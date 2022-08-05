Тренд из тиктока, который выглядит не так странно, как может показаться на первый взгляд.

Если вы носите очки, то наверняка замечали, как они меняют внешний вид глаз. Макияж выглядит более тускло, а вот незначительные синяки под глазами, наоборот, становятся заметнее. Эффект усталости также может усиливаться из‑за тени от очков.

На восприятие влияют и разные линзы: очки для дали зрительно уменьшают глаза, а стекла, позволяющие хорошо рассмотреть близкие предметы, делают глаза больше.

Можно стараться визуально увеличивать глаза с помощью плавных растушевок или делать их более четкими черной подводкой, но тиктокерша Кристиана Аджаи (Christiana Ajai) пошла еще дальше: девушка буквально строит макияж глаз по форме линз.