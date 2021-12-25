Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: одежда, вдохновленная искусственным интеллектов, благотворительный апсайкл, коктейли по мотивам духов и не только.

TTSWTRS

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Украинский бренд TTSWTRS представил новую коллекцию AI Met a Woman. Помимо культовых боди марки тут представлены лакированные куртки, брючные костюмы, корсетные платья с роботизированными деталями, комбинезоны, леггинсы и топы. Коллекция также включает в себя цифровые прототипы одежды, созданные в международном ретейлере цифровой одежды DRESSX. AI Met a Woman уже доступна в онлайн- и офлайн-магазинах TTSWTRS. Диапазон цен — от 24 700 р. за спортивные брюки до 234 900 р. за корсетное платье с длинной юбкой из тюля.

Oi Polloi Sportswear Co.

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Британский ретейлер запустил собственный бренд. В дебютную коллекцию Oi Polloi Sportswear Co. вошли повседневные унисекс-вещи из плотного хлопка: худи, свитшоты, джемперы с молнией до груди, футболки, спортивные брюки и шорты. Все позиции отличаются комфортным кроем и доступны в нескольких расцветках на выбор. Первый релиз Oi Polloi Sportswear Co. уже поступил в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте ретейлера. Цены вартируются от 50 фунтов за футболки до 95 фунтов за худи.

«Второе дыхание»

Фонд «Второе дыхание», занимающийся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды показал первую апсайкл-коллекцию. Сложноскроенные вещи создали дизайнеры Светлана Тегин, Маша Цигаль, Алена Мигалаш и другие. Свитеры, праздничные платья и комплекты, жакеты и аксессуары уже можно купить на сайте фонда, а все вырученные средства пойдут на развитие программ «Второго дыхания».

Converse x Sean Pablo

1 из 2 2 из 2

Очередная коллаборация американского скейтбордиста Шона Пабло с брендом Converse снова получилась запоминающейся. Замшевые розовые кеды One Star Pro украшены леопардовыми деталями, выбитыми надписями и лозунгом «The path to paradise begins in hell» («Путь в рай начинается в аду») — отсылкой к бренду Paradise, которым руководит Шон. Пара эксклюзивно представлена только в скейт-шопе «Октябрь».

Stüssy x Nike Air Force 1 Mid

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Давние союзники вновь объединили усилия для выпуска совместной пары кроссовок. Как и в прошлый раз, стороны взяли за основу классический силуэт Air Force 1. Только теперь это высокая итерация модели и верх выполнен не из парусины, а из более привычной кожи. Пара отличается выверенной черно-белой расцветкой и двойным брендингом на язычках, липучках и пятках. Кроссовки из коллаборации Stüssy и Nike поступят в продажу в ближайшее время. Во сколько обойдется новая пара, пока неизвестно.

Timex x Patta

1 из 3 2 из 3 3 из 3

Амстердамский бренд выпускает еще одну совместную модель часов с американскими часовыми классиками. В основу релиза с броским названием Time Is Money легла модель MK1. Если в прошлый раз на циферблате были изображены символы доллара, фунта, евро и йены, то теперь стороны украсили корейской воной, нигерийской найрой, индийской рупией и ганским седи. Коллаборационные часы Timex и Patta уже поступили в продажу. Купить их можно на официальном сайте амстердамского бренда. Цена вопроса — 120 евро.

Peak

1 из 5 2 из 5 3 из 5 4 из 5 5 из 5

Магазин Peak запустил собственное печатное издание — журнал «Путь». Продолжая традицию культового магазина мужской одежды Fott и его газеты Fottpaper, журнал будет рассказывать о моде, спорте и культуре. На суперобложке первого номера (которую, кстати, можно использовать как постер на стену) — картина Алексея Дубинского «Одинокий самурай», а внутри — интервью с художником. Героями номера также стали основатель бренда Pas Normal Studios Карл-Оскар Олсен, экс-основатель и главный редактор легендарного журнала Inventory Райан Уилмс, один из основателей бренда EDEN Power Corp. Исаак Лароуз, дизайнер японского бренда походной одежды Mountain Research Сетсумаса Кобаяси. Журнал можно получить в подарок при покупке от 20 тыс. р. или купить в магазине либо онлайн за 1450 р.

Laboratorium и «Самокат»

В преддверии Нового года онлайн-ретейлер объединился с петербургской маркой этичной косметики для создания праздничной мини-коллекции. В нее вошли два продукта: жидкое мыло для рук «Новогодний пунш» с цитрусовым запахом и сладкий крем для рук «Какао с маршмеллоу». Новинки уже можно заказать в «Самокате». При покупке товаров в разделе «Бьюти» от 1400 р. цена на крем или мыло составит 1 р.

Коктейли Kilian

Бартендеры московских баров «Коробок» и Do Not Disturb превратили два последних аромата линейки The Liquors by Kilian в причудливые коктейли. Напиток, вдохновленный Apple Brandy on the Rocks, состоит из бренди, кальвадоса и ванильного сиропа с кардамоном, а в коктейле L’Heure Verte джин соединен с абсентом, ванильным и фиалковым ликерами и анисом. Попробовать коллаборацию можно до конца января.