Даже если вы дарите секс-игрушку близкому, легко ошибиться в предпочтениях и степени раскрепощенности человека. Собрали несколько вариантов, направленных в первую очередь на чувственный опыт.

Satisfyer High Fly

Корпус располагается между пальцами. Вибрация проходит сквозь всю игрушку, поэтому интереснее взаимодействовать не с центром девайса, а с «крыльями».

Цена от 2790 р.
Satisfyer Candy Cane

Двухмоторный механизм и 12 режимов вибрации (в том числе тихой и нежной). Нетипичная форма позволяет использовать игрушку и снаружи, и внутри.

Цена от 2952 р.
Svakom Hedy X Experience

Внутри яйца — ощутимая текстура в виде спиралей. Лубрикант идет в наборе, но его хватит только на один раз.

Цена от 1190 р.
Satisfyer Twirling Fun

Точечный вибростимулятор подойдет тем, кто досконально изучил свое тело, а также любителям щекочущих ощущений.

Цена от 3032 р.
Svakom Keri

Водонепроницаемый стимулятор выгодно отличается от своих собратьев по проникновению безобидным внешним видом.

Цена от 5976 р.
Unbound Palma

Стильное украшение, которое умеет вибрировать, — отличный аксессуар для образа на секс-вечеринку.

Цена от 16 182 р.
Tenga Geo Aqua

Шар с ребристыми выступами больше похож на арт-объект, чем на секс-игрушку. Учтите, нежный материал предназначен только для лубриканта на водной основе.

Цена от 3829 р.
Dame Fin

Еще один представитель игрушек, которые служат дополнением к пальцам и могут использоваться кем угодно.

Цена от 8330 р.
Je Joue Mimi Soft

Небольшая «галька» прячет в себе семь способов вибрации на пяти скоростях.

Цена от 8622 р.
Tenga Iroha Petit Shell

Желейный цветок без спецэффектов предназначен не для быстрого удовольствия, а скорее для расширения тактильного опыта.

Цена от 600 р.