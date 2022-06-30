Махровое поло, джемпер-сетка, панама с бахромой и еще 13 идеальных для лета вещей.
Если давно хотели попробовать носить бра поверх футболки, но сомневались в своих стилистических способностях, берите готовый вариант.
Два тренда в одном платье: вырез на животе и сочетание малинового с зеленым.
Если еще не закрыли гештальт с мини-юбкой в складку на это лето, сейчас самое время.
Добротные шлепанцы будут уместны даже с формальными луками, а не только с курортными.
Платформа возвращается, и мы больше не в состоянии этому сопротивляться.
Этим летом сетки захватили наши гардеробы: и если черные уже успели наскучить, то цветные — в самый раз.
Те, кто не осилил лайфхаки по превращению платка в топ, могут приобрести готовый вариант.
Нам нравится тренд на вычурные купальники из 90-х — как этот, с позолоченными кольцами.
Эффектное поло с длинными рукавами. Как видите, бренд Эмили Оберг может выпускать не только базовые вещи и аксессуары с принтами.
Добротная рабочая куртка из выстиранного денима. Идеальное решение для прохладных летних вечеров.
Еще одно поло с длинными рукавами — на этот раз в приятном лиловом оттенке.
Лос-анджелесский бренд выпустил капсулу, посвященную хип-хоп-классикам из Атланты — дуэту Outkast.
Американские пионеры стритвира знают толк в рубашках с короткими рукавами и яркими принтами. Вот очередное тому подтверждение.