Новая реальность требует нового подхода к вещам. Скажем, хороший интерьер не обязательно оформлять из магазинных предметов — многое можно сделать самому. Авторка блога о доме @foxinvogue Анна Белолипецкая выбрала в русскоязычном инстаграме* лучшие инструкции по самостоятельному созданию вещей для интерьера.
Декор в виде венка
© foxinvogue
Вам понадобится
- Сухая ветка изогнутой формы
- Флористическая леска
- Ветка эвкалипта или любые другие сухоцветы (он выглядит симпатично, даже когда засыхает) — 1 шт.
- Колоски
- Джутовый шпагат
- Декор: ленты (здесь — из натурального шелка), тесемки, колокольчики, перья, шишки или любые приятные мелочи под сезон и настроение
Что делать
- Привяжите джутовую веревку к голой ветке с двух концов.
- Добавьте веточки с листами эвкалипта и закрепите их посередине леской.
- Скрыть место крепления лентой и добавить декор по вкусу.
Интерьерная свеча из нескольких обычных свечей
© home_zim
Вам понадобится
- Обычные свечи — 3 шт.
- Зажигалка
Что делать
- Опустите свечи в горячую воду, чтобы они стали мягкими.
- Согните и соедините их друг под другом.
- С помощью еще одной свечи (или зажигалки) пройдитесь по стыкам свечек, чтобы конструкция не распадалась.
- Ножом срежьте основание, чтобы свечка могла стоять.
- Отрежьте верхние кончики свечей со всех сторон, выравнивая конструкцию и освобождая фитили.
Вешалка с гипсовым панно
Вам понадобится
- Кусок доски
- Масло или краска
- Клей или жидкие гвозди
- Грунтовка
- Гипс
- Пластилин
- Растения или гербарий
- Металлические крючки (крючки-саморезы)
Что делать
- Предварительно затонируйте доску маслом или покройте краской. Место, куда нужно будет клеить гипс, не прокрашивайте, иначе клей не ляжет.
- Сделайте гипсовое панно с отпечатками из обычного гипса из строительного магазина. Залейте его в кольцо из пластиковой бутылки, чтобы оно застыло.
- Чтобы получить отпечаток растения, раскатайте пласт мягкого пластилина и впечатайте скалкой в него растение (оно должно быть с плотными листьями).
- После высыхания панно при необходимости ошлифуйте края.
- С помощью жидких гвоздей или столярного клея ПВА приклейте гипсовое панно к доске.
- Чтобы придать панно прочность, пропитайте его жидкой грунтовкой глубокого проникновения.
Роспись холодильника
Вам понадобится
- Эмаль
- Колеры
- Валик
- Трафарет
- Скотч
- Губка
- Наждачка
- Бумага
- Ножницы
Что делать
- Перед покраской вымойте поверхность холодильника, чтобы на ней не было загрязнений и жирных пятен.
- Пройдитесь по всей поверхности наждачкой для лучшего сцепления.
- Краску наносите валиком. Если одного покрытия не хватит для плотности цвета, нанесите эмаль еще раз (первый слой будет сохнуть сутки).
- Сделайте из листа бумаги трафарет для узора: воспроизведите на нем нужный рисунок, обклейте с двух сторон скотчем и вырежьте.
- Краску через трафарет наносите губкой.
Плитка с отпечатками растений для кухонного фартука (и не только)
Вам понадобится
- Растения или гербарий
- Плитка
Что делать
- Сделать уникальную плитку для кухонного фартука или других интерьерных нужд можно с помощью растений. Автор фартука выше собирала свой гербарий все лето, чтобы каждая плитка получилась особенной и напоминала ей о дачных каникулах.
- Правда, этот лайфхак не совсем самодельный: вам придется пойти с вашим «букетом» в керамическую мастерскую, где вам помогут с обжигом плитки.
Подсвечник из бутылки
Вам понадобится
- Любая красивая бутылка
- Джутовый шпагат
- Термоклеевой пистолет
Что делать
- Уберите этикетки с бутылки с помощью кипятка.
- Остатки клея сотрите меламиновой губкой с каплей подсолнечного масла.
- Обмотайте донышко бутылки джутовым шпагатом и зафиксируйте с помощью термоклеевого пистолета. Вставьте свечу.
Клош из сетки на свечи и растения (для защиты от детей или животных)
Вам понадобятся
- Сетка для кроликов (продается в «Леруа Мерлен» в отделе цветов)
- Кусачки
- Пассатижи
- Мебельная ручка
- Банка — 2–3 л
- Краска в баллончике
Что делать
- Отрежьте кусачками кусок сетки — так, чтобы ровный край стал низом клоша.
- Высоту отмерьте чуть выше банки.
- Сетку оберните вокруг банки и соедините торцы: сетка достаточно мягкая, поэтому все можно сделать руками.
- Клош окрасьте из баллончика в любой цвет.
- На верхушку можете прикрутить любую мебельную ручку для красоты.