Образцовые ретрораннеры, обновленная классика New Balance, кроссовки для поклонников «Монополии» и еще 12 достойных внимания пар декабря.
В очередной коллекции adidas и бренда Бейонсе есть вездеходы на тракторной подошве. Интересная деталь — шнурок-спираль на пятке.
Добротные раннеры в винтажном стиле из второй коллаборации немецкого спортивного бренда с Maison Kitsuné.
Итальянский бренд знает толк в эффектных кроссовках. Раннеры с верхом из полированной кожи — очередное тому подтверждение.
Яркие кроссовки из совместного релиза итальянского бренда и производителя игрушек, вдохновленные «Монополией».
Очередная интерепретация классического силуэта New Balance. На этот раз с эффектными вставками из фирменного твида Harris Tweed.
Один из ключевых силуэтов грузинского бренда Crosty. Как и все остальные модели, Onda производятся в Италии и отличаются верхом из натуральной кожи.
Кроссовки с высоким силуэтом потянут на зимние ботинки. Массивная подошва одолеет слякоть, а утепленная внутренняя часть не даст замерзнуть.
adidas продолжает выпускать кроссовки, посвященные Москве. Вслед за лимитированными Forum немецкий бренд выпустил обновленные Handball Spezial.
Третья версия 990-й модели — наш фаворит из серии ретроспективных релизов культовых кроссовок New Balance.
Беговой бренд выпустил новую пару из семейства Bondi. Ключевые отличия — верх из 3D-пряжи, подошва из прессованной пены и вставка с карбоновой пластиной.
Вслед за Lanvin, Premiata и другими люксовыми брендами собственные ретрораннеры выпустил Fear of God.
Аутдор-мастера выпустили очередную образцовую пару для города. Если вы еще не знакомы с линейкой Merrell 1TRL, то советуем это исправить.
Fila отмечает 25-летие важной в своей истории баскетбольной модели. В специальный релиз вошли белая и черная расцветки.
Специальное издание кроссовок Forum, посвященное культовому новогоднему фильму «Один дома». Почувствуйте себя Кевином МакКаллистером.
Saucony продолжает отмечать юбилей модели Shadow 6000. Очередная интерпретация вдохновлена прогулками в неизвестном направлении.