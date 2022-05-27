Мятный шоколад, коньяк и водоросли. Вот какие ароматы порадовали наши носы в преддверии мая.
Не акватическая композиция, рассказывающая о воде. Древесно-хвойный аромат с мускусом, напоминающим свежее постельное белье.
Эксцентричная дива Луиза Казати вдохновила парфюмеров Moresque на создание натуралистичного аромата мятного шоколада с пряностями.
Англомания Вивьен Вествуд, сконцентрированная в одной прокуренной нелегальными травами комнате.
Бренд процветает уже 800 лет, а сейчас переживает второе рождение: классические ароматы, как эту цветочную «Фрезию», пересобирают на современный лад.
Создатели аромата будто напрямую советуют быть более open minded и не вестись на «свежий» вид флакона — внутри крепкий чай, цитрусы и водоросли.
Сложная насыщенная композиция для любителей тягучих ароматов. Коньяк, нарцисс, дурманящие специи и латекс.
Яркая яблочная отдушка с искристым мускусом на фоне основательного сандала и кедра.