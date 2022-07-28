Неоново-зеленый бокал для вина, керамическая фигурка-неваляшка, постер «Калуга» и другие вещи для интерьера, к которым стоит присмотреться в августе.

Коврик для ванной Fixsen

Что, если взглянуть на оформление ванной под новым углом?

Цена 2430 р.
Уличное кресло Dantone Home

Для качественного отдыха на открытом воздухе.

Цена 35 400 р.
Постельное белье Wake me Wake

Комплект из коллаборации со стрит-арт-художником Max13 украшен графичным принтом.

Цена 1545 р.
Постер Allmodernism

На постере изображена главная достопримечательность Калуги — Музей истории космонавтики.

Цена 2000 р.
Покрывало La Redoute Interieurs

Стеганое покрывало из 100%-ного хлопка сделает комнату теплее и светлее благодаря приятному охристому цвету.

Цена 3546 р.
Простыня Bellehome

Для тех, кто переживал, что останется без удобных натяжных простыней.

Цена 2799 р.
Статуэтка Asiknova Ceramics

Изготовлена из керамики в единичном экземпляре.

Цена 12 000 р.
Ваза Hoff

Напольная ваза с узким горлышком напоминает арабские кувшины.

Цена 1798 р.
Настенная полка La Redoute Interieurs

Стильная полка подойдет и для прихожей, и для кухни, и для ванной, а еще добавит пространству воздуха.

Цена 12 799 р.
Сахарница Hoff

Выполнена из фарфора и дополнена крышкой и подставкой из бамбука.

Цена 799 р.
Бокал NasonMoretti

Когда захочется подать вино как зелье.

Цена 9600 р.