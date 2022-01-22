Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: необычная обувь в японском стиле, беговые кроссовки, адаптированные для аутдор-гардероба, одновременно пестрая и лаконичная коллаборация Reebok x BAPE и не только.

Madfrenzy

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Российский бренд представил многофункциональную и теплую капсулу. В нее вошли оверсайз-свитеры с рисунком, шерстяные брюки, сумка с «дырками» на клапане, объемный шарф и две ушанки — классическая и с косами. Все модели унисекс. Дроп уже можно приобрести в онлайн-магазине Madfrenzy. Диапазон цен — от 4000 рублей за шапку до 10 000 рублей за свитер.

Dr. Martens Souvenir Pack

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Обувной бренд выпустил специальный релиз, вдохновленный традиционными японскими сувенирными куртками (Sukajan). В него вошли интерпретации двух классических моделей — высокой 1460 и низкой 1461. Обе пары украшены эффектными нашивками. Особенно выделяются мотивы со змеей, проходящей через череп, и крылатым тигром. Новый релиз Dr. Martens уже поступил в продажу в России. Купить ботинки можно у избранных ретейлеров бренда, в числе которых, например, Sneakerhead и Lamoda. Высокая пара обойдется в 20 900 рублей, низкая — 17 900 рублей.

Salomon XT-6 Advanced

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Сегодня кроссовки аутдор-бренда можно найти на полках не только в профильных магазинах, но и в больших концепт-сторах. И, помимо прочего, важной составляющей успеха Salomon являются яркие расцветки моделей. При этом с более лаконичными решениями у бренда все в полном порядке. В качестве подтверждения — интерпретации популярной модели XT-6 Advanced из свежей весенне-летней коллекции. Даже несмотря на простые по меркам Salomon цветовые сочетания, кроссовки не теряют своего шарма. Новые XT-6 Advanced уже поступили в продажу. Купить кроссовки можно у избранных ретейлеров. Цена вопроса — 200 долларов.

Zara х NYC Ballet

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Испанский масс-маркет представил очередную нетривиальную коллаборацию: на этот раз партнером по сотрудничеству стал Нью-Йоркский балет. В работе над коллаборацией участвовала Ванесса Бикрофт — итальянская художница, которая работает в жанре перформанса. Совместная коллекция включает платья и боди из тюля, комплект из бра и шортов, трикотажный комбинезон, свитер, кардиган и легинсы. Все в черно-бежевой палитре. Коллаборация уже доступна на сайте Zara. Диапазон цен — от 2599 рублей за топ-бра до 6999 рублей за комбинированное платье.

Yume Yume

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Амстердамский бренд, черпающий вдохновение во всем японском, выпустил новый релиз. И если вы уже занялись поиском обуви на весенне-летний сезон, то советуем ознакомиться с ассортиментом Yume Yume. В новый релиз вошли эффектные сандалии гета, мюли, тапочки и кроссовки с необычной — частично открытой — конструкцией. Ключевые цвета — черный и бежевый. Ряд моделей доступен в обоих решениях. Купить обувь из нового релиза Yume Yume можно у избранных ретейлеров амстердамского бренда, в числе которых британский UJNG. Цены варьируются от 110 фунтов за сандалии гета до 260 фунтов за кроссовки с частично открытой конструкцией.

Reebok x BAPE

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Reebok вновь объединился с командой японского бренда Bape для создания совместных кроссовок. Стороны в третий раз переосмыслили классический силуэт Club C. На белоснежных кроссовках появились красная и синяя строчки, логотип Bape на заднике и язычке, а также декоративный элемент в виде фирменной звезды. Вторая часть коллаборации — массивные Instapump Fury в камуфляжной расцветке и с маскотом-обезьяной на кнопке. Кроссовки появились в продаже в ограниченном количестве 21 января эксклюзивно на сайте Reebok (только для участников программы лояльности Reebok Unlocked) и в универмаге «Цветной» по цене 9999 и 17 999 рублей.

Sigma в сети «Золотое Яблоко»

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Парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко» продолжает расширять ассортимент брендами, по которым некогда сходили с ума бьюти-блогеры. Вслед за Morphe, на полках магазинов появилась американская марка Sigma. В первую очередь бренд любопытен своими кистями — набор из пяти самых востребованных форм из синтетического ворса обойдется в 5572 рубля. Также марка выпускает спонжи и аксессуары для облегчения очистки инструментов для макияжа. Среди других продуктов Sigma — палетки теней, средства для макияжа бровей и помады. Цены на декоративную косметику стартуют от 1297 р. за гель для бровей.