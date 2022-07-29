Спрей для рта, который напоминает любимый парфюм, несколько вариаций солнцезащиты на лето и другая косметика, которая приглянулась нам в июле.

Шампунь-гель для душа Iles Formula

Средства «все в одном» мы привыкли видеть в масс-маркете для мужчин. Но можете не сомневаться, гель для душа Венди Айлс сработает лучше многих шампуней.

Цена 8900 р.
SOS-маска для кожи рук и лица Okolo

Экспресс-маска нового мультинационального бренда (команда из России, Швейцарии, Италии и не только) восстановит кожу и сделает ее гладкой за 10 минут.

Цена 1900 р.
Масло для душа Compagnie de Provence

Формула хитро сочетает в себе увлажняющие плюсы масел и легкость смывания, как у классического геля для душа.

Цена 1768 р.
Лифтинг-крем для шеи и зоны декольте с ретинолом Verifique

Удобный объем и флакон для того, чтобы не забывать во избежание заломов и морщин наносить ретинол еще и на шею. Эти же участки стоит покрывать SPF.

Цена 750 р.
Спрей для полости рта Selahatin

Средство для гигиены, которое хочется не просто всюду носить с собой, но и демонстрировать не реже, чем любимый селективный парфюм.

Цена 3264 р.
Солнцезащитная эмульсия Art & Fact

За новинками Art & Fact становится сложно уследить: бренд выпускает один активный состав за другим. Из последнего — комфортная эмульсия с защитой SPF 40.

Цена 990 р.
Водостойкий солнцезащитный крем [comfort zone] SPF 30

Если вы используете санскрин на пляже, не забывайте обновлять его после каждого выхода из воды или выбирайте водостойкие варианты. А лучше — и то, и то!

Цена 3150 р.
Очищающий гель Phyris

Средство с мягким составом одновременно мощно очищает кожу и балансирует ее микрофлору.

Цена 3243 р.
Помада для губ Essence Hydrating Nude

Несмотря на продолжающийся тренд на матовые губы, идеальная нюдовая помада, которой можно заменить бальзам для губ, — на вес золота. Эта — именно такая.

Цена 289 р.
Очищающее средство для рук Payot Rituel Douceur

Флакон с легким вайбом Glossier прячет в себе мягкий очищающий гель-крем для нежной кожи рук.

Цена 1035 р.
Солнцезащитный крем DR.F5 SPF 50+

Корейское средство с сильным фильтром и увлажняющими компонентами заменяет несколько слоев утреннего ухода за лицом в солнечный сезон.

Цена 1184 р.
Спрей для волос Matrix Instacure

Компоненты спрея в хорошем смысле забивают поры по длине кутикулы. Поэтому волосы выглядят здоровее, меньше секутся и ломаются.

Цена 1142 р.