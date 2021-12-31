Мы все можем согласиться: это был непростой год. Политическая и эпидемиологическая обстановка не способствовала укреплению ментального здоровья и силы духа. Редакция «Афиши Daily» рассказывает, что помогало держаться, когда становилось совсем тяжеловато.

Катя Клементьева Младшая редакторка раздела «Общество»

В этом году я наконец-то исполнила свою мечту и решила научиться играть на ударных. Сначала одним днем купила электронную установку, а через месяц пришла на концерт одной из своих любимых групп и начала брать уроки у их барабанщика. Оказалось, что учиться бывает очень интересно — впервые мне не хочется отменять занятия, хожу туда как на праздник, и не лень делать даже монотонные упражнения по несколько часов подряд. Из‑за ряда событий прошлая зима оказалась безумно тяжелой, и в какой‑то момент, насмотревшись в тиктоке видео с лепкой, я решила попробовать. В итоге я делала керамику около двух месяцев и не только смогла вернуться в более спокойное состояние, но и подарила всем близким красивые чашки, тарелки и пепельницы. Дома до сих пор стоят мои изделия, которые пока что не прошли обжиг.

Вика Аракелян Редакторка раздела «Велнес»

Все мы, кажется, привыкли про каждый год говорить, мол, «скорее бы он закончился» и «это был худший год». Но я могу сказать это про 2021-й от всей души и без капли кокетства. Начался он с самого тяжелого депрессивного эпизода в моей жизни: я неделями плакала в кровати, ничего не ела, привычные лекарства не помогали, и я с ужасом думала, как мне придется ложиться в психиатрическую больницу в разгар коронавируса. А в сентябре, когда я уже вылечилась и несколько месяцев не принимала антидепрессанты, случился «контрольный выстрел» по моему ментальному здоровью: муж на другом конце земли оказался в реанимации с серьезной черепно-мозговой травмой и пролежал в медицинской коме три дня. Поэтому справедливо будет заметить, что периодически вывозить не помогало совсем ничего — и это нормально. У всех случаются такие периоды. Но, конечно, в менее острые моменты были вещи, которые меня очень поддерживали. Например, я обнаружила, что сходить на ноготочки для меня является буквально каким‑то способом психотерапии. И дело не в том, что я люблю поболтать с мастерицами маникюра — иногда мы молчим все несколько часов, и мне абсолютно комфортно. Но каким‑то образом сам процесс меня убаюкивает, снимает физическую тревожность и расслабляет. Хочется сделать шаутаут салону lov.e.nails — девушки, к которым я записывалась на ногти и брови все лето, даже не подозревают, сколько раз вытаскивали меня из каких‑то адских пучин. А еще там всегда ставят приятные легкомысленные фильмы и сериалы, приносят чай с конфетами и разрешают заказать себе еды. Я иногда записывалась даже на неделю раньше, чем это было бы необходимо, просто чтобы поскорее прийти в себя и отдохнуть. Во время сильного выгорания, когда муж уже пришел в себя после травмы, а я все еще нет, мне очень помогло залипать в компьютерные игры из детства. На тот момент мне ничего не хотелось и ничего не было интересно, но вдруг охватил азарт попыток найти «те самые» игры, которые когда‑то на дисках дарила мама. В итоге я несколько недель играла в «Ресторанную империю» — такая стратегия из ранних нулевых про ресторанный бизнес. Я очень искренне и с усердием старалась построить успешный бизнес и вывести ресторан на стабильный доход! Разумеется, у меня не получилось, потому что я гуманитарий. Но отвлечься вышло очень здорово. В конце концов, часто мне очень помогало переключиться с попыток спасти свои тревожные разум и душу на простую и понятную заботу о теле. Регулярные занятия йогой и походы в баню, например, значительно улучшают мое самочувствие, даже если мне изначально кажется, что они не помогут. А еще я поняла, что если мне резко хочется уволиться отовсюду, лечь и разрыдаться, то, возможно, у меня просто очень сильно болят спина и шея от долгой работы за компьютером. И есть вероятность, что 15–20-минутный сеанс с нагревающимся массажером для спины и шеи (вроде такого) снизит уровень драматичности ситуации в несколько раз. И чуть не забыла самое главное. В этом году у меня появился пес: рыжий тойпудель по имени Рой. Наверное, слишком большой ответственностью будет порекомендовать всем читателям завести по собаке. Но скажу честно: мне кажется, без него я бы вообще не справилась.

