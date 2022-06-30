Махровое поло, джемпер-сетка, панама с бахромой и еще 13 идеальных для лета вещей.

Футболка Lime

Если давно хотели попробовать носить бра поверх футболки, но сомневались в своих стилистических способностях, берите готовый вариант.

Цена 2599 р.
Серьги Kotlo Studio

А какое у вас сегодня настроение — космическое или морское?

Цена 6800 р.
Платье Studio 29

Два тренда в одном платье: вырез на животе и сочетание малинового с зеленым.

Цена 7200 р.
Жилет Mellow

Льняной жилет летом носим как топ на голое тело.

Цена 8900 р.
Юбка Rizzle

Если еще не закрыли гештальт с мини-юбкой в складку на это лето, сейчас самое время.

Цена 5990 р.
Панама Befree

Для тех, кому все-таки понравился последний показ Jacquemus в стиле «Дюны».

Цена 1299 р.
Сандалии Geox

Добротные шлепанцы будут уместны даже с формальными луками, а не только с курортными.

Цена 10 990 р.
Туфли Ekonika

Платформа возвращается, и мы больше не в состоянии этому сопротивляться.

Цена 18 990 р.
Джемпер Shi-Shi

Этим летом сетки захватили наши гардеробы: и если черные уже успели наскучить, то цветные — в самый раз.

Цена 14 000 р.
Топ Love Republic

Те, кто не осилил лайфхаки по превращению платка в топ, могут приобрести готовый вариант.

Цена 2999 р.
Купальник Anirak

Нам нравится тренд на вычурные купальники из 90-х — как этот, с позолоченными кольцами.

Цена 11 500 р.
Поло Sporty & Rich

Эффектное поло с длинными рукавами. Как видите, бренд Эмили Оберг может выпускать не только базовые вещи и аксессуары с принтами.

Цена 14 950 р.
Куртка Carhartt WIP

Добротная рабочая куртка из выстиранного денима. Идеальное решение для прохладных летних вечеров.

Цена 29 990 р.
Поло Howlin

Еще одно поло с длинными рукавами — на этот раз в приятном лиловом оттенке.

Цена 12 950 р.
Футболка Pleasures

Лос-анджелесский бренд выпустил капсулу, посвященную хип-хоп-классикам из Атланты — дуэту Outkast.

Цена 6990 р.
Рубашка Stüssy

Американские пионеры стритвира знают толк в рубашках с короткими рукавами и яркими принтами. Вот очередное тому подтверждение.

Цена 21 990 р.