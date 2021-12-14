Для праздничного маникюра не обязательно терроризировать мастеров записью на 31 декабря. Показываем как просто, быстро, но нестандартно накрасить ногти самостоятельно.
Глиттер-френч
Как и все главные тренды нулевых, в моду постепенно возвращается французский маникюр. Если вы пока не готовы к белым кончикам на квадратных ногтях, присмотритесь к его современной альтернативе с блестками. Такой прием особенно удачно смотрится на небольшой длине.
Чтобы слой глиттера выглядел плотно, наносите его не стандартной кистью, а спонжем или губкой — они впитают часть базы лака и частицы будут наноситься гуще. Однотонную часть ногтя можно защитить стикерами для классического французского маникюра.
Объемные детали
Проще — только купить накладные ногти с готовым дизайном. Наклейки для маникюра бывают разные. Некоторые бусины и жемчужины сразу располагаются на липкой основе, ими удобно украшать уже готовый маникюр. Металлические шипы, звезды и другие детали лучше закрепить с помощью лака.
Учтите, что массивные варианты будут держаться только на гелевом покрытии, но если у вас нет UV-лампы, то нескольких слоев стандартного топа или специального клея для ногтей будет достаточно для маникюра с небольшими фигурами.
Стразы
Стразы тоже бывают двух типов: те, что побольше, — на самоклеящейся основе, а совсем маленькие кристаллы, как правило, без липкого слоя. Закрепить последние можно на специальный клей для ногтей или на каплю базы для маникюра. Камни можно переносить с помощью воскового карандаша или пинцета.
Чтобы изначально вычурные стразы смотрелись уместно и эффектно, наклейте их на прозрачный топ или на основу с мелкими блестками в цвет кристаллов.
Металлики и контрасты
Сияющее покрытие — очевидное решение для праздничного маникюра. Чтобы металлический лак не выглядел одиноко и просто, можно добавить контрастов.
Используйте в качестве основы неоновый розовый, оранжевый или зеленый лак. С помощью клейких трафаретов или, если умеете, от руки, обозначьте лунку или кончик ногтя серебристым цветом. Другой избитый, но более новогодний дуэт — красный и золотой.
Лак для ногтей OPI в оттенке That’s Berry Daring, 550 р.
Лак для ногтей Pink Up в оттенке 51, 109 р.
Лак для ногтей Essence в оттенке 15, 99 р.
Лак для ногтей Deborah Lippmann в оттенке Take the a Train, 1200 р.
Лак для ногтей Brigitte Bottier в оттенке 451, 274 р.
Спецэффекты
Яркого лака с разнообразной слюдой, блестками и глиттером может быть вполне достаточно для полноценного торжественного маникюра. Но обратите внимание на другие неоднотонные лаки. Например, варианты с дуохромным покрытием, которые переливаются разными цветами, или основы голографики.
Самый последний тренд — лаки со светоотражающими частицами. При дневном освещении они выглядят как классический маникюр с блестками, а вот под искусственным светом или вспышками похожи на рефлектив.
Лак для ногтей OPI в оттенке Ecstatic Prismatic, 580 р.
Лак для ногтей Masura в оттенке «Слезы моих бывших», 239 р.
Лак для ногтей Alvin D’or в оттенке 6713, 256 р.
Лак для ногтей Dance Legend в оттенке Flash Boom 04, 388 р.
Лак для ногтей Smith & Cult в оттенке Palace in Wonderland, 2320 р.