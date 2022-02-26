Водонепроницаемые кеды, раннеры для повседневной носки, кроссовки для ценителей винтажной аутдор-эстетики и еще 10 достойных внимания пар февраля.

adidas Y-3 Ajatu Court Low

Сложносочиненная модель из коллекции спортивного бренда с Йодзи Ямамото легко впишется в базовый гардероб благодаря черно-белому исполнению.

Цена 23 999 р.
Puma Suede Vintage Gore-Tex

Немецкий спортивный бренд обновил одну из главных моделей в своей истории — Suede. Ключевое отличие — водонепроницаемая мембрана Gore-Tex.

Цена 10 355 р.
On Running Cloudstratus

Прогрессивный беговой бренд из Швейцарии продолжает развивать свое лайфстайл-направление. Начать знакомство с On можно как раз с модели Cloudstratus.

Цена £150
Asics Gel-Lyte III RE

Переосмысление классической модели японского бренда Gel-Lyte III. Ключевые изменения коснулись подошвы и задней части кроссовок.

Цена £105
Novesta German Army Trainer

Кеды немецкой армии стали модным хитом благодаря Maison Margiela. Но интерпретацию силуэта можно найти не только у люксового бренда.

Цена 12 825 р.
Puma Muenster Classic

Переиздание другой, менее тиражированной, пары из архивов Puma — модели Muenster 1973 года.

Цена £80
Vans x Crayola Authentic

Скейтерский бренд и производитель художественных товаров выпустили совместный релиз. Особенно выделяются в коллаборации яркие кеды Authentic.

Цена 7090 р.
adidas Originals Forum Low

Лаконичная и беспроигрышная расцветка недавно вернувшихся кроссовок Forum. Идеальное дополнение к свободным джинсам.

Цена 9699 р.
Vans Skate Half Cab ’92

Скейтерская классика, которую можно смело внедрять в повседневный гардероб.

Цена 8890 р.
adidas Originals Astir

Модель Astir вдохновлена стилем нулевых — эпохи, когда понятия «слишком» не существовало. Отсюда яркий дизайн кроссовок.

Цена 9999 р.
Merrell 1TRL Solo Luxe 2

Образцовая пара для ценителей винтажного аутдор-стиля. Прекрасно все — от силуэта и верха из комбинированных материалов до цветового решения.

Цена 9405 р.
Novesta Star Master Colour Sole

К весенне-летнему сезону словацкий бренд выпустил свои классические кеды Star Master с окрашенными в яркие цвета подошвами.

Цена 5225 р.
Converse X Todd Snyder Jack Purcell

Привычные нам кеды выглядят свежо благодаря исполнению из вощеного полотна.

Цена 10 500 р.