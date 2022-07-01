Керамический стакан для лапши быстрого приготовления, настольный кондиционер, корзина из текстильного крафта и другие предметы для дома, которые стоит купить в июле.
Стакан для лапши Jiu Yue
Если предпочитаете есть лапшу быстрого приготовления из нарядной керамической посуды, а не вот этих вот картонных стаканов.
Цена 1199 р.
Плед Nomad Chic
Большой плед из овечьей шерсти с забавными помпонами в марокканском стиле. Ткался вручную в Марокко три недели.
Цена 22 500 р.
Кресло Dantone Home
Обтекаемое кресло с приятной серой обивкой, напоминающее большие валуны у морского прибоя.
Цена 37 800 р.
Коврик Coincasa
И еще одно напоминание о море — коврик для ванной с изображением ракушек и морских звезд.
Цена 1910 р.
Корзина Ecoideas
Выполнена из текстильного крафта и подходит для хранения пледов, игрушек, белья, обуви, сортировки отходов.
Цена 3500 р.