Узнали маст-хэвы людей, которые каждый день изучают человеческую сексуальность с теоретической и практической стороны.

Екатерина Манькова

Ведущая телеграм-канала «Катины секреты»

Ультратонкие презервативы Unilatex Ultra Thin

Бомбическая бюджетная альтернатива Durex и Contex. В отличие от последних после них у вас не начнется молочница, а еще они прочнее и стоят дешевле. Всегда рекомендую Unilatex, когда нужно экономно, но качественно.

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Вибратор-кролик Svakom Angel

«Кролик» — самая популярная игрушка для женщин, потому что одновременно стимулирует влагалище и клитор, а это идеальная комбинация для оргазма. Svakom Angel прекрасен по эргономике, дизайну и мощности, а еще у него есть очень приятная функция нагрева.

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Гипоаллергенный лубрикант Swiss Navy All Natural Water Base Lubricant

Просто отличная базовая смазка, которая должна быть в каждой прикроватной тумбочке. В отличие от многих лубрикантов, заявленных производителями как гипоаллергенные, этот действительно оправдывает свое название.

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Саша Казанцева

Квир-секспросветительница, ведущая телеграм-канала «Помыла руки»

Латексные салфетки

Парадокс: многие знают, как важно предохраняться при минете, ведь неприятные болячки передаются через рот как родные. Но почему‑то о предохранении при куннилингусе забывают, хотя риски похожие. Если у вас на руках нет свежих справок, воспользуйтесь защитой. Можно разрезать презерватив, но специальная латекстная салфетка удобнее, потому что больше по площади. Главный лайфхак: прикладывайте ее не к вульве, а ко рту.

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Латексные или нитриловые перчатки

Фингеринг (секс пальцами) — менее рисковая практика, чем оральный секс, но не полностью безопасная. Во-первых, даже подстриженные и подпиленные ногти могут поцарапать слизистую. Во-вторых, если ваши пальцы побывали в анусе, трогать вульву уже нельзя: надо идти мыть руку. Перчатки все упрощают. Бонус: именно в перчатке многим удобнее выполнять фистинг, ведь поверхность руки становится совсем гладкой. Главное, не забывайте о лубриканте!

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OMGyes — видеоинструкции по сексу

Веселые видеоинструкции по сексу и мастурбации, сделанные авторами крупнейшего в мире исследования сексуального поведения. У ученых Института Кинси и Индианского университета огромная выборка — 20 000 респонденток от 18 до 95 лет. В роликах снялись обычные женщины, участницы исследования. Я отвечаю за русскоязычную версию проекта и поделюсь инсайдом: следующие выпуски исследования будут про цис-мужчин, про трансгендерных людей, а также про тех, кто пережил травматичный опыт.

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Настя Ноябрь

Ведущая телеграм-канала «Поросячьи визги 18+»

Презервативы Unilatex

Unilatex не собираются уходить с российского рынка. Это отличные и качественные презервативы по бюджетной цене. А еще бренд Unilatex заботится об экологии — он на 90% отказался от использования полипропиленовой пленки для упаковки, которую используют остальные производители.

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Лубрикант HOT Bio Sensitive

HOT — это европейский бренд интимной косметики с очень разнообразным ассортиментом. Например, лубрикант Bio Sensitive на водной основе подходит для веганов и выпускается в биоразлагаемой упаковке.

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Клиторальный массажер Irresistible Seductive

Если Satisfyer и Womanizer все-таки уйдут из России, дефицита вакуумников не случится. Есть другие варианты, например, вакуумный стимулятор Irresistible Seductive. Массажер обеспечивает деликатную стимуляцию воздушными волнами, при этом интенсивно надавливая пульсациями вглубь, словно обходительный и одновременно очень настойчивый любовник.

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Саша Корица

Автор книги «Уютный секс. Просто и легко о прекрасной части нашей жизни» и блога «Уютно о сексе с Сашей Корицей» (@sashakoritsa)*

Вакуумный стимулятор Womanizer Liberty

Я считаю, есть два формата игрушки, которые женщинам необходимо попробовать за жизнь.

Первый — девайс с вакуумно-волновой стимуляцией клитора. Головку клитора стимулируют волны воздуха — и это абсолютно другие ощущения и другой оргазм!

К слову, бренд, который придумал и запатентовал эту технологию, гарантирует результат, а если его не случается, возвращает деньги. Я бы рекомендовала модель Liberty — она удобнее всего лежит в руке и добавляется в парный секс.

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Вибратор Adrien Lastik G Wave

Второй тип маст-хэв-игрушки — вибратор «Кролик». Это двусторонняя стимуляция — внутри вагины и со стороны головки клитора. Игрушка дает ту самую «дополнительную» стимуляцию, которая необходима большинству девушек в сексе. Какой взять? Adrien Lastik G Wave, We Vibe Nova или Svakom Angel.

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Съедобный гель для тела YESforLOV Вelicious Brush

Мой любимый оральный лубрикант с изысканными, неприторными вкусами. Оставляет теплый шлейф от поцелуев и дыхания. Кисточка для нанесения придает игривое настроение и дополнительные ощущения. В комплекте идет специальная безопасная шипучая карамель. Этот лубрикант добавит в оральный секс творчества и красоты!

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