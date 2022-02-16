Типсы из нулевых вернулись. Теперь это тренд, которому сложно сопротивляться. На искусственные пластины легко нанести любой сумасшедший дизайн и только с ними можно менять маникюр в стиле Рианны на френч по дресс-коду хоть каждый день без особого вреда. Рассказываем, что нужно знать о накладных ногтях.
Если вы хоть раз засматривались на сложные маникюры звезд и прикидывали, сколько времени провела в салоне Билли Айлиш или Карди Би, спешим вас обрадовать: скорее всего, вы смотрели на искусственные ногти, которые теперь доступны каждому.
Типсы — универсальный инструмент для запоминающегося маникюра. На них легко создать сложный дизайн — пластину можно повернуть как угодно, да и воспетая мемами ситуация с рисунками на правой руке здесь исключена. Популярные нейл-артисты часто используют в своей работе именно накладные ногти — заранее готовят комплекты и приходят на съемку или показ с вариантами, которые нужно только наклеить.
Приятный бонус — накладные ногти относительно безвредны. Если во время процедуры наращивания мастер спиливает верхний слой пластины для лучшего сцепления с материалом, то типсы не требуют никакой потенциально калечащей подготовки. Снимать их тоже проще — не нужно убирать длину аппаратом или отмачивать ногти в специальной жидкости, достаточно теплой мыльной воды.
Стойкость маникюра с накладными ногтями достигает двух недель и зависит от клея, скорости роста натуральных ногтей, а также образа жизни.
Как правильно клеить накладные ногти
Надежнее всего типсы крепятся к короткой ногтевой пластине. Убедитесь, что на ногтях нет остатков крема или масла для кутикулы — поверхность должна быть обезжиренной, можно сделать это средством для снятия лака. Обработайте кутикулу удобным для вас способом.
Современные наборы обычно включают в себя несколько размеров пластин под каждый ноготь. Подобрать подходящие типсы лучше заранее, до того как нанесли клей. Кроме ширины пластины стоит учесть и ее изгиб. Накладной ноготь можно слегка распрямить, а после подогнать под ваш овал.
В комплекте с типсами, как правило, идет клей или специальные наклейки, но, как и в случае с накладными ресницами, предлагаемое средство не всегда работает хорошо. Однако многие бренды косметики для ногтей выпускают свои версии клея, которые подойдут к любым типсам.
Толщина слоя клея зависит от того, как долго вы планируете носить этот маникюр. Если ногти нужны на один вечер, достаточно нанести несколько капель клея по периметру. Для долгосрочной носки стоит покрыть всю пластину.
Чтобы клей не сох понапрасну, крепите ногти палец за пальцем. Контрольный раз примерьте типсу, нанесите клейкий состав, подведите накладку как можно ближе к кутикуле и прижмите к ногтю на 10–20 секунд.
Снять накладные ногти проще, чем гель-лак, — достаточно отмочить пальцы в теплой мыльной воде 10–15 минут. Если пластины очень тонкие, то можно дополнительно пройтись по краям жидкостью для снятия лака. Разумеется, принимать долгие ванны с типсами не рекомендуется.