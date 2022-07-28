Неоново-зеленый бокал для вина, керамическая фигурка-неваляшка, постер «Калуга» и другие вещи для интерьера, к которым стоит присмотреться в августе.
Постельное белье Wake me Wake
Комплект из коллаборации со стрит-арт-художником Max13 украшен графичным принтом.
Цена 1545 р.
Постер Allmodernism
На постере изображена главная достопримечательность Калуги — Музей истории космонавтики.
Цена 2000 р.
Покрывало La Redoute Interieurs
Стеганое покрывало из 100%-ного хлопка сделает комнату теплее и светлее благодаря приятному охристому цвету.
Цена 3546 р.
Простыня Bellehome
Для тех, кто переживал, что останется без удобных натяжных простыней.
Цена 2799 р.
Настенная полка La Redoute Interieurs
Стильная полка подойдет и для прихожей, и для кухни, и для ванной, а еще добавит пространству воздуха.
Цена 12 799 р.