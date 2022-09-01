14предметов интерьера, которые помогут создать уют дома в сентябре
Не знаем, насколько удобно пить из такой чашки, но вашу кухню она точно украсит.
Коллекция тарелок под названием Grand Pasta как бы намекает, для какого блюда она создана.
Хлопковый сатин не теряет внешний вид после множества стирок, не деформируется и не линяет — пододеяльник и наволочки прослужат вам долго.
Мягчайший халат из 100% премиального хлопка с тонкой крестецкой вышивкой.
Пусть утро будет красивым с фарфоровой масленкой цвета морской волны.
Яркий коврик слишком хорош, чтобы прозябать у входной двери: мы бы украсили им гостиную или спальню.
Деревянный фитиль свечи с эффектом треска камина создаст в комнате уют.
Идеальный «домик» для пало санто.
Для любителей уникальной посуды.
Круглое блюдо для сервировки сделано из вяза и ювелирной смолы.
Говорят, что шелковая маска творит чудеса: дарит коже приятную прохладу, снимает напряжение с глаз и не впитывает ночной крем.
Стол с жизнерадостными бирюзовыми вкраплениями делается на заказ.
Плетеная корзина с крышкой идеально впишется в восточные интерьеры.
Абажур с внутренней отделкой под латунь создает в комнате теплый свет.