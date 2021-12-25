Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: одежда, вдохновленная искусственным интеллектов, благотворительный апсайкл, коктейли по мотивам духов и не только.
TTSWTRS
Украинский бренд TTSWTRS представил новую коллекцию AI Met a Woman. Помимо культовых боди марки тут представлены лакированные куртки, брючные костюмы, корсетные платья с роботизированными деталями, комбинезоны, леггинсы и топы. Коллекция также включает в себя цифровые прототипы одежды, созданные в международном ретейлере цифровой одежды DRESSX.
AI Met a Woman уже доступна в онлайн- и офлайн-магазинах TTSWTRS. Диапазон цен — от 24 700 р. за спортивные брюки до 234 900 р. за корсетное платье с длинной юбкой из тюля.
Oi Polloi Sportswear Co.
Британский ретейлер запустил собственный бренд. В дебютную коллекцию Oi Polloi Sportswear Co. вошли повседневные унисекс-вещи из плотного хлопка: худи, свитшоты, джемперы с молнией до груди, футболки, спортивные брюки и шорты. Все позиции отличаются комфортным кроем и доступны в нескольких расцветках на выбор.
Первый релиз Oi Polloi Sportswear Co. уже поступил в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте ретейлера. Цены вартируются от 50 фунтов за футболки до 95 фунтов за худи.
«Второе дыхание»
Фонд «Второе дыхание», занимающийся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды показал первую апсайкл-коллекцию. Сложноскроенные вещи создали дизайнеры Светлана Тегин, Маша Цигаль, Алена Мигалаш и другие.
Свитеры, праздничные платья и комплекты, жакеты и аксессуары уже можно купить на сайте фонда, а все вырученные средства пойдут на развитие программ «Второго дыхания».
Converse x Sean Pablo
Очередная коллаборация американского скейтбордиста Шона Пабло с брендом Converse снова получилась запоминающейся. Замшевые розовые кеды One Star Pro украшены леопардовыми деталями, выбитыми надписями и лозунгом «The path to paradise begins in hell» («Путь в рай начинается в аду») — отсылкой к бренду Paradise, которым руководит Шон.
Пара эксклюзивно представлена только в скейт-шопе «Октябрь».
Stüssy x Nike Air Force 1 Mid
Давние союзники вновь объединили усилия для выпуска совместной пары кроссовок. Как и в прошлый раз, стороны взяли за основу классический силуэт Air Force 1. Только теперь это высокая итерация модели и верх выполнен не из парусины, а из более привычной кожи. Пара отличается выверенной черно-белой расцветкой и двойным брендингом на язычках, липучках и пятках.
Кроссовки из коллаборации Stüssy и Nike поступят в продажу в ближайшее время. Во сколько обойдется новая пара, пока неизвестно.
Timex x Patta
Амстердамский бренд выпускает еще одну совместную модель часов с американскими часовыми классиками. В основу релиза с броским названием Time Is Money легла модель MK1. Если в прошлый раз на циферблате были изображены символы доллара, фунта, евро и йены, то теперь стороны украсили корейской воной, нигерийской найрой, индийской рупией и ганским седи.
Коллаборационные часы Timex и Patta уже поступили в продажу. Купить их можно на официальном сайте амстердамского бренда. Цена вопроса — 120 евро.
Peak
Магазин Peak запустил собственное печатное издание — журнал «Путь». Продолжая традицию культового магазина мужской одежды Fott и его газеты Fottpaper, журнал будет рассказывать о моде, спорте и культуре.
На суперобложке первого номера (которую, кстати, можно использовать как постер на стену) — картина Алексея Дубинского «Одинокий самурай», а внутри — интервью с художником. Героями номера также стали основатель бренда Pas Normal Studios Карл-Оскар Олсен, экс-основатель и главный редактор легендарного журнала Inventory Райан Уилмс, один из основателей бренда EDEN Power Corp. Исаак Лароуз, дизайнер японского бренда походной одежды Mountain Research Сетсумаса Кобаяси.
Журнал можно получить в подарок при покупке от 20 тыс. р. или купить в магазине либо онлайн за 1450 р.
Laboratorium и «Самокат»
В преддверии Нового года онлайн-ретейлер объединился с петербургской маркой этичной косметики для создания праздничной мини-коллекции. В нее вошли два продукта: жидкое мыло для рук «Новогодний пунш» с цитрусовым запахом и сладкий крем для рук «Какао с маршмеллоу».
Новинки уже можно заказать в «Самокате». При покупке товаров в разделе «Бьюти» от 1400 р. цена на крем или мыло составит 1 р.
Коктейли Kilian
Бартендеры московских баров «Коробок» и Do Not Disturb превратили два последних аромата линейки The Liquors by Kilian в причудливые коктейли. Напиток, вдохновленный Apple Brandy on the Rocks, состоит из бренди, кальвадоса и ванильного сиропа с кардамоном, а в коктейле L’Heure Verte джин соединен с абсентом, ванильным и фиалковым ликерами и анисом.
Попробовать коллаборацию можно до конца января.
Скидки и распродажи
25 декабря на «Хлебозаводе» в пространстве «Марсаков» пройдет новогодняя распродажа магазинов — резидентов пространства. Среди участников такие бренды одежды и аксессуаров, как Lyle & Scott, JNBY, Fligel, Cocos Moscow, ZNWR, Lokis, Dafna и Dark Rain, а также подборка вещей от универмага локальных марок «Хлебный». Гаражсейл будет проходить под треки из плейлиста радио «Тигр», а к вечеру участники объединения станут за пульт.
Мероприятие пройдет начнется в 12 часов и продлится до 21.00.
Российский масс-маркет запустил зимнюю распродажу. Со скидками до 50% можно приобрести ключевые вещи сезона — укороченные дубленки, стеганые куртки, платья из искусственной кожи, брючные костюмы, всевозможный трикотаж, а также праздничные айтемы.
С января 2022 года бренд закрывает флагманский магазин в Санкт-Петербурге и полностью распродает текущие модели. Почти на весь ассортимент NNedre действуют скидки до 60%, а на коллекцию New Year — 20%. Марка славится добротной базой, так что это отличный шанс обновить свои футболки, толстовки и брюки.