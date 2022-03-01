Подсвечник-презерватив, мыльница-камень и еще 11 интересных вещей для интерьера.
Цветной сосуд может стать альтернативой скучному классическому декантеру.
Бокалы в цвете года сделают подачу мартини или коктейлей действительно эффектной.
Ковер из джута может с одинаковым успехом поселиться и в прихожей, и в спальне.
Табурет под терраццо на самом деле сделан из переработанных или вторично использованных материалов.
Комплект выполнен из премиального сатина и украшен графикой голландского художника Питера Янсена.
Еще один предмет в цвете года Very Peri — настольная лампа из лакированного металла.
Пора переложить запасы из кричащих родных упаковок в стильные емкости.
Шведский дизайнер Карина Сет Андерссон сделала для Arket столовые приборы с лаконичным, но при этом непривычным дизайном.
Мы привыкли к прикроватным тумбочкам из дерева, но ее зеркальный аналог может сделать комнату более нарядной (если есть такой запрос).
Можно использовать не только по назначению, но и как подставку под украшения или просто декор.