Лизавета Шатурова Шеф-редакторка раздела «Красота»

Мне очень помогало приложение Oak. Вообще, это классическое приложение со скромным набором звуков для медитаций и музыки для засыпания. Разработчики его, кажется, забросили, последней версии примерно год, но мне это даже нравится — никто не надоедает с рекламой очередного обновления или нового платного курса. Из всех функций Oak я регулярно использую лишь одну — инструкцию для дыхания «по квадрату». Эта техника регулярно спасает меня от зарождающихся панических атак. Ее суть проста: вдыхайте носом на четыре счета, задерживайте дыхание на четыре счета, выдыхайте через рот на четыре счета, задерживайте дыхание на четыре счета. Готово, вам больше не кажется, что вы вот-вот умрете! Разумеется, считать до четырех можно и безо всяких приложений, но в тревожном состоянии мне проще сосредоточиться на анимации в телефоне, чем пытаться отогнать все усиливающие панику мысли. Затянувшаяся удаленка полтора года доказывала мне, что выходить из дома в принципе не обязательно: работать можно прямо из кровати, еду принесут курьеры, друзья живут в таком же режиме, поэтому встречи можно легко заменить телефонным разговором. Но под конец 2021-го я поняла, что так продолжаться больше не может. Теперь я каждый день, в любую погоду и с любым настроением выхожу из дома минимум на час, чтобы просто прогуляться (к тому же я почти отказалась от внезапных доставок, но походы в магазин в категорию прогулок не вписываю). И теперь время, когда я нахожусь наедине со своими мыслями, песнями, которые любила в школе, или смешными подкастами — однозначно один из самых ожидаемых моментов дня. А еще в начале 2021 года я решила вести дневник. Мне понадобился месяц, чтобы найти идеальный блокнот и подходящую ручку (без этих двух элементов я приступить, конечно же, не могла), и примерно с февраля я с разной периодичностью расписываю по одной странице. Два совета тем, кто решится повторить этот немудреный эксперимент. Не заставляйте себя писать регулярно, иначе дневник быстро надоест. Но постарайтесь фиксировать хорошие дни — плохие вы и так запомните .

Яна Циноева Продюсер партнерских материалов

Лучшая инвестиция последних лет, которая помогает мне вывозить, как ни что другое, — это еженедельные походы к психотерапевту. В новом году желаю всем, у кого есть на это запрос, решиться (знаю, это непросто). И еще желаю с какой‑нибудь не самой дальней попытки найти «своего» специалиста. И будет лучше . Еще, конечно, важно расслабляться телом, поэтому еженедельный массаж — тоже тема. А по вечерам пятницы, как награда за прожитую рабочую неделю, у меня ванна: туда пену, бомбочку, масло и все приколы, которые можно только найти. Очевидно, но приятно — включить еще колонку с любимой музыкой и зажечь свечи. Ну и мой личный сорт кайфа — это бильярд. Русский — для тех, кто любит страдать, а американский — вот для таких игривых клерков, как я, которым хочется развлечься и отвлечься от взрослых дел, дедлайнов и всего, что делает лицо серьезным.

Света Дурбой Шеф-редакторка раздела «Общество»

Не могу сказать, что психотерапия помогала мне «вывозить», скорее держала на плаву и давала надежду, что когда‑то будет легче. Я уже полгода хожу к психиатру-психотерапевту и за это время поняла, что психотерапия не панацея. Вам не поможет никто, если вы не поставите перед собой цель помочь себе. Я нашла своего специалиста только с третьей попытки — первые две, честно говоря, были полным недоразумением и разочарованием. Например, в первый раз специалистка заявила, что я единственный пациент в ее карьере, который набрал «так много баллов» в тесте на депрессию и тревожность, и это странно, ведь я улыбаюсь и выгляжу спокойной. Пришлось отшутиться, что я репетировала эту встречу много раз (так и было). После таких сеансов находить в себе силы не сдаваться, раз за разом приходить к новым специалистам, рассказывать одно и то же и видеть их безразличие может быть действительно сложно, особенно человеку в остром состоянии. Сейчас у меня есть замечательный врач, но даже с ним после одного сеанса думаешь: «Как же много я поняла, вот это круто». А после следующих трех закрадывается мысль: «И вот за это я плачу деньги…» Главное — не переоценивать и не недооценивать психотерапию и быть готовым к тому, что это может быть очень длительный процесс . В дополнение к психотерапии лучшим моим решением была запись на тренинг осознанности. Нет, это не тот, в котором познают тайны вселенной и находят свой кармический путь. К счастью, эти тренинги не про духовность, а про науку. Я прошла два курса: 8-недельный MBSR и растянутый во времени и пространстве полугодичный тренинг навыков ДБТДБТДиалектико-поведенческая терапия, которая сочетает базовые стратегии поведенческой терапии с практиками осознанности.. Правда, второй я бросила за две недели до конца занятий, мне не подходили ни график, ни атмосфера в группе, но я стойко продолжала ходить с надеждой на лучшее (не будьте как я, если вам дискомфортно, лучше уходить сразу, и это работает не только для тренингов). Главные принципы осознанности, которые изменили мою жизнь: находиться здесь и сейчас, относиться безоценочно ко всему происходящему и принимать тот опыт, который со мной происходит. Это действительно помогает смотреть на жизнь (и даже смерть!) по-другому. Самый любимый навык осознанности, который помогает мне вывозить всю жуть, происходящую вокруг, — радикальное принятие. Это про выбор: жалеть себя, застревая в мыслях «почему это произошло со мной», либо принять ситуацию и, пусть и не сразу, но идти дальше. Я стараюсь выбирать второе, и это правда помогает. В этом году я что только не перепробовала, чтобы занять себя чем‑то, кроме работы. Лепила из глины, собирала дом-светильник, складывала пазлы и пыталась понять смысл раскрасок-антистресс, пока не наткнулась на видео в тиктоке с надписью «Это знак начать вязать вещи». Еще пару месяцев я обдумывала, а потом в момент купила пряжу и с первой петлей поняла, что наконец-то нашла то, что мне нравится. Пока что я связала себе шопер и почти довязала кардиган. Очень увлекательно наблюдать, как моток ниток в твоих руках превращается в реальную вещь. Кстати, на тренингах осознанности я узнала, что, когда мы собираем конструктор или вяжем, у нас активируются те же центры в мозге, что и во время медитаций , которые помогают нам успокоиться и почувствовать себя счастливее.

