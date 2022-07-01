Керамический стакан для лапши быстрого приготовления, настольный кондиционер, корзина из текстильного крафта и другие предметы для дома, которые стоит купить в июле.

Чайник Vensal

Для тех, кому нравится эстетика Smeg.

Цена 2590 р.
Скатерть Tkano

Обладает интересной фактурой, отлично впитывает влагу и быстро сохнет.

Цена 6590 р.
Стакан для лапши Jiu Yue

Если предпочитаете есть лапшу быстрого приготовления из нарядной керамической посуды, а не вот этих вот картонных стаканов.

Цена 1199 р.
Тумба Dantone Home

Прикроватная тумба для минималистичных интерьеров.

Цена 24 900 р.
Набор стаканов Nachtmann

Цветное стекло — самое эффектное решение для сервировки.

Цена 3950 р.
Плед Nomad Chic

Большой плед из овечьей шерсти с забавными помпонами в марокканском стиле. Ткался вручную в Марокко три недели.

Цена 22 500 р.
Настольный кондиционер Luckima Store

Чтобы пережить знойное лето в офисе или дома.

Цена 1021 р.
Кресло Dantone Home

Обтекаемое кресло с приятной серой обивкой, напоминающее большие валуны у морского прибоя.

Цена 37 800 р.
Коврик Coincasa

И еще одно напоминание о море — коврик для ванной с изображением ракушек и морских звезд.

Цена 1910 р.
Кресло Am.pm

Садовое кресло для selftime в тени деревьев.

Цена 77 579 р.
Ваза Palaty

Вдохновлена кубарем — детской игрушкой-волчком времен Древней Руси.

Цена 10 000 р.
Корзина Ecoideas

Выполнена из текстильного крафта и подходит для хранения пледов, игрушек, белья, обуви, сортировки отходов.

Цена 3500 р.