Миниатюрный бальзам для волос, который заменит три других, соляной спрей от профессионалов, ультрафиолетовые подводки и другая косметика, которая приглянулась нам в июне.

Антисептик Giardino Magico Oud & Black Pepper

Еще чуть-чуть, и этот санитайзер превратится в нишевый парфюм. Внутри стильного флакона — аромат сладкой древесины с ванильными нотами и табаком.

Цена 650 р.
Спрей с морской солью для укладки Chop-Chop x «Сила ветра»

«Никто не знает о морской воде больше тех, кто ходит под парусом», — подумала команда Chop-Chop перед выпуском средства для серферской укладки.

Цена 1200 р.
Карандаш для глаз AnnBeauty

Российский бренд выпустил коллекцию стойких карандашей для дымчатых смоки и строгих стрелок. Коричневая гамма выглядит не броско, но эффектно.

Цена 1800 р.
Крем для рук Tonka

Обновленые алюминиевые флаконы с душистыми кремами Tonka появятся в продаже совсем скоро. Есть время выбрать любимый аромат.

Цена 2700 р.
Палетка теней Catrice Pro Hint of Mint

Летнее сочетание бронзовых и мятных оттенков. Делайте с первыми томные смоки, а со вторыми — монохромные ретромакияжи.

Цена 1125 р.
Тоник для лица с экстрактом прополиса и пантенолом Art & Fact.

Заживляющие свойства прополиса и пантенола объединились в тонике, который так необходим в период злоупотреблений загаром.

Цена 600 р.
Молочко для очищения Melyon

Основатель новой для российского рынка марки — манекенщик, который создает продукты, ориентируясь на темнокожую аудиторию.

Цена 3000 р.
Ночной уход La Roche-Posay Toleriane Ultra Nuit

Кроме классических ингредиентов, отвечающих за успокоение кожи, в составе крема есть и хитрый пептид, который блокирует выработку факторов воспалений.

Цена 2284 р.
Набор графических лайнеров 7Days B.Match

Набор оттенков на все случаи жизни. Подводки активируются от капли воды (или фиксатора для макияжа), а некоторые даже светятся в ультрафиолете.

Цена 2099 р.
Топовое покрытие для губ Rad Juicy Bits

Невесомый блеск, который добавит любой помаде голографический эффект. Особенно хорошо смотрится на черном.

Цена 850 р.
Гель после эпиляции, замедляющий рост волос, Comfort Zone Specialist

Ухаживающее средство для тех, кто не готов подстраивать свои летние луки под даты эпиляции.

Цена 2700 р.
Твердый кондиционер для волос Smorodina «Увлажняющий»

Бренд утверждает, что твердый кондиционер заменяет три бутылки жидкого объемом в 100 мл. Адептам разумного потребления на заметку.

Цена 690 р.
Кремовые румяна Lumene Natural Glow

Кремовые румяна — максимально комфортная текстура для комбинации с солнцезащитным кремом. Только подождите, пока санскрин немного впитается.

Цена 960 р.