Фотографка Надя Ли Коэн выпустила вторую часть фотопроекта «Hello My Name Is». Для его создания девушка собирала бейджи с именами на гаражных распродажах, а затем пыталась представить, как могли выглядеть их хозяева. Посмотрите, как художница перевоплощается в людей разного возраста, пола, комплекции и стиля.

О фотографке

В портфолио Ли Коэн — известные бренды и звезды. Девушка работала с Valentino, Maison Margiela, Miu Miu, adidas и MAC Cosmetics. А также снимала музыкальные клипы и короткометражные фильмы для Софи Лорен , Памелы Андерсон , Кэти Перри, A$AP Rocky, Tyler, The Creator и других знаменитостей.

О фотопроекте «Hello My Name Is»

Надю Ли Коэн интересуют люди как характеры: в интервью для It’s Nice That она рассказывает, что нигде не встречала столько интересных персонажей, как в Лос-Анджелесе. Один из проектов художницы — «Hello My Name Is» — как раз посвящен выдуманным образам. Ли Коэн собирала на гаражных распродажах и барахолках бейджи с именами, а затем придумывала, как могли бы выглядеть их владельцы и какие предметы составляют их быт. Также для каждого персонажа девушка придумала кусочек прямой речи. Первая часть проекта вышла почти четыре года назад совместно с изданием Dazed Beauty, а вторую Надя Ли Коэн представила в конце прошлого года в виде фотокниги.