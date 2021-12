TTSWTRS

Oi Polloi Sportswear Co.

«Второе дыхание»

Converse x Sean Pablo

Очередная коллаборация американского скейтбордиста Шона Пабло с брендом Converse снова получилась запоминающейся. Замшевые розовые кеды One Star Pro украшены леопардовыми деталями, выбитыми надписями и лозунгом «The path to paradise begins in hell» («Путь в рай начинается в аду») — отсылкой к бренду Paradise, которым руководит Шон.

Stüssy x Nike Air Force 1 Mid

Timex x Patta

Peak

Laboratorium и «Самокат»

Коктейли Kilian

Бартендеры московских баров «Коробок» и Do Not Disturb превратили два последних аромата линейки The Liquors by Kilian в причудливые коктейли. Напиток, вдохновленный Apple Brandy on the Rocks, состоит из бренди, кальвадоса и ванильного сиропа с кардамоном, а в коктейле L’Heure Verte джин соединен с абсентом, ванильным и фиалковым ликерами и анисом.

Попробовать коллаборацию можно до конца января.