В начале декабря студия «Толк» запустила первый домашний подкаст с элементами ASMR «Я с тобой» — поддерживающие аудио напоминают голосовые сообщения от друга и длятся меньше 10 минут. Специально для «Афиши Daily» друзья студии поделились личными историями и советами, как справляться с тревогой накануне Нового года.

Кристина Вазовски Основательница студии «Толк», ведущая подкастов «Это провал», «К тебе или ко мне?», «Извини, что голосовым»

Когда у меня бывают приступы тревоги или FOMOFOMOАкроним от английского Fear of Missing Out — страх упустить хорошую возможность или какое‑то интересное событие., я пользуюсь двумя основными инструментами: первое — переношу абстрактную тревогу, допустим «я все не успеваю», в конкретные факты. Что именно меня цепляет в других людях, которые успевают все? Что такого они выложили в социальные сети, что я там увидела, что вызвало во мне неприятные ощущения? А что конкретно сделала я? Затем смотрю на эти выписанные факты и думаю: хочу ли я из этого сделать какой‑то экшен-план? Какой здесь может быть ту-ду-лист? Когда кажется, что все ******[плохо], выписать конкретику и осознать проблему — это помогает. А второе — я стараюсь хорошо питаться, высыпаться, заниматься спортом. Потому что часто приступы тревоги усиливаются из‑за общего истощения организма. А когда ты в устойчивом физическом состоянии, то все трудности воспринимаются легче.

Ольга Полищук Коуч трудоголиков

У меня сейчас нет предновогодней тревоги, потому что я на Бали и заболела лихорадкой Денге. У меня легкая форма: это полдня температура 39,5, а дальше хорошо, если 37. Какой вывод я из этого делаю? Знаете такую поговорку: «Когда болит голова, сломай ногу» — это фраза о приоритетах. Допустим, сейчас вас беспокоит, что дедлайны сгорят или вы не успеете купить подарки — и случится что‑то непоправимое. Если эти мысли не дают вам спокойно спать, первый пункт: выпишите их все на листок. А дальше — не обязательно делать все, потому что ваше время ограничено. А еще есть иллюзия важности, что Новый год один раз, нужно именно к нему успеть все. Это не совсем так. Покупка подарков — это в первую очередь забота о близких, а о дедлайнах можно передоговориться. Помните, что не только вы не успеваете: эта гонка начинается у всех с начала декабря и не всегда заканчивается к концу месяца.

Анатолий Капустин Микроблогер (анатлий ноготочки) и писатель-мемолог

Мне очень помог совет, который я увидел где‑то в интернете: придумать себе тринадцатый месяц в году, и если какое‑то дело можно с сейчас перенести на этот месяц, то его можно сделать в январе или вообще никогда.

Егор Егоров Психолог и автор популярного подкаста «Чай с психологом»

Предновогодние тревоги, как и любые другие, можно разделить на две группы. Первый случай — человек вкладывает уйму энергии, чтобы успеть все дела, и от этого тревожится еще больше.

Многим людям легко раскрутить «маховик тревожности» и очень сложно потом остановить. Кому‑то могут помочь классические медитации, а кому‑то они совсем не подойдут: как можно пытаться успокоиться дыхательными практиками, если я и так на взводе сейчас? Поэтому если человек может замедляться, то ему подойдут техники замедления. Если это не про вас, то можно попробовать более активные способы — несмотря на то что они могут выглядеть не как медитации, они будут таковыми являться. В частности, активные виды спорта, в которых необходимо контролировать положение своего тела, держать равновесие. В такие моменты наша тревожность отступает, потому что организму просто не до нее. Например, когда твоему телу нужно отбросить все мысли, чтобы не упасть с доски в воду. По итогу главная задача: сделать так, чтобы активные мыслительные процессы ушли на второй план, а физические — на первый. Вторая история — когда мы боимся все не успеть, здесь нужно не подавлять этот страх фразами «нет, я со всем справлюсь». Лучше задайте себе вопрос: «Что будет, если…?», докрутите до самых страшных вариантов и посмотрите на них — такие ли они страшные, как вам казалось? Выделяйте на эти мысли определенный промежуток времени каждый день, и в результате не они будут управлять вами, внезапно настигая, а вы будете их контролировать.

Настя Грабович Основательница проектов «Телозамес» и The Girl Talk Club

Итоги года я начала подводить уже в ноябре, а с декабря перестала брать новые входящие задачи, чтобы жить без внезапно свалившихся проектов. Поэтому к двадцатым числам я уже завершила все дела и сейчас оставила себе пространство потихонечку смотреть в перспективу.

Самое важное, чего точно не хочется, — чтобы от этого совета возникло ощущение «ну все, это я не сделал, конец». Поэтому мой первый совет: действительно пользоваться фразой «давайте после праздников». Научиться говорить «нет» тем задачам, которые спокойно можно переносить на следующий год. Это относится и к работе, и к личной жизни. Например, точно не стоит начинать срочно заниматься фитнесом и худеть до Нового года. Попробуйте объективно взвесить, есть ли у вас на это силы. Второй совет: составлять список дел и делить его пополам, стараясь делать ту часть, которая приятна и важна. Я придумала себе на каждый день до Нового года какое‑то занятие: украшение елки, обмен подарками с подругами, поход на каток, подготовка адвент-календаря для близкого человека. Такие маленькие, но точно запланированные действия помогают мне наполняться новогодним настроением. Третий: всегда оставляйте место для себя. Для меня это — сходить на «Телозамес», массаж или в баню. И последнее — на 31 декабря я оставляю время только на хождение в тапочках по дому и на встречу гостей, ничего не готовлю и никуда не спешу.