Водонепроницаемые кеды, раннеры для повседневной носки, кроссовки для ценителей винтажной аутдор-эстетики и еще 10 достойных внимания пар февраля.
Сложносочиненная модель из коллекции спортивного бренда с Йодзи Ямамото легко впишется в базовый гардероб благодаря черно-белому исполнению.
Немецкий спортивный бренд обновил одну из главных моделей в своей истории — Suede. Ключевое отличие — водонепроницаемая мембрана Gore-Tex.
Прогрессивный беговой бренд из Швейцарии продолжает развивать свое лайфстайл-направление. Начать знакомство с On можно как раз с модели Cloudstratus.
Переосмысление классической модели японского бренда Gel-Lyte III. Ключевые изменения коснулись подошвы и задней части кроссовок.
Кеды немецкой армии стали модным хитом благодаря Maison Margiela. Но интерпретацию силуэта можно найти не только у люксового бренда.
Переиздание другой, менее тиражированной, пары из архивов Puma — модели Muenster 1973 года.
Скейтерский бренд и производитель художественных товаров выпустили совместный релиз. Особенно выделяются в коллаборации яркие кеды Authentic.
Лаконичная и беспроигрышная расцветка недавно вернувшихся кроссовок Forum. Идеальное дополнение к свободным джинсам.
Скейтерская классика, которую можно смело внедрять в повседневный гардероб.
Модель Astir вдохновлена стилем нулевых — эпохи, когда понятия «слишком» не существовало. Отсюда яркий дизайн кроссовок.
Образцовая пара для ценителей винтажного аутдор-стиля. Прекрасно все — от силуэта и верха из комбинированных материалов до цветового решения.
К весенне-летнему сезону словацкий бренд выпустил свои классические кеды Star Master с окрашенными в яркие цвета подошвами.
Привычные нам кеды выглядят свежо благодаря исполнению из вощеного полотна.