23 января на 74-м году жизни скончался дизайнер и основатель бренда Mugler. Даже если вы ничего о нем не знали, то все равно видели его работы. «Афиша Daily» вспоминает семь важных проектов Тьерри Мюглера.

Образы Дэвида Боуи

Сценические образы британского поп-идола можно обсуждать бесконечно, даже вне контекста его музыкального творчества. Он был одним из тех, кто раздвигал границы. Например, на обложке выпущенного в 1970 году альбома «The Man Who Sold the World» Боуи запечатлен в платье. Тем не менее выступление артиста на шоу «Saturday Night Live» спустя почти 10 лет все равно вызвало бурное обсуждение. Основной причиной стали костюмы, в числе которых было платье Тьерри Мюглера. Согласно легенде, команда Боуи хотела чего‑то футуристичного и необычного, но не могла найти ничего подходящего. Заглянув в конце дня в магазин Henri Bendel, представители артиста обозначили свои пожелания, после чего сотрудники магазина принесли «уже убранные из зала» вещи Мюглера со скидкой. К слову, после этого выступления Боуи стал поклонником дизайнера и носил его вещи. Более того, в 1992 году Мюглер разработал классический черный смокинг для свадьбы исполнителя и модели Иман.

Костюмы для пьесы «Макбет»

© CNCS/Comédie-Française

В 14 лет Тьерри профессионально занимался танцами и даже был членом балетной труппы Рейнской национальной оперы. Несмотря на то что в дальнейшем он посвятил жизнь моде, дизайнер всегда помнил о хореографии и театре. Вероятно, поэтому согласился разработать костюмы для пьесы «Макбет» Театра-Франсэ (он же «Комеди Франсез») 1985 года. В общей сложности Тьерри создал для постановки 16 роскошных сценических костюмов, многие из которых отличались необычными формами и деталями.

Платье Деми Мур в «Непристойном предложении»

© Paramount Pictures

Один из любимых кинообразов пользователей некогда популярного микроблога Tumblr — Деми Мур в «Непристойном предложении». Эффектное черное платье со скрещенными бретелями на главной героине — работа Мюглера. Кстати, похожим экземпляром из архивов Mugler обзавелась Ким Кардашьян.

Клип Джорджа Майкла на трек «Too Funky»

Мюглер также стоял за костюмами в клипе Джорджа Майкла «Too Funky». В нем фигурирует вымышленный показ Mugler, где по подиуму шагают Ева Герцигова, Линда Евангелиста, Тайра Бэнкс, Эмма Шёберг и другие супермодели. Но на самом деле роль дизайнера не ограничивалась только одеждой — Тьерри также выступил постановщиком и режиссером. В сети даже есть альтернативная версия клипа с вырезанными сценами.

Тур Бейонсе «I Am… World Tour»

В 2009 году Мюглер выступал в качестве креативного консультанта Бейонсе. Помимо непосредственно костюмов для ее мирового турне «I Am…World Tour», дизайнер отвечал примерно за все, включая свет и сценические декорации.

«Мокрое» платье Ким Кардашьян

© Neilson Barnard/Getty Images

Даже если вы ничего не знаете о Мюглере, то наверняка видели это «мокрое» платье Ким Кардашьян в своей инстаграм-ленте. Интернет-хит и один из самых ярких образов с бала Института костюма Met Gala в 2019 году. Темой мероприятия тогда был кэмп, которому характерны гротеск, ирония, искусственность и несерьезность. Платье Ким отвечало всем вышеперечисленным критериям.

Платье Карди Би на вручении премии «Грэмми»

© Steve Granitz/Getty Images