Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске — сандалии с встроенным носком, переводные татуировки о сексе, кеды с принтом в виде раскраски и не только.

«Эконика»

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В коллекции «Эконики» весна-лето представлены все самые актуальные в этом сезоне модели: начиная с сапог с расширенным голенищем, ботильонов на платформе и лоферов и заканчивая летними ремешковыми туфлями, балетками и сандалиями на утолщенной подошве. Среди аксессуаров можно найти сумки-тоут и жатые модели хобо. Первые модели уже есть на сайте «Эконики». Туфли мери джейн стоят 10 990 рублей, лоферы на тракторной подошве — 12 990 рублей, а ботильоны на шпильке — 15 990 рублей.

Ushatava

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Российский бренд представил коллекцию Uni/Forms, вдохновленную канонами конструктивизма и деконструктивизма. В дизайне вещей используются открытые швы, асимметрия, плоский крой, животные принты и материалы, трансформирующиеся во времени. В модельном ряду — объемный тренч, жакет без лацканов, платье-рубашка, юбка на запахе, а также другие вневременные вещи на каждый день. Капсулу Uni/Forms уже можно найти в интернет-магазине. Диапазон цен — от 2900 рублей за трикотажную майку до 27 900 рублей за тренч.

Nigel Cabourn

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Британский дизайнер, знаток в вопросах военной одежды и коллекционер винтажа выпустил новую весенне-летнюю коллекцию. Изучив лукбук, можно в очередной раз убедиться, что Кабурн как никто другой умеет адаптировать милитари-стиль под городскую среду. В коллекции представлены легкие парки и плащи, рубашки с принтами, неформальные костюмы-двойки для теплого времени года, базовые худи и футболки, а также аксессуары. Первая часть весенне-летней коллекции уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте Nigel Cabourn.

Bee Line x Timberland

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Саблейбл Billionaire Boys Club вновь объединился с Timberland для выпуска совместной капсульной коллекции. Как и в случае с предыдущим релизом, основной упор сделали на практичность и экологичность. В дроп вошли черное худи с двойным брендингом, куртка и брюки из 100% переработанного флиса, а также обновленная версия классических рабочих ботинок, получившая контрастный прорезиненный носок. Новая коллаборация Bee Line и Timberland уже поступила в продажу. Пока вещи можно купить только на официальном сайте Billionaire Boys Club. В ближайшее время одежда и обувь также поступит к избранным ритейлерам брендов.

Doublet x Suicoke

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Японский бренд Doublet, славящийся своими вещами с авангардным дизайном, выпустил вторую коллаборацию с мастерами сандалий Suicoke. В релиз вошли три яркие интерпритации силуэта BOAK. Как и в прошлый раз, основным источником вдохновения обозначены животные — медведь, леопард и, неожиданно, динозавр. Помимо яркого верха, каждая пара отличается съемным неопреновым носком и необычной подошвой, имитирующей лапы вышеперечисленных животных. Коллаборационные сандалии Doublet и Suicokeу же поступили в продажу. Купить понравившуюся пару можно у избранных ритейлеров брендов, в числе которых, например Farfetch. Цена вопроса — 34 768 рублей.

Vans x Crayola

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Vans снова объединяется с Crayola — производителем предметов для творчества. В этот раз бренды создали яркую капсулу обуви, одежды и аксессуаров с принтами, похожими на раскраски. Для коллаборации выбрали модели Authentic, Classic Slip-On и SK8-Hi: подошву двух последних кед можно раскрашивать восковыми мелками Сrayola. Коллекция Vans x Crayola доступна в магазинах бренда, у партнеров и на официальном сайте.

Studio 29

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В новом сезоне российская марка делает акцент на цветах и принтах. Капсула включает бирюзовые стеганые куртки, оранжевые тренчи, рубашки свободного кроя в стиле пэчворк, а также юбки из экокожи в бирюзовом, зеленом оттенках и цвете фуксия. Впервые бренд добавляет принты — леопард и тай-дай. Первые модели из капсулы уже можно приобрести в интернет магазине Studio 29, а также в магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. Диапазон цен — от 2300 рублей за футболку до 21 900 рублей за тренч из экокожи.

Purpur х Everink Tattoo

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