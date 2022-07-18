Вакуумный стимулятор Womanizer Liberty

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Я считаю, есть два формата игрушки, которые женщинам необходимо попробовать за жизнь.

Первый — девайс с вакуумно-волновой стимуляцией клитора. Головку клитора стимулируют волны воздуха — и это абсолютно другие ощущения и другой оргазм!

К слову, бренд, который придумал и запатентовал эту технологию, гарантирует результат, а если его не случается, возвращает деньги. Я бы рекомендовала модель Liberty — она удобнее всего лежит в руке и добавляется в парный секс.