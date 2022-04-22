Без аппликаций из страз и культурной апроприации.

В этом апреле, спустя два года ковидного перерыва, в Калифорнию вернулся фестиваль музыки, соцсетей и страз — «Коачелла». Гости события охотно выставляют фотографии своих образов, по которым легко можно увидеть — некоторые приемы фестивального мейка не меняются последние лет пять. В широкой массе на лицах посетителей все еще встречаются крупные заготовленные аппликации из страз, напоминающие бинди, и огламуренные вариации национальных головных уборов — в общем, все, из‑за чего «Коачеллу» критикуют за культурную апроприацию.

Однако на фестивале попадаются и приятные тренды, которые хочется повторить.

Cиние тени

© rinasonline/Instagram*
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Тени-карандаш Provoc, 874 р.

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Тени Kiko, 499 р.

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Девяностые, нулевые и прочая уже размывшаяся в сознании ностальгия все еще актуальна. Достаем древние палетки Ruby Rose, ищем самые мерцающие голубые тени, наносим на все веко и выводим в стрелку. Если сияния мало — стоит добавить одиночные контрастные стразы. Коричневая помада с темным контуром — удачное завершение ретрообраза.

Гранж-подводка

© billieeilish/Instagram*
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Карандаш для глаз NYX, 817 р.

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Карандаш для глаз OK Beauty, 845 р.

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Черную подводку трудно назвать особенным трендом. Но и этот классический прием макияжа часто трансформируется. Совсем недавно лучшим способом подчеркунуть глаза считались инфлюенсерские смоки с растушевкой. Сейчас тренды мечутся из крайности в крайность: либо арт-стрелки в стиле Джулии Фокс, либо тонкая подведенная слизистая, как у Билли Айлиш на Коачелле.

Стразы в волосах

© janicejoostemaa/Instagram*
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Ободок Lime, 2299 р.

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Стразы самоклеящиеся «Остров Сокровищ», 182 р.

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Стразы, котрые обычно гости фестиваля клеили на лицо, в этом году переместились на волосы — и это не может не радовать. Неизбитый прием легко повторить дома с помощью самоклеящихся кристаллов из магазина для творчества. Более гламурная версия — аксессуары для волос с нитями, украшенными камнями.

Косички у лица

© haileybieber/Instagram*
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Сыворотка для завершения укладки Philip Kingsley, 2872 р.

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Резинки для волос, 250 р.

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И еще один прием из девяностых. Чтобы тонкие косички выглядели органично, пройдитесь по волосам разглаживающей сывороткой или гелем легкой фиксации, а сами локоны заплетайте неплотно, чуть отступив от корней. Чередовать такую прическу советуем со спиральным ободком и крабиками-бабочками.

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