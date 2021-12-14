Для праздничного маникюра не обязательно терроризировать мастеров записью на 31 декабря. Показываем как просто, быстро, но нестандартно накрасить ногти самостоятельно.

Глиттер-френч

Как и все главные тренды нулевых, в моду постепенно возвращается французский маникюр. Если вы пока не готовы к белым кончикам на квадратных ногтях, присмотритесь к его современной альтернативе с блестками. Такой прием особенно удачно смотрится на небольшой длине. Чтобы слой глиттера выглядел плотно, наносите его не стандартной кистью, а спонжем или губкой — они впитают часть базы лака и частицы будут наноситься гуще. Однотонную часть ногтя можно защитить стикерами для классического французского маникюра.

Лак для ногтей Soda в оттенке 104 Draco, 199 р. 1 из 5 Лак для ногтей Essence в оттенке 23, 99 р. 2 из 5 Трафареты для ногтей Pink Up, 89 р. 3 из 5 Лак для ногтей Bandi в оттенке 116G «Розовый металлик», 930 р. 4 из 5 Лак для ногтей Deborah Lippmann в оттенке Glitter And Be Gay, 1200 р. 5 из 5

Объемные детали

Проще — только купить накладные ногти с готовым дизайном. Наклейки для маникюра бывают разные. Некоторые бусины и жемчужины сразу располагаются на липкой основе, ими удобно украшать уже готовый маникюр. Металлические шипы, звезды и другие детали лучше закрепить с помощью лака. Учтите, что массивные варианты будут держаться только на гелевом покрытии, но если у вас нет UV-лампы, то нескольких слоев стандартного топа или специального клея для ногтей будет достаточно для маникюра с небольшими фигурами.

Стразы самоклеящиеся, 147 р. 1 из 5 Металлические аппликации для дизайна ногтей, 234 р. 2 из 5 Бульонки для дизайна ногтей, 204 р. 3 из 5 Металлические украшения для ногтей ruNail, 70 р. 4 из 5 Камифубуки для дизайна ногтей Patrisa Nail, 50 р. 5 из 5

Стразы

Стразы тоже бывают двух типов: те, что побольше, — на самоклеящейся основе, а совсем маленькие кристаллы, как правило, без липкого слоя. Закрепить последние можно на специальный клей для ногтей или на каплю базы для маникюра. Камни можно переносить с помощью воскового карандаша или пинцета. Чтобы изначально вычурные стразы смотрелись уместно и эффектно, наклейте их на прозрачный топ или на основу с мелкими блестками в цвет кристаллов.

Кристаллы для ногтей Miami Tattoos, 390 р. 1 из 5 Кристаллы для маникюра Patrisa Nail, 120 р. 2 из 5 Хрустальная крошка TNL, 340 р. 3 из 5 Восковой карандаш для страз TNL, 90 р. 4 из 5 Стразы клеевые, 218 р. 5 из 5

Металлики и контрасты

Сияющее покрытие — очевидное решение для праздничного маникюра. Чтобы металлический лак не выглядел одиноко и просто, можно добавить контрастов. Используйте в качестве основы неоновый розовый, оранжевый или зеленый лак. С помощью клейких трафаретов или, если умеете, от руки, обозначьте лунку или кончик ногтя серебристым цветом. Другой избитый, но более новогодний дуэт — красный и золотой.

Лак для ногтей OPI в оттенке That’s Berry Daring, 550 р. 1 из 5 Лак для ногтей Pink Up в оттенке 51, 109 р. 2 из 5 Лак для ногтей Essence в оттенке 15, 99 р. 3 из 5 Лак для ногтей Deborah Lippmann в оттенке Take the a Train, 1200 р. 4 из 5 Лак для ногтей Brigitte Bottier в оттенке 451, 274 р. 5 из 5

Спецэффекты

Яркого лака с разнообразной слюдой, блестками и глиттером может быть вполне достаточно для полноценного торжественного маникюра. Но обратите внимание на другие неоднотонные лаки. Например, варианты с дуохромным покрытием, которые переливаются разными цветами, или основы голографики. Самый последний тренд — лаки со светоотражающими частицами. При дневном освещении они выглядят как классический маникюр с блестками, а вот под искусственным светом или вспышками похожи на рефлектив.

Лак для ногтей OPI в оттенке Ecstatic Prismatic, 580 р. 1 из 5 Лак для ногтей Masura в оттенке «Слезы моих бывших», 239 р. 2 из 5 Лак для ногтей Alvin D’or в оттенке 6713, 256 р. 3 из 5 Лак для ногтей Dance Legend в оттенке Flash Boom 04, 388 р. 4 из 5 Лак для ногтей Smith & Cult в оттенке Palace in Wonderland, 2320 р. 5 из 5