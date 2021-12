«Маноло: Мальчик, который делал обувь для ящериц» (2017)

«Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards»

Наверняка вы уже начали смотреть продолжение «Секса в большом городе». Поклонники сериала точно помнят любимого дизайнера Кэрри Брэдшоу, на туфли которого героиня популярного шоу запросто могла потратить последние деньги. Речь о Маноло Бланике. Документалка об испанском маэстро ломится от мини-интервью с глыбами из мира моды: в кадре появляются Анна Винтур, Андре Леон Телли, Джон Гальяно, Рианна, Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, а также автор вышеупомянутого «Секса в большом городе» Кэндес Бушнелл.