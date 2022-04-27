Минималистичные белые кеды, технологичные беговые кроссовки, скейтерский хит из 90-х и еще 8 достойных внимания пар апреля.

New Balance 327

Переиздание популярных ретрораннеров New Balance в выверенной летней расцветке.

Цена 18 999 р.
On Cloudrunner

Появление On в брендбуке сети Sneakerhead — очередной повод приглядеться к прогрессивной беговой марке.

Цена 14 690 р.
Converse Chuck 70

Броская интерпретация классических кед Chuck 70 — с комбинированным верхом и нарочито грубыми декоративными швами.

Цена 16 100 р.
Asics Gel-Lyte III OG Gore-Tex

Свежее прочтение беговой модели, не так давно отметившей 30-летие. Из преимуществ: лаконичная расцветка и мембрана Gore-Tex.

Цена 13 999 р.
New Balance 237

Еще одни ретрораннеры в стиле 70-х, и вновь от New Balance. Беспроигрышная пара на каждый день обнаружена.

Цена 16 999 р.
Puma RS-Connect Dust

Пополнение в семействе Puma RS. Футуристичные Connect Dust получили комбинированный верх из сетки и замши, яркую расцветку и технологичную подошву.

Цена 12 990 р.
Warrior DIME

Яркая пара китайских классиков Warrior придется по душе тем, кто ищет кеды не как у всех.

Цена 10 990 р.
Asics Japan S

Ищете белую пару на лето, но не хотите покупать банальные модели? Приглядитесь к нерастиражированным Asics Japan S.

Цена 11 990 р.
adidas Adimatic

Спортивный бренд вернул скейтерскую модель из 90-х. Массивный силуэт, увеличенные детали и насыщенная расцветка — идеальная пара на лето.

Цена 12 990 р.
Nike Air Max

Классика американского спортивного бренда с утилитарным дизайном.

Цена 17 899 р.
Puma Slipstream LO

В этом году Puma поставил на баскетбольную пару из архивов — Slipstream. Помимо коллаборационных интерпретаций силуэта, бренд не забывает и про сольные.

Цена 13 490 р.