Оксана Игошина Редактор раздела «Деньги»

Раньше казалось, что эту жизнь мне помогают вывозить только алкоголь и прочее. В этом году я решила стать чистой. В 2021-м я разочаровала почти все свое окружение, потеряла работу, которую невероятно любила. Фразу «я боюсь тебя» мне сказали шесть человек. Осенью я вынесла 45 мешков с мусором, потому что не убиралась в квартире (в прошлом году его выбросили мои бывшие коллеги). Два раза попала в больницу. Я пошла на психотерапию, в анонимные сообщества — и все это помогло выкарабкаться. Просить помощи — не стыдно, как мне казалось, а нужно и важно. Особенно когда ты в западне и думаешь, что отсюда выход только на кладбище. Я столкнулась с большим количеством последствий употребления, которые сейчас разгребаю. Встретила человека, который раньше даже не обратил бы на меня внимания. У нас ничего не получилось, но, к моему огромному удивлению, это легче переживать в трезвости. Прошлый Новый год я встречала одна, хотя хотела с человеком, которого очень любила, — но он был со своей бывшей и друзьями. У меня сломался штопор, я в ярости разбила бутылку вина об стену и допивала остатки, смотря какое‑то тупое ютьюб-шоу. Этот год я встречаю трезвая и с подругой, которой тоже помогла отказаться. Очень круто, когда твоя поддержка кого‑то спасает — моя жизнь почти всегда была завязана на эгоцентризме болезни, и я даже не представляла, какой это кайф кому‑то помочь. Помогая другим, я здорово помогаю себе .

Надя Афанасьева Редактор раздела «Инфопорно»

Прежде всего, мне помог вывозить мой невролог, которого я нашла лишь спустя год бессмысленных походов по врачам и фразы «Вам все это просто кажется. У молодых бывает, само пройдет». Тем временем я жутко уставала, у меня постоянно болела и кружилась голова, а страх упасть провоцировал дикую тревожность и привел к боязни любого выхода за пределы квартиры. Главное, что дарит тебе хороший врач, — ощущение контроля над ситуацией . Ты больше не умираешь от неизвестного заболевания и не ставишь себе жуткие диагнозы по интернету, не получив ответов от специалистов. Процесс лечения и восстановления оказался длительным. Причем прогресс я острее всего осознала, когда в один из дней во время отмены моих лекарств вернулась прежняя тревожность. «Вау, а ведь раньше я жила так постоянно», — подумала я тогда. Спустя десять месяцев мне еще есть над чем работать. Но то, что я снова смогла без панического страха ходить за продуктами и даже ездить на метро, — мое самое большое достижение в этом году. Помимо этого, первые полгода в моем арсенале тогда еще младшего редактора и студента-выпускника было три оружия против выгорания: вечерние прогулки по району, утренний пилатес (тоже скорее для души, чем для тела) и мобильные игры. Мы делали текст про Homescapes, и я решила установить ее as a joke. В итоге эта шутка превратилась в несколько месяцев ежедневного прохождения уровней, обустройства дома и побед в конкурсах — самое сомнительное, но все-таки тоже достижение уходящего года. Запойное увлечение как началось, так и прошло — где‑то в апреле я остановилась на 970-м уровне и не возвращалась. Среди других таймкиллеров — ютьюб-видео от Epicurious, особенно серии, где чистят все овощи, орехи, нарезают все сыры и где дизайнер тестирует кухонные гаджеты. Кроме того, всю мою жизнь мне очень помогает пение, причем не только в душе. Когда концентрируешься на словах и на музыке, другие проблемы отходят на второй план. Его стоит совместить с горячей ванной. На мой взгляд, максимального эффекта расслабления можно достигнуть, если закрыть глаза и вытянуть руки так, чтобы они ничего не касались и немного всплывали в воде. Кажется, что ты будто бы в невесомости. Осень в Москве и три секунды светового дня в сутки создали новую проблему — бессонницу. Я не могла уснуть по несколько часов, а если и засыпала, то просыпалась утром с ощущением, будто только что закрыла глаза. Поэтому перепробовала, кажется, все известные ритуалы: спреи для подушки, ванну с лавандовой солью, отказ от гаджетов за пару часов до сна, прогулки, асаны из йоги. Лучше всего сработал массажер для глаз. Простейший девайс, который греется, вибрирует и сдавливает область вокруг глаз в разных местах, а еще к нему можно подсоединиться по блютусу и включить АСМР-плейлист. В целом такой массаж действительно помогает расслабиться. Из приятных бонусов — на следующее утро заломы на лице разглаживаются, и зона вокруг глаз отекает существенно меньше. Но моя ситуация со сном была слишком плохой, чтобы ее мог исправить, условно, спрей для подушки. Поэтому я снова обратилась к неврологу, что в таком случае советую и всем.

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»

Мой рецепт на все времена — психотерапия. Я начала постоянно заниматься в мае. Это лучшее вложение денег за 26 лет жизни, не считая, конечно, удобных кожаных ботинок. С тех пор я смогла сначала сократить количество таблеток, а потом и совсем от них отказаться, перестать переживать из‑за работы и отношений, принять то, что иногда я все-таки переживаю, и вообще стать гораздо спокойнее. Для примера: в марте я плакала два раза в неделю, а теперь — пару раз в месяц, и то по большим поводам. Мне кажется, работать я тоже стала лучше: для этого потребовалось несколько раз обсудить с терапевткой, что отдыхать важно, и научиться прицельно смотреть в стенку по 10 минут. Я перестала испытывать так много вины за все подряд, сон стал крепче. Я очень рада, что решилась. Мой универсальный ответ на все невзгоды — вязание (подходит не всем). За год я успела связать несколько пар носков, пару чудесных шапок, нарядные перчатки и даже первый в жизни свитер. Теперь я все это трогаю, надеваю на себя и каждый раз очень, очень радуюсь. У меня дома есть угол, куда можно поставить кресло, сделав вид, что никого, кроме меня, в квартире нет, и вязать, слушая аудиокнижки и лекции «Арзамаса». Мне это помогало на время оставить все заботы и просто заниматься тем, что я по-настоящему люблю (а я очень люблю вязать и узнавать новое). Отдельное спасибо передаю Екатерине Шульман: последний год был сумасшедшим, а ее отрешенный взгляд на события помогает относиться ко всему с юмором и быть немного спокойнее . За год я поняла, что меня очень поддерживает общение с животными. У меня дома живут две кошки. Младшая еще слишком юная для чего‑либо, кроме игр и почесываний, а старшую я еще в начале года научила давать лапу, вставать на задние лапки и доставать корм из тайников. Если грустно, всегда можно устроить с кошкой занятие-свидание и потратить полчаса времени на вдумчивое общение.

Артем Соколов Редактор раздела «Спорт»

Я уже почти десять лет каждую неделю хожу в баню — это ритуал, который помогает хотя бы раз в неделю отвлечься от ежедневной суеты, искренне посмеяться и расслабиться телом. Пожалуй, это единственная стабильная и непоколебимая вещь в моей жизни, потому что я точно знаю, чем занят вечер четверга. Весной я в очередной раз понял, насколько поход в баню важен для моего общего состояния: пару недель я пропускал регулярные сеансы, думая, что сейчас важнее разгрести дела и почувствовать удовлетворение от выполненной работы. Вот только пренебрегая тем, что я люблю, в пользу рутины, я за пару недель закопал себя еще глубже в состояние выгорания. Спустя пару недель после того, как я вернулся к своему ритуалу, все встало на свои места.

Николай Овчинников редактор раздела «Музыка» и руководитель отдела спецпроектов