Сумки Hermès стоят миллионы, а для получения заветной модели нужно долгое время стоять в листе ожидания. Такой аксессуар в гардеробе героя фильма без слов говорит о его статусе. Однако редкий бюджет на костюмы может потянуть настоящую Birkin или Kelly. Журналист Кристофер Лаверти рассказывает, как выкручиваются костюмеры, в книге «Мода в кино».

Для бренда, уделяющего первостепенное значение своему наследию, имя Hermès на удивление редко удается заметить на экранах. Фирма была основана в Париже в 1837 году и в то время производила упряжь. Бренд стал широко известен в первой половине XX века благодаря роскошным аксессуарам. Кожаные сумки и шелковые платки — и то и другое ручной работы — стали частью французской культуры в то время, когда весь мир считал Париж символом шика и изысканности. С тех пор французская столица разделила эту славу с Италией, Нью-Йорком и Лондоном, но жажда обладания сумкой от Hermès ничуть не уменьшилась. Присутствие Hermès в фильме ясно указывает, что персонаж богат, принадлежит к элите и знаком с важными людьми. Большинство бюджетов в кинематографе не рассчитаны на покупку вещей от Hermès, поэтому предприимчивым художникам по костюмам остается только умолять дать на время, арендовать или своровать то, что им нужно. В комедиях и драмах из жизни богачей, таких как «Развод» (2003) и «Жасмин» (2013), сумка от Hermès обозначает статус, которого даже самым состоятельным не так легко достичь. К примеру, не важно, сколько у вас денег, ждать сумку Birkin от Hermès все равно придется четыре года . Чем труднее получить вожделенную вещь, тем отчаяннее мы ее хотим.

Кадр из фильма «Жасмин» © «Централ Партнершип»

Несмотря на то что клиентскую базу Hermès в основном составляют женщины, марка до сих пор не уступила свое место и в гардеробе влиятельных джентльменов. Шайя ЛаБаф в роли амбициозного молодого брокера Джейкоба Мура в фильме «Уолл-стрит. Деньги не спят» (2010) мимоходом демонстрирует галстук от Hermès, который многие захотели купить после выхода картины на экраны. Но галстук был сделан в единственном экземпляре по заказу художника фильма Эллен Мирожник. Сумка Birkin, с которой ходит Марго Тененбаум (Гвинет Пэлтроу) в фильме «Семейка Тененбаум» (2001), была, вероятнее всего, подарена ей матерью, щеголяющей в фильме с более новой сумкой той же марки. В детстве Марго считали гением, и, став взрослой, она носит униформу, состоящую из известных брендов: шуба от Fendi, теннисное платье от Lacoste, сумка Birkin. Все это характерно для людей, которые не могут забыть пору своего раннего расцвета. Марго — это буржуазный хипстер. Сумки, показанные в фильмах «Развод» и «Предложение» (2009), были арендованы у Hermès и у частного коллекционера. Художнику по костюмам Кэрол Рэмси для фильма «Развод» особенно нужна была сумка Kelly, потому что именно такой аксессуар упоминается в романе-первоисточнике. Правда, цвет сумки все-таки изменили, взяв красную модель из крокодиловой кожи Kelly 28 (цифры обозначают длину сумки в сантиметрах). «Развод» — это рассказ о разительно непохожей любовной жизни двух сестер в Париже. Сумка Kelly, которую дарят Изабель в исполнении Кейт Хадсон, настолько заметна на экране, что достойна быть указанной в титрах вместе с актерами. В финале эту сумку бросают с Эйфелевой башни в знак отказа от статуса, который она символизирует. Ну, не ту же самую, разумеется. Для этой сцены Рэмси купила контрафактный экземпляр. Настоящую Kelly от Hermès каждый вечер после съемок отправляли под замок.

Кадр из фильма «Семейка Тененбаум» © «Каскад фильм»

В «Предложении» нью-йоркский литературный редактор Маргарет в исполнении Сандры Баллок прилетает на Аляску в туфлях на высоких каблуках от Christian Louboutin с сумкой Birkin от Hermès на сгибе локтя. Сумка Birkin, названная так в честь актрисы Джейн Биркин, для опытного глаза чуть больше, чем Kelly, и у нее две ручки, а не одна. Хотя Birkin создавалась как более практичная модель, ее гипертрофированный размер подводит Маргарет, оказавшуюся в необычной обстановке. Почти весь дизайнерский гардероб для Кейт Бланшетт в роли бывшей светской львицы Жасмин в одноименном фильме предприимчивый художник по костюмам Сьюзи Бензингер взяла напрокат, включая и сумку Birkin. Иначе такой гардероб никак не вписался бы в бюджет Бензингер, составлявший всего 35 тыс. долларов. Бланшетт носит свою Birkin как новорожденного ребенка. Возможно, не так осторожно (сумку с пятью цифрами в ценнике она без всяких церемоний роняет рядом с шоссе), но она ни в коем случае не хочет с ней расстаться. Сумка Hermès — это символ отчаянного стремления Жасмин быть принятой в обществе надменных богачей, которые помнят ее имя лишь потому, что оно выбито на комплекте ее чемоданов от Louis Vuitton. Иметь статус в подобном обществе можно только с сумкой Hermès.