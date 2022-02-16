Типсы из нулевых вернулись. Теперь это тренд, которому сложно сопротивляться. На искусственные пластины легко нанести любой сумасшедший дизайн и только с ними можно менять маникюр в стиле Рианны на френч по дресс-коду хоть каждый день без особого вреда. Рассказываем, что нужно знать о накладных ногтях.

Если вы хоть раз засматривались на сложные маникюры звезд и прикидывали, сколько времени провела в салоне Билли Айлиш или Карди Би, спешим вас обрадовать: скорее всего, вы смотрели на искусственные ногти, которые теперь доступны каждому.

Типсы — универсальный инструмент для запоминающегося маникюра. На них легко создать сложный дизайн — пластину можно повернуть как угодно, да и воспетая мемами ситуация с рисунками на правой руке здесь исключена. Популярные нейл-артисты часто используют в своей работе именно накладные ногти — заранее готовят комплекты и приходят на съемку или показ с вариантами, которые нужно только наклеить.