Миниатюрный бальзам для волос, который заменит три других, соляной спрей от профессионалов, ультрафиолетовые подводки и другая косметика, которая приглянулась нам в июне.
Еще чуть-чуть, и этот санитайзер превратится в нишевый парфюм. Внутри стильного флакона — аромат сладкой древесины с ванильными нотами и табаком.
«Никто не знает о морской воде больше тех, кто ходит под парусом», — подумала команда Chop-Chop перед выпуском средства для серферской укладки.
Российский бренд выпустил коллекцию стойких карандашей для дымчатых смоки и строгих стрелок. Коричневая гамма выглядит не броско, но эффектно.
Обновленые алюминиевые флаконы с душистыми кремами Tonka появятся в продаже совсем скоро. Есть время выбрать любимый аромат.
Летнее сочетание бронзовых и мятных оттенков. Делайте с первыми томные смоки, а со вторыми — монохромные ретромакияжи.
Заживляющие свойства прополиса и пантенола объединились в тонике, который так необходим в период злоупотреблений загаром.
Основатель новой для российского рынка марки — манекенщик, который создает продукты, ориентируясь на темнокожую аудиторию.
Кроме классических ингредиентов, отвечающих за успокоение кожи, в составе крема есть и хитрый пептид, который блокирует выработку факторов воспалений.
Набор оттенков на все случаи жизни. Подводки активируются от капли воды (или фиксатора для макияжа), а некоторые даже светятся в ультрафиолете.
Невесомый блеск, который добавит любой помаде голографический эффект. Особенно хорошо смотрится на черном.
Ухаживающее средство для тех, кто не готов подстраивать свои летние луки под даты эпиляции.
Бренд утверждает, что твердый кондиционер заменяет три бутылки жидкого объемом в 100 мл. Адептам разумного потребления на заметку.
Кремовые румяна — максимально комфортная текстура для комбинации с солнцезащитным кремом. Только подождите, пока санскрин немного впитается.