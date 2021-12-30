Истории об Александре МакКуине, Вивьен Вествуд, проблемах быстрой моды, влиянии хип-хопа на уличный стиль и еще 3 достойные документалки.

«Вествуд: Панк, икона, активист» (2018) «Westwood: Punk, Icon, Activist» Вивьен Вествуд по сей день остается одним из самых вдохновляющих примеров преданности своему делу. Главная бунтарка Великобритании, королева панка и экоактивистка охотно открыла для Лорны Такер двери своей мастерской и дома. Западные критики связывают подобное доверие с прошлым режиссера. Во времена бурной молодости Такер была бездомной, сидела на героине и работала моделью, а трамплином к режиссуре для нее стал продакшен музыкальных клипов. Говорят, что Вествуд осталась не очень довольна результатом, так как в документалке уделено мало внимания ее экоинициативе Climate Revolution. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем посмотреть фильм, который пришелся по душе и критикам, и поклонникам дизайнера.

«МакКуин» (2018) «McQueen» Тонкий трогательный фильм Яна Бонота и Питера Эттедги сосредоточен не столько на бренде Александра МакКуина, сколько на личности и психологии дизайнера. Это сложный портрет человека с мрачным романтическим взглядом и история про веру в себя и свое дело. «МакКуин» не оставит равнодушным даже тех, кто далек от моды или ничего не знает о британском дизайнере.

«Записки об одежде и городах» (1989) «Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten» Что общего у восьмикратного обладателя каннской «Золотой пальмовой ветви» Вима Вендерса и мира моды? Кто‑то знает, что немецкий режиссер снимал рекламные кампании для Jil Sander. А кто‑то видел совместный мерч Вендерса и издательского дома IDEA. А вот про то, что немец снял одну из самых красивых и необычных документалок, знают совсем немногие. Согласно легенде, когда с Вендерсом связались из Центра Помпиду по поводу фильма о Йодзи Ямамото, режиссер был в недоумении, он не планировал снимать о моде. Тем не менее стороны все же пришли к соглашению, благодаря чему мир увидел необычный монумент японскому дизайнеру. Своим фильмом Вендерс приоткрыл для зрителя шторку в мастерскую Ямамото и пригласил его к рассуждению о творчестве и вдохновении.

«Маноло: Мальчик, который делал обувь для ящериц» (2017) «Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards» Наверняка вы уже начали смотреть продолжение «Секса в большом городе». Поклонники сериала точно помнят любимого дизайнера Кэрри Брэдшоу, на туфли которого героиня популярного шоу запросто могла потратить последние деньги. Речь о Маноло Бланике. Документалка об испанском маэстро ломится от мини-интервью с глыбами из мира моды: в кадре появляются Анна Винтур, Андре Леон Телли, Джон Гальяно, Рианна, Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, а также автор вышеупомянутого «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл.

«Хельмут Ньютон: Высокая фотография» (1989) «Helmut Newton: Frames from the Edge» Впечатляющая лента о фотографе, уже давно вписавшем свое имя в модную историю. В «Высокой фотографии» основной акцент сделан на 1980-х — периоде расцвета Ньютона. Именно в это время были сделаны культовые и крайне провокативные для тех лет снимки немца. Тогда Ньютон был везде, перед его объективом позировали Клаудия Шиффер и Грейс Джонс, с ним хотели работать все глянцевые издания, а работам мастера подражали многие фотографы. Пока прогрессивные современники называли немца новатором и художником, Ньютон продолжал ценить красоту человеческого тела и стремиться к совершенству линий.

«На стиле» (2015) «Fresh Dressed» Если вы до сих пор не понимаете, почему союз моды и рэп-музыки нерушим, то настоятельно рекомендуем посмотреть фильм Саши Дженкинса. «На стиле» — это обстоятельный и увлекательный рассказ об эволюции хип-хопа, уличного стиля и их взаимосвязи. Еще вы узнаете, как на подиумах появились оверсайз-джинсы и откуда пошла бутлег-культура. Разумеется, список приглашенных в фильм спикеров пестрит именами причастных к этой истории. В кадре появляются Канье Уэст, Фаррелл Уилльямс, A$AP Rocky, Nas, Карл Кани, Dapper Dan и Деймон Дэш.

«Реальная цена моды» (2015) «The True Cost» Одни из главных трендов последнего десятилетия — экологичность и этичность. Всевозможные бренды — от массмаркета до люксовых гигантов — озадачены тем, как сделать свое производство максимально прозрачным и «зеленым». Кто‑то отказывается от меха, кто‑то увеличивает долю органического хлопка, а кто‑то переходит на использование исключительно переработанных материалов. Но даже при неизбежной смене парадигм у мира моды по-прежнему есть отталкивающая изнанка. В первую очередь в голову приходит безответственное массовое производство, потакающее быстрой моде, и низкая заработная плата людей, отшивающих вещи в Бангладеш, Китае и других государствах Азии. Документалка увидела свет в 2015 году, но большая часть поднятых в ней проблем по-прежнему актуальна.