Тренд из тиктока, который выглядит не так странно, как может показаться на первый взгляд.
Если вы носите очки, то наверняка замечали, как они меняют внешний вид глаз. Макияж выглядит более тускло, а вот незначительные синяки под глазами, наоборот, становятся заметнее. Эффект усталости также может усиливаться из‑за тени от очков.
На восприятие влияют и разные линзы: очки для дали зрительно уменьшают глаза, а стекла, позволяющие хорошо рассмотреть близкие предметы, делают глаза больше.
Можно стараться визуально увеличивать глаза с помощью плавных растушевок или делать их более четкими черной подводкой, но тиктокерша Кристиана Аджаи (Christiana Ajai) пошла еще дальше: девушка буквально строит макияж глаз по форме линз.
Чтобы повторить необычный прием Кристианы, смело продублируйте светлым карандашом для глаз или консилером форму своих очков. Нижнее веко и зона под глазами — тоже активный участник процесса, поэтому не бойтесь выходить за привычную границу макияжа. Светлый участок будет выглядеть органично: как только вы наденете очки, оправа сгладит границу, и контраст с вашей кожей не будет бросаться в глаза.
Если же вы хотите более смелый макияж, растушуйте яркий оттенок по направлению от оправ, а пространство за линзами заполните максимально светлым продуктом. Получится улучшенная версия дрейпинга.
Чтобы связать яркий оттенок с глазами, продублируйте его на ресницах. Только не забудьте воспользоваться керлером, чтобы тушь не оставалась на линзах.
Отдельное преимущество такого макияжа в том, что как бы сильно вы ни проявили фантазию, очки все равно выступят фильтром, который сгладит яркость, и носить нестандартный мейк в реальной жизни станет проще. Правда, остается вопрос, что делать, если все же надо снять очки: подобный макияж без линз многим может показаться слишком экспериментальным.