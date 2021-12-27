Образцовые ретрораннеры, обновленная классика New Balance, кроссовки для поклонников «Монополии» и еще 12 достойных внимания пар декабря.

adidas х Ivy Park Super Sleek

В очередной коллекции adidas и бренда Бейонсе есть вездеходы на тракторной подошве. Интересная деталь — шнурок-спираль на пятке.

Цена 12 999 р.
Puma x Maison Kitsuné Mirage Sport

Добротные раннеры в винтажном стиле из второй коллаборации немецкого спортивного бренда с Maison Kitsuné.

Цена 11 490 р.
Officine Creative

Итальянский бренд знает толк в эффектных кроссовках. Раннеры с верхом из полированной кожи — очередное тому подтверждение.

Цена £231
Diadora Intrepid MII x Hasbro Operation

Яркие кроссовки из совместного релиза итальянского бренда и производителя игрушек, вдохновленные «Монополией».

Цена £155
New Balance M991HT

Очередная интерепретация классического силуэта New Balance. На этот раз с эффектными вставками из фирменного твида Harris Tweed.

Цена £210
Crosty Onda

Один из ключевых силуэтов грузинского бренда Crosty. Как и все остальные модели, Onda производятся в Италии и отличаются верхом из натуральной кожи.

Цена $280
Bimba Y Lola High Top Jogger Sneaker

Кроссовки с высоким силуэтом потянут на зимние ботинки. Массивная подошва одолеет слякоть, а утепленная внутренняя часть не даст замерзнуть.

Цена €161
adidas Originals Handball Spezial

adidas продолжает выпускать кроссовки, посвященные Москве. Вслед за лимитированными Forum немецкий бренд выпустил обновленные Handball Spezial.

Цена 8999 р.
New Balance M990GY3

Третья версия 990-й модели — наш фаворит из серии ретроспективных релизов культовых кроссовок New Balance.

Цена 17 600 р.
Hoka One One Bondi X

Беговой бренд выпустил новую пару из семейства Bondi. Ключевые отличия — верх из 3D-пряжи, подошва из прессованной пены и вставка с карбоновой пластиной.

Цена 20 790 р.
Fear of God Panelled Suede and Mesh Sneakers

Вслед за Lanvin, Premiata и другими люксовыми брендами собственные ретрораннеры выпустил Fear of God.

Цена £625
Merrell 1TRL Solo Luxe 2

Аутдор-мастера выпустили очередную образцовую пару для города. Если вы еще не знакомы с линейкой Merrell 1TRL, то советуем это исправить.

Цена £100
Fila Grant Hill 2

Fila отмечает 25-летие важной в своей истории баскетбольной модели. В специальный релиз вошли белая и черная расцветки.

Цена 8999 р.
adidas Originals Forum Home Alone

Специальное издание кроссовок Forum, посвященное культовому новогоднему фильму «Один дома». Почувствуйте себя Кевином МакКаллистером.

Цена 10 999 р.
Saucony Shadow 6000 Destination Unknown

Saucony продолжает отмечать юбилей модели Shadow 6000. Очередная интерпретация вдохновлена прогулками в неизвестном направлении.

Цена 14 390 р.