оставался в выигрыше.

Как бы ни была честна Patagonia со своими покупателями, в итоге все ее решения так или иначе конвертируются в маркетинг и рост продаж. Бренду все еще есть к чему стремиться в плане развития честности. Впрочем, Ивон Шуинар вновь продемонстрировал свои намерения.

«Когда я умру и попаду в ад, там меня наверняка сделают директором по маркетингу очередной колы. Я буду продавать никому не нужный продукт, такой же, как у остальных конкурентов, лишенный собственных достоинств. Буду сражаться в „войнах за колу“ — биться за цену, продажи, рекламу и продвижение. Это будет мой персональный ад».

Анна Пиунова Главный редактор интернет-портала Mountain.ru

Мне кажется, Шуинару важно публично показать, что некоторые люди зарабатывают такое количество денег, что могли бы часть из них тратить на хорошие дела . Если бы Ивон просто взял на содержание тигра, этого бы никто не заметил, а когда человек расстается с компанией ради идеи, ради попытки изменить устройство мира, это вызывает уважение. У меня так точно. Сегодня его поступок ничего не изменит, возможно, вообще никогда ничего не изменит. Но он показывает на собственном примере, что у капитализма может быть другое лицо. Шуинар пытается изменить систему в целом, сам подход к бизнесу и колоссальным доходам.

Михаил Дэви Многократный чемпион России по альпинизму, заслуженный мастер спорта

Бороться с изменениями климата с помощью денег — спорная идея. Климат менялся, меняется и будет меняться, независимо от наличия денег, организаций и вообще существования человека как такового. Хотя, если Шуинару хочется, конечно, имеет право попробовать.

Сейчас подобные поступки — тренд среди миллиардеров. Гейтс, Баффетт и другие пожертвовали миллиарды долларов на благотворительные цели.

Но лучше пытаться менять человека, а не климат.

Например, проект по открытию школ в Непале вызывает у меня куда больше уважения.

Михаил Александрин Ученый-географ, гляциолог, изучает климат