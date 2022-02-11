Даже если вы дарите секс-игрушку близкому, легко ошибиться в предпочтениях и степени раскрепощенности человека. Собрали несколько вариантов, направленных в первую очередь на чувственный опыт.
Корпус располагается между пальцами. Вибрация проходит сквозь всю игрушку, поэтому интереснее взаимодействовать не с центром девайса, а с «крыльями».
Двухмоторный механизм и 12 режимов вибрации (в том числе тихой и нежной). Нетипичная форма позволяет использовать игрушку и снаружи, и внутри.
Внутри яйца — ощутимая текстура в виде спиралей. Лубрикант идет в наборе, но его хватит только на один раз.
Точечный вибростимулятор подойдет тем, кто досконально изучил свое тело, а также любителям щекочущих ощущений.
Водонепроницаемый стимулятор выгодно отличается от своих собратьев по проникновению безобидным внешним видом.
Стильное украшение, которое умеет вибрировать, — отличный аксессуар для образа на секс-вечеринку.
Шар с ребристыми выступами больше похож на арт-объект, чем на секс-игрушку. Учтите, нежный материал предназначен только для лубриканта на водной основе.
Еще один представитель игрушек, которые служат дополнением к пальцам и могут использоваться кем угодно.
Небольшая «галька» прячет в себе семь способов вибрации на пяти скоростях.
Желейный цветок без спецэффектов предназначен не для быстрого удовольствия, а скорее для расширения тактильного опыта.