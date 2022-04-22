В этом апреле, спустя два года ковидного перерыва, в Калифорнию вернулся фестиваль музыки, соцсетей и страз — «Коачелла». Гости события охотно выставляют фотографии своих образов, по которым легко можно увидеть — некоторые приемы фестивального мейка не меняются последние лет пять. В широкой массе на лицах посетителей все еще встречаются крупные заготовленные аппликации из страз, напоминающие бинди, и огламуренные вариации национальных головных уборов — в общем, все, из‑за чего «Коачеллу» критикуют за культурную апроприацию.

Однако на фестивале попадаются и приятные тренды, которые хочется повторить.