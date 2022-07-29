Спрей для рта, который напоминает любимый парфюм, несколько вариаций солнцезащиты на лето и другая косметика, которая приглянулась нам в июле.
Средства «все в одном» мы привыкли видеть в масс-маркете для мужчин. Но можете не сомневаться, гель для душа Венди Айлс сработает лучше многих шампуней.
Экспресс-маска нового мультинационального бренда (команда из России, Швейцарии, Италии и не только) восстановит кожу и сделает ее гладкой за 10 минут.
Формула хитро сочетает в себе увлажняющие плюсы масел и легкость смывания, как у классического геля для душа.
Удобный объем и флакон для того, чтобы не забывать во избежание заломов и морщин наносить ретинол еще и на шею. Эти же участки стоит покрывать SPF.
Средство для гигиены, которое хочется не просто всюду носить с собой, но и демонстрировать не реже, чем любимый селективный парфюм.
За новинками Art & Fact становится сложно уследить: бренд выпускает один активный состав за другим. Из последнего — комфортная эмульсия с защитой SPF 40.
Если вы используете санскрин на пляже, не забывайте обновлять его после каждого выхода из воды или выбирайте водостойкие варианты. А лучше — и то, и то!
Средство с мягким составом одновременно мощно очищает кожу и балансирует ее микрофлору.
Несмотря на продолжающийся тренд на матовые губы, идеальная нюдовая помада, которой можно заменить бальзам для губ, — на вес золота. Эта — именно такая.
Флакон с легким вайбом Glossier прячет в себе мягкий очищающий гель-крем для нежной кожи рук.
Корейское средство с сильным фильтром и увлажняющими компонентами заменяет несколько слоев утреннего ухода за лицом в солнечный сезон.
Компоненты спрея в хорошем смысле забивают поры по длине кутикулы. Поэтому волосы выглядят здоровее, меньше секутся и ломаются.