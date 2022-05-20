Новая реальность требует нового подхода к вещам. Скажем, хороший интерьер не обязательно оформлять из магазинных предметов — многое можно сделать самому. Авторка блога о доме @foxinvogue Анна Белолипецкая выбрала в русскоязычном инстаграме* лучшие инструкции по самостоятельному созданию вещей для интерьера.

Декор в виде венка

© foxinvogue

Вам понадобится

Сухая ветка изогнутой формы

Флористическая леска

Ветка эвкалипта или любые другие сухоцветы (он выглядит симпатично, даже когда засыхает) — 1 шт.

Колоски

Джутовый шпагат

Декор: ленты (здесь — из натурального шелка), тесемки, колокольчики, перья, шишки или любые приятные мелочи под сезон и настроение Что делать

Привяжите джутовую веревку к голой ветке с двух концов. Добавьте веточки с листами эвкалипта и закрепите их посередине леской. Скрыть место крепления лентой и добавить декор по вкусу.

Интерьерная свеча из нескольких обычных свечей

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Вам понадобится

Обычные свечи — 3 шт.

Зажигалка Что делать

Опустите свечи в горячую воду, чтобы они стали мягкими. Согните и соедините их друг под другом. С помощью еще одной свечи (или зажигалки) пройдитесь по стыкам свечек, чтобы конструкция не распадалась. Ножом срежьте основание, чтобы свечка могла стоять. Отрежьте верхние кончики свечей со всех сторон, выравнивая конструкцию и освобождая фитили.

Вешалка с гипсовым панно

Вам понадобится

Кусок доски

Масло или краска

Клей или жидкие гвозди

Грунтовка

Гипс

Пластилин

Растения или гербарий

Металлические крючки (крючки-саморезы) Что делать

Предварительно затонируйте доску маслом или покройте краской. Место, куда нужно будет клеить гипс, не прокрашивайте, иначе клей не ляжет. Сделайте гипсовое панно с отпечатками из обычного гипса из строительного магазина. Залейте его в кольцо из пластиковой бутылки, чтобы оно застыло. Чтобы получить отпечаток растения, раскатайте пласт мягкого пластилина и впечатайте скалкой в него растение (оно должно быть с плотными листьями). После высыхания панно при необходимости ошлифуйте края. С помощью жидких гвоздей или столярного клея ПВА приклейте гипсовое панно к доске. Чтобы придать панно прочность, пропитайте его жидкой грунтовкой глубокого проникновения.

Роспись холодильника

Вам понадобится

Эмаль

Колеры

Валик

Трафарет

Скотч

Губка

Наждачка

Бумага

Ножницы Что делать

Перед покраской вымойте поверхность холодильника, чтобы на ней не было загрязнений и жирных пятен. Пройдитесь по всей поверхности наждачкой для лучшего сцепления. Краску наносите валиком. Если одного покрытия не хватит для плотности цвета, нанесите эмаль еще раз (первый слой будет сохнуть сутки). Сделайте из листа бумаги трафарет для узора: воспроизведите на нем нужный рисунок, обклейте с двух сторон скотчем и вырежьте. Краску через трафарет наносите губкой.

Плитка с отпечатками растений для кухонного фартука (и не только)

Вам понадобится

Растения или гербарий

Плитка Что делать

Сделать уникальную плитку для кухонного фартука или других интерьерных нужд можно с помощью растений. Автор фартука выше собирала свой гербарий все лето, чтобы каждая плитка получилась особенной и напоминала ей о дачных каникулах. Правда, этот лайфхак не совсем самодельный: вам придется пойти с вашим «букетом» в керамическую мастерскую, где вам помогут с обжигом плитки.

Подсвечник из бутылки

Вам понадобится

Любая красивая бутылка

Джутовый шпагат

Термоклеевой пистолет Что делать

Уберите этикетки с бутылки с помощью кипятка. Остатки клея сотрите меламиновой губкой с каплей подсолнечного масла. Обмотайте донышко бутылки джутовым шпагатом и зафиксируйте с помощью термоклеевого пистолета. Вставьте свечу.

Клош из сетки на свечи и растения (для защиты от детей или животных)