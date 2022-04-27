Минималистичные белые кеды, технологичные беговые кроссовки, скейтерский хит из 90-х и еще 8 достойных внимания пар апреля.
Переиздание популярных ретрораннеров New Balance в выверенной летней расцветке.
Появление On в брендбуке сети Sneakerhead — очередной повод приглядеться к прогрессивной беговой марке.
Броская интерпретация классических кед Chuck 70 — с комбинированным верхом и нарочито грубыми декоративными швами.
Свежее прочтение беговой модели, не так давно отметившей 30-летие. Из преимуществ: лаконичная расцветка и мембрана Gore-Tex.
Еще одни ретрораннеры в стиле 70-х, и вновь от New Balance. Беспроигрышная пара на каждый день обнаружена.
Пополнение в семействе Puma RS. Футуристичные Connect Dust получили комбинированный верх из сетки и замши, яркую расцветку и технологичную подошву.
Яркая пара китайских классиков Warrior придется по душе тем, кто ищет кеды не как у всех.
Ищете белую пару на лето, но не хотите покупать банальные модели? Приглядитесь к нерастиражированным Asics Japan S.
Спортивный бренд вернул скейтерскую модель из 90-х. Массивный силуэт, увеличенные детали и насыщенная расцветка — идеальная пара на лето.
В этом году Puma поставил на баскетбольную пару из архивов — Slipstream. Помимо коллаборационных интерпретаций силуэта, бренд не забывает и про сольные.