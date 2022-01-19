Фотографка Надя Ли Коэн выпустила вторую часть фотопроекта «Hello My Name Is». Для его создания девушка собирала бейджи с именами на гаражных распродажах, а затем пыталась представить, как могли выглядеть их хозяева. Посмотрите, как художница перевоплощается в людей разного возраста, пола, комплекции и стиля.

О фотографке

Надя Ли Коэн — британская фотографка, режиссерка и художница-автопортретистка. В 2011-м, в возрасте 21 года, Ли Коэн поступила в Лондонский колледж моды, чтобы изучать фотографию. А уже через год получила награду на премии Тейлора Вессинга, в которой участвуют фотографы-портретисты, и выставляла свои работы в Национальной портретной галерее в Лондоне. После учебы Надя переехала в Лос-Анджелес, где создала проект «100 Naked Women», в котором изобразила обнаженных женщин в кинематографичной обстановке. Этот проект стал ответом на цензуру оголенного женского тела.

Вообще, американская культура и, в частности, ее кинематограф — главные источники вдохновения Нади Ли Коэн. Мотельные интерьеры, придорожные дайнеры, загорелые женщины у бассейна, переполненные товарами супермаркеты — работы художницы состоят из всевозможных клише об американской жизни. При этом сюрреалистичные фотографии Нади воспроизводят как будто нереальные миры, похожие на стоп-кадры голливудского кино.

В портфолио Ли Коэн — известные бренды и звезды. Девушка работала с Valentino, Maison Margiela, Miu Miu, adidas и MAC Cosmetics. А также снимала музыкальные клипы и короткометражные фильмы для Софи Лорен, Памелы Андерсон, Кэти Перри, A$AP Rocky, Tyler, The Creator и других знаменитостей.

О фотопроекте «Hello My Name Is»

Надю Ли Коэн интересуют люди как характеры: в интервью для It’s Nice That она рассказывает, что нигде не встречала столько интересных персонажей, как в Лос-Анджелесе. Один из проектов художницы — «Hello My Name Is» — как раз посвящен выдуманным образам. Ли Коэн собирала на гаражных распродажах и барахолках бейджи с именами, а затем придумывала, как могли бы выглядеть их владельцы и какие предметы составляют их быт. Также для каждого персонажа девушка придумала кусочек прямой речи. Первая часть проекта вышла почти четыре года назад совместно с изданием Dazed Beauty, а вторую Надя Ли Коэн представила в конце прошлого года в виде фотокниги.

«Я как‑то был у мозгоправа. Еще на службе. Какой‑то новобранец покончил с собой. Я его даже не знал, но мы все должны были сходить к этому психо… как его там. Я сразу ему сказал: „Мои родители получили щенка в день моего рождения“. И знаете, что он ответил? „Следующий!“»

«Со мной все ясно, я как на ладони. И еще столько же под ладонью! Вот что я тут делаю: компания нанимает меня, а я нанимаю свое чувство юмора! Конечно, я ему не плачу. Иначе мне самой не хватило бы на арендную плату»

«Здесь работала девушка. Я взяла ее под свое крыло, а она начала копировать меня. Мою прическу, мою одежду, даже мою еду. Однажды я сказала ей: „При всем уважении это должно прекратиться. Так не сработает, это все не про тебя“. Думаю, это разбило ей сердце»

«У меня есть две аквариумные рыбки. Прекрасные рыбы скалярии. Их зовут Надежда и Мечта. Мои внуки всегда спрашивают: „Как поживают твои Надежда и Мечта?“ И я всегда говорю: „Отлично!“ Внуки прекрасно знают, что это уже новые рыбы, не те, которые у меня жили, когда они были маленькими»

«Моя мама сказала мне: „Держи своих друзей на пальцах одной руки“. Я думаю, она имела в виду, что друзей должно быть пять, хотя меня всегда сбивало с толку, стоит ли считать большой палец. Сейчас у меня появилась подруга — „большой палец“. Я ей об этом сообщила, и она не возражает. Вот что делает ее хорошим другом — „большим пальцем“»