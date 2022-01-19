Фотографка Надя Ли Коэн выпустила вторую часть фотопроекта «Hello My Name Is». Для его создания девушка собирала бейджи с именами на гаражных распродажах, а затем пыталась представить, как могли выглядеть их хозяева. Посмотрите, как художница перевоплощается в людей разного возраста, пола, комплекции и стиля.
О фотографке
Надя Ли Коэн — британская фотографка, режиссерка и художница-автопортретистка.
В 2011-м, в возрасте 21 года, Ли Коэн поступила в Лондонский колледж моды, чтобы изучать фотографию. А уже через год получила награду на премии Тейлора Вессинга, в которой участвуют фотографы-портретисты, и выставляла свои работы в Национальной портретной галерее в Лондоне. После учебы Надя переехала в Лос-Анджелес, где создала проект «100 Naked Women», в котором изобразила обнаженных женщин в кинематографичной обстановке. Этот проект стал ответом на цензуру оголенного женского тела.
Вообще, американская культура и, в частности, ее кинематограф — главные источники вдохновения Нади Ли Коэн. Мотельные интерьеры, придорожные дайнеры, загорелые женщины у бассейна, переполненные товарами супермаркеты — работы художницы состоят из всевозможных клише об американской жизни. При этом сюрреалистичные фотографии Нади воспроизводят как будто нереальные миры, похожие на стоп-кадры голливудского кино.
В портфолио Ли Коэн — известные бренды и звезды. Девушка работала с Valentino, Maison Margiela, Miu Miu, adidas и MAC Cosmetics. А также снимала музыкальные клипы и короткометражные фильмы для Софи Лорен, Памелы Андерсон, Кэти Перри, A$AP Rocky, Tyler, The Creator и других знаменитостей.
О фотопроекте «Hello My Name Is»
Надю Ли Коэн интересуют люди как характеры: в интервью для It’s Nice That она рассказывает, что нигде не встречала столько интересных персонажей, как в Лос-Анджелесе. Один из проектов художницы — «Hello My Name Is» — как раз посвящен выдуманным образам. Ли Коэн собирала на гаражных распродажах и барахолках бейджи с именами, а затем придумывала, как могли бы выглядеть их владельцы и какие предметы составляют их быт. Также для каждого персонажа девушка придумала кусочек прямой речи. Первая часть проекта вышла почти четыре года назад совместно с изданием Dazed Beauty, а вторую Надя Ли Коэн представила в конце прошлого года в виде фотокниги.