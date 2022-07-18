Узнали маст-хэвы людей, которые каждый день изучают человеческую сексуальность с теоретической и практической стороны.
Екатерина Манькова
Ведущая телеграм-канала «Катины секреты»
Ультратонкие презервативы Unilatex Ultra Thin
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Бомбическая бюджетная альтернатива Durex и Contex. В отличие от последних после них у вас не начнется молочница, а еще они прочнее и стоят дешевле. Всегда рекомендую Unilatex, когда нужно экономно, но качественно.
Вибратор-кролик Svakom Angel
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«Кролик» — самая популярная игрушка для женщин, потому что одновременно стимулирует влагалище и клитор, а это идеальная комбинация для оргазма. Svakom Angel прекрасен по эргономике, дизайну и мощности, а еще у него есть очень приятная функция нагрева.
Менструальные чаши Lola Toys
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Современное средство гигиены, которое поделило жизнь многих девушек на «до» и «после». Удобные, экологичные, прослужат около пяти лет. А главное — стоят так дешево, что их может позволить себе даже студентка.
Вакуумно-волновой стимулятор Satisfyer Love Triangle
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Мое искреннее убеждение: вакуумник должен быть у каждой женщины! Эта игрушка заколдована на быстрый и мощный оргазм, а еще классно вписывается в партнерский секс.
Гипоаллергенный лубрикант Swiss Navy All Natural Water Base Lubricant
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Просто отличная базовая смазка, которая должна быть в каждой прикроватной тумбочке. В отличие от многих лубрикантов, заявленных производителями как гипоаллергенные, этот действительно оправдывает свое название.
Саша Казанцева
Квир-секспросветительница, ведущая телеграм-канала «Помыла руки»
Латексные салфетки
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Парадокс: многие знают, как важно предохраняться при минете, ведь неприятные болячки передаются через рот как родные. Но почему‑то о предохранении при куннилингусе забывают, хотя риски похожие. Если у вас на руках нет свежих справок, воспользуйтесь защитой. Можно разрезать презерватив, но специальная латекстная салфетка удобнее, потому что больше по площади. Главный лайфхак: прикладывайте ее не к вульве, а ко рту.
Латексные или нитриловые перчатки
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Фингеринг (секс пальцами) — менее рисковая практика, чем оральный секс, но не полностью безопасная. Во-первых, даже подстриженные и подпиленные ногти могут поцарапать слизистую. Во-вторых, если ваши пальцы побывали в анусе, трогать вульву уже нельзя: надо идти мыть руку. Перчатки все упрощают. Бонус: именно в перчатке многим удобнее выполнять фистинг, ведь поверхность руки становится совсем гладкой. Главное, не забывайте о лубриканте!
A.Andrews «Quick & Easy Guide to Sex & Disability»
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Когда я писала свою книжку об этичном сексе, то обнаружила, как мало информации о сексе для людей с инвалидностью. Знакомая инва-активистка посоветовала мне эту книгу-комикс небинарного автора с инвалидностью А.Эндрюса. Конечно, инвалидность бывает очень разной: видимой и невидимой, физической и ментальной, двигательной и по зрению или слуху и так далее. Эндрюс задает основные направления: на что обращать внимание, как учитывать самые разные особенности — свои, партнерши или партнера.
Информация для трансгендерных людей
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Информации о сексе для трансгендерных людей все еще мало даже на английском. Исследования только начинают появляться, и пока большая часть материалов создается самими трансребятами. Стоит упомянуть два выпуска «Trans Sex Zine» — их можно скачать бесплатно. И отдельно — «Fucking Trans Women», легендарный труд о сексе для трансгендерных женщин и трансфеминных персон.
OMGyes — видеоинструкции по сексу
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Веселые видеоинструкции по сексу и мастурбации, сделанные авторами крупнейшего в мире исследования сексуального поведения. У ученых Института Кинси и Индианского университета огромная выборка — 20 000 респонденток от 18 до 95 лет. В роликах снялись обычные женщины, участницы исследования. Я отвечаю за русскоязычную версию проекта и поделюсь инсайдом: следующие выпуски исследования будут про цис-мужчин, про трансгендерных людей, а также про тех, кто пережил травматичный опыт.
Настя Ноябрь
Ведущая телеграм-канала «Поросячьи визги 18+»
Презервативы Unilatex
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Unilatex не собираются уходить с российского рынка. Это отличные и качественные презервативы по бюджетной цене. А еще бренд Unilatex заботится об экологии — он на 90% отказался от использования полипропиленовой пленки для упаковки, которую используют остальные производители.
Лубрикант HOT Bio Sensitive
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HOT — это европейский бренд интимной косметики с очень разнообразным ассортиментом. Например, лубрикант Bio Sensitive на водной основе подходит для веганов и выпускается в биоразлагаемой упаковке.
Гибкий вибратор Lola Toys Shape of Water Wave
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Lola Toys — бренд российского происхождения. Вибратор Shape of Water Wave — это потрясающая и многофункциональная игрушка, супергибкий вибратор, полностью покрытый гладким силиконом, без единого шва на поверхности.
Лубрикант Ёska
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Натуральные лубриканты, без добавления агрессивных веществ Ёska родом из Беларуси. Также подходят для веганов.
Клиторальный массажер Irresistible Seductive
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Если Satisfyer и Womanizer все-таки уйдут из России, дефицита вакуумников не случится. Есть другие варианты, например, вакуумный стимулятор Irresistible Seductive. Массажер обеспечивает деликатную стимуляцию воздушными волнами, при этом интенсивно надавливая пульсациями вглубь, словно обходительный и одновременно очень настойчивый любовник.
Саша Корица
Автор книги «Уютный секс. Просто и легко о прекрасной части нашей жизни» и блога «Уютно о сексе с Сашей Корицей» (@sashakoritsa)*
Вакуумный стимулятор Womanizer Liberty
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Я считаю, есть два формата игрушки, которые женщинам необходимо попробовать за жизнь.
Первый — девайс с вакуумно-волновой стимуляцией клитора. Головку клитора стимулируют волны воздуха — и это абсолютно другие ощущения и другой оргазм!
К слову, бренд, который придумал и запатентовал эту технологию, гарантирует результат, а если его не случается, возвращает деньги. Я бы рекомендовала модель Liberty — она удобнее всего лежит в руке и добавляется в парный секс.
Вибратор Adrien Lastik G Wave
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Второй тип маст-хэв-игрушки — вибратор «Кролик». Это двусторонняя стимуляция — внутри вагины и со стороны головки клитора. Игрушка дает ту самую «дополнительную» стимуляцию, которая необходима большинству девушек в сексе. Какой взять? Adrien Lastik G Wave, We Vibe Nova или Svakom Angel.
Tenga Egg
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Ребята из бренда Tenga придумали игрушки для мужчин, которые не имитируют вагину, а дарят члену новые ощущения. Что‑то между руками и ртом. Tenga Egg — самый простой вариант для пробы из их линейки. Здорово внедрить игрушку в минет или мануальные ласки.
Лубрикант Swiss Navy All Natural
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Влажность — лучшая подруга секса. Своей смазки не всегда достаточно — это нормально. Качественный водный лубрикант может казаться мелочью, но сделает секс приятнее.
Съедобный гель для тела YESforLOV Вelicious Brush
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Мой любимый оральный лубрикант с изысканными, неприторными вкусами. Оставляет теплый шлейф от поцелуев и дыхания. Кисточка для нанесения придает игривое настроение и дополнительные ощущения. В комплекте идет специальная безопасная шипучая карамель. Этот лубрикант добавит в оральный секс творчества и красоты!
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