«Битая» банка для соли, ваза-неваляшка, подставки для колец в виде акробатов и другие новинки интерьера.

Сервировочная доска Liberty Jones

Фарфоровая доска сделает подачу сыра или сладостей поистине роскошной.

Цена 808 р.
Сервировочная подставка Ikea

Стальная подставка, которая идеально вместит щедрую горсть имбирного печенья.

Цена 1299 р.
Банка для соли Le Creuset

Креативная емкость, которую, кстати, можно приспособить и под конфеты. Главное, случайно не выбросить как разбитую.

Цена 3600 р.
Набор елочных игрушек «Твой дом»

Помимо граната в набор входит инжир и лимон. Выглядят максимально реалистично!

Цена 1490 р.
Набор тарелок Liberty Jones

Узор тарелок напоминает космические просторы — такой эффект дает реактивная глазурь.

Цена 842 р.
Подставки для колец Umbra

Акробаты из цинкового металла с блестящим хромированным покрытием сами похожи на украшения.

Цена 2550 р.
Ваза, мастерская Вики Уйстрайх «Дом»

Ваза-неваляшка хороша и без цветов.

Цена 30 000 р.
Бокал H&M

Если вам не удалось ухватить подобный бокал в винтажных магазинах, массмаркет, как всегда, выручает.

Цена 899 р.
Ароматическая свеча Thann

Цитрусы, мускатный орех и сандал — удачное трио для рождественской атмосферы.

Цена 2190 р.