Подсвечник-презерватив, мыльница-камень и еще 11 интересных вещей для интерьера.

Набор декантеров Venini

Цветной сосуд может стать альтернативой скучному классическому декантеру.

Цена 23 472 р.
Набор бокалов LSA International

Бокалы в цвете года сделают подачу мартини или коктейлей действительно эффектной.

Цена 7700 р.
Ковер Tkano

Ковер из джута может с одинаковым успехом поселиться и в прихожей, и в спальне.

Цена 2990 р.
Табурет Normann Copenhagen

Табурет под терраццо на самом деле сделан из переработанных или вторично использованных материалов.

Цена 16 517 р.
Чайник H&M

Стильный предмет для тех, кто уважает чайные церемонии.

Цена 1999 р.
Постельное белье By Parra

Комплект выполнен из премиального сатина и украшен графикой голландского художника Питера Янсена.

Цена 29 990 р.
Лампа H&M

Еще один предмет в цвете года Very Peri — настольная лампа из лакированного металла.

Цена 3299 р.
Набор емкостей IKEA

Пора переложить запасы из кричащих родных упаковок в стильные емкости.

Цена 349 р.
Набор столовых приборов Arket

Шведский дизайнер Карина Сет Андерссон сделала для Arket столовые приборы с лаконичным, но при этом непривычным дизайном.

Цена 2500 р.
Кувшин Zara Home

Кувшин из керамики впишется в интерьер с природными мотивами.

Цена 3299 р.
Тумба Alouette

Мы привыкли к прикроватным тумбочкам из дерева, но ее зеркальный аналог может сделать комнату более нарядной (если есть такой запрос).

Цена 24 149 р.
Мыльница Zara Home

Можно использовать не только по назначению, но и как подставку под украшения или просто декор.

Цена 2799 р.
Подсвечник Moroz Ceramics

Главное — не перепутать.

Цена 1100 р.