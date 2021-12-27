Практичная стеганая юбка, шелковый воротник, шуба из экомеха с абстракным принтом и другие новинки месяца.

Рубашка Abitu

Достаточно нарядно для праздников и достаточно спокойно на каждый день.

Цена 13 000 р.
Воротник Vakproject

Легкий способ любой аутфит превратить из будничного в роскошный.

Цена 9000 р.
Сумка Coins

Сумка-универсал, которую благодаря особенному расположению перфорации на ремне можно носить и в руке, и на плече.

Цена 12 700 р.
Платье-жакет Fashion Rebels

Чтобы сверкать весь год, а не только в его начале.

Цена 37 000 р.
Джемпер Ushatava

Хитрый свитер ручной работы для сложносочиненных образов.

Цена 37 500 р.
Панама Only Me

В злые холода панаму можно комбинировать с шапкой-чепчиком.

Цена 4490 р.
Свитер Katimo

Для поднятия настроения зимой.

Цена €155
Сумка Askent

Очевидно, багеты обрели статус классики, так что еще одна сумка такой формы не будет лишней.

Цена 9500 р.
Бра Blizhe

Тот тип нижнего белья, которое обидно скрывать под одеждой.

Цена 6100 р.
Свитер Awake NY

Нью-йоркский бренд не изменяет себе и ярким цветовым сочетаниям. Наш фаворит из свежего релиза — ямайский свитер.

Цена 12 500 р.
Флисовый кардиган Stussy

Функциональный теплый слой в виде кардигана. Образцовый компаньон для любимой фланелевой рубашки найден.

Цена 9900 р.
Сумка Ecco

Лаконичная и вместительная сумка для документов и ноутбука из новой коллекции кожаных аксессуаров датского бренда.

Цена 26 499 р.
Свитер Patta

Амстердамский бренд знает толк в принтах и узорах. Свитер из новой коллекции — очередное тому подтверждение. Угадали боксера?

Цена 12 500 р.
Куртка Colmar

Легкий бомбер из шерсти, который можно использовать в качестве дополнительного слоя под пуховиком или паркой.

Цена 31 600 р.
Тапочки Ecco

Уютные тапочки с подкладкой из мягкой овчины. Весной и осенью такие вполне можно носить и вне дома.

Цена 8990 р.
Скейтборд-дека Element x Star Wars

Помимо ярких футболок в капсуле скейтерского бренда, посвященной «Звездным войнам», можно найти красивые доски.

Цена 6250 р.
Кафф Wanna?Be!

Яркий кафф, напоминающий новогодние игрушки из яркого стекла.

Цена 3500 р.
Кепка Brain Dead

Яркая флисовая кепка для тех, кто даже в холодное время года противится шапкам. Только не простудитесь.

Цена 5200 р.
Брюки Reserved

Брюки из струящейся ткани в пижамном стиле, которые приятно носить на теплые колготки, когда на улице станет посуше.

Цена 2499 р.
Бюстгальтер Hunkemoller

Сложно скроенный бюстгальтер состоит из сетки и бретелей и напоминает портупею.

Цена 2790 р.
Шапка Reserved

Модный аксессуар, который согреет не только голову, но и лицо.

Цена 1299 р.
Шуба из экомеха Monki

Бренд выпустил целую коллекцию пестрых и довольно теплых экошуб, которые станут важным ярким пятном среди темного зимнего гардероба.

Цена 7000 р.
Юбка Nike

Двусторонняя теплая юбка-пуховик — хорошее вложение в технологичную и красивую зимнюю одежду.

Цена 11 690 р.
Перчатки Hestra

Кожаные перчатки с шерстяной подкладкой. Носить под дубленки из шерпы.

Цена 6990 р.