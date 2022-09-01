Реклама
Покупки месяца

14предметов интерьера, которые помогут создать уют дома в сентябре

Анна Махорина
Сегодня в 12:15
Халат с крестецкой вышивкой, яркая тарелка для итальянской пасты, заварочный чайник ручной работы и другие новинки месяца.
Чашка Res Objects

Не знаем, насколько удобно пить из такой чашки, но вашу кухню она точно украсит.

Цена
5200 р.
Тарелка Le Petit Parisien

Коллекция тарелок под названием Grand Pasta как бы намекает, для какого блюда она создана.

Цена
9000 р.
Постельное белье Tkano

Хлопковый сатин не теряет внешний вид после множества стирок, не деформируется и не линяет — пододеяльник и наволочки прослужат вам долго.

Цена
6290 р.
Халат "Крестецкая строчка"

Мягчайший халат из 100% премиального хлопка с тонкой крестецкой вышивкой.

Цена
46 500 р.
Масленка Tkano

Пусть утро будет красивым с фарфоровой масленкой цвета морской волны.

Цена
1190 р.
Ковер Maharishi х The Andy Warhol Foundation

Яркий коврик слишком хорош, чтобы прозябать у входной двери: мы бы украсили им гостиную или спальню.

Цена
59 950 р.
Свеча Katoo Decor

Деревянный фитиль свечи с эффектом треска камина создаст в комнате уют.

Цена
2300 р.
Подставка для благовоний «Патч»

Идеальный «домик» для пало санто.

Цена
1990 р.
Чайник Two Hares

Для любителей уникальной посуды.

Цена
3000 р.
Блюдо «Гранат-МК»

Круглое блюдо для сервировки сделано из вяза и ювелирной смолы.

Цена
3569 р.
Маска Ayris Silk

Говорят, что шелковая маска творит чудеса: дарит коже приятную прохладу, снимает напряжение с глаз и не впитывает ночной крем.

Цена
3800 р.
Стол Dantone

Стол с жизнерадостными бирюзовыми вкраплениями делается на заказ.

Цена
22 000 р.
Корзина для белья La Redoute Interieurs

Плетеная корзина с крышкой идеально впишется в восточные интерьеры.

Цена
21 049 р.
Настольная лампа Am.pm

Абажур с внутренней отделкой под латунь создает в комнате теплый свет.

Цена
30 999 р.
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение