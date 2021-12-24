«Битая» банка для соли, ваза-неваляшка, подставки для колец в виде акробатов и другие новинки интерьера.
Сервировочная доска Liberty Jones
Фарфоровая доска сделает подачу сыра или сладостей поистине роскошной.
Цена 808 р.
Банка для соли Le Creuset
Креативная емкость, которую, кстати, можно приспособить и под конфеты. Главное, случайно не выбросить как разбитую.
Цена 3600 р.
Набор елочных игрушек «Твой дом»
Помимо граната в набор входит инжир и лимон. Выглядят максимально реалистично!
Цена 1490 р.
Набор тарелок Liberty Jones
Узор тарелок напоминает космические просторы — такой эффект дает реактивная глазурь.
Цена 842 р.
Подставки для колец Umbra
Акробаты из цинкового металла с блестящим хромированным покрытием сами похожи на украшения.
Цена 2550 р.
Бокал H&M
Если вам не удалось ухватить подобный бокал в винтажных магазинах, массмаркет, как всегда, выручает.
Цена 899 р.
Ароматическая свеча Thann
Цитрусы, мускатный орех и сандал — удачное трио для рождественской атмосферы.
Цена 2190 р.