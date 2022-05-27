Мятный шоколад, коньяк и водоросли. Вот какие ароматы порадовали наши носы в преддверии мая.

Serge Lutens Parole D’eau

Не акватическая композиция, рассказывающая о воде. Древесно-хвойный аромат с мускусом, напоминающим свежее постельное белье.

Цена 16 900 р.
Moresque Divina Marchesa

Эксцентричная дива Луиза Казати вдохновила парфюмеров Moresque на создание натуралистичного аромата мятного шоколада с пряностями.

Цена 20 257 р.
Vilhelm Parfumerie London Funk

Англомания Вивьен Вествуд, сконцентрированная в одной прокуренной нелегальными травами комнате.

Цена 12 020 р.
Santa Maria Novella Fresia

Бренд процветает уже 800 лет, а сейчас переживает второе рождение: классические ароматы, как эту цветочную «Фрезию», пересобирают на современный лад.

Цена 15 900 р.
State of Mind Open Mind

Создатели аромата будто напрямую советуют быть более open minded и не вестись на «свежий» вид флакона — внутри крепкий чай, цитрусы и водоросли.

Цена 16 791 р.
Fakoshima Superior Morion

Сложная насыщенная композиция для любителей тягучих ароматов. Коньяк, нарцисс, дурманящие специи и латекс.

Цена 14 800 р.
Jéroboam Floro

Яркая яблочная отдушка с искристым мускусом на фоне основательного сандала и кедра.

Цена 10 900 р.