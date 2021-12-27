Практичная стеганая юбка, шелковый воротник, шуба из экомеха с абстракным принтом и другие новинки месяца.
Достаточно нарядно для праздников и достаточно спокойно на каждый день.
Сумка-универсал, которую благодаря особенному расположению перфорации на ремне можно носить и в руке, и на плече.
Очевидно, багеты обрели статус классики, так что еще одна сумка такой формы не будет лишней.
Нью-йоркский бренд не изменяет себе и ярким цветовым сочетаниям. Наш фаворит из свежего релиза — ямайский свитер.
Функциональный теплый слой в виде кардигана. Образцовый компаньон для любимой фланелевой рубашки найден.
Лаконичная и вместительная сумка для документов и ноутбука из новой коллекции кожаных аксессуаров датского бренда.
Амстердамский бренд знает толк в принтах и узорах. Свитер из новой коллекции — очередное тому подтверждение. Угадали боксера?
Легкий бомбер из шерсти, который можно использовать в качестве дополнительного слоя под пуховиком или паркой.
Уютные тапочки с подкладкой из мягкой овчины. Весной и осенью такие вполне можно носить и вне дома.
Помимо ярких футболок в капсуле скейтерского бренда, посвященной «Звездным войнам», можно найти красивые доски.
Яркая флисовая кепка для тех, кто даже в холодное время года противится шапкам. Только не простудитесь.
Брюки из струящейся ткани в пижамном стиле, которые приятно носить на теплые колготки, когда на улице станет посуше.
Сложно скроенный бюстгальтер состоит из сетки и бретелей и напоминает портупею.
Бренд выпустил целую коллекцию пестрых и довольно теплых экошуб, которые станут важным ярким пятном среди темного зимнего гардероба.
Двусторонняя теплая юбка-пуховик — хорошее вложение в технологичную и красивую зимнюю одежду.