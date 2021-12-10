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Изначально эти свитера не считались уродливыми

Первые рождественские свитера появились в 1950-х. И в те времена их не считали уродливыми. Напротив, они казались красивыми, креативными и необычными. Их производство и продвижение происходило на фоне масштабной коммерциализации Рождества. Здесь и скачок в производстве сувенирной продукции, и праздничные треки различных музыкантов, и тематические мюзиклы и спектакли. В те годы на рождественских свитерах чаще всего изображались олени или идеальной формы снежинки. В течение первых десятилетий они пользовались переменным успехом и только в 80-х обрели массовую популярность. У успеха было три причины.

Американский актер Ван Джонсон (1916–2008) в рождественском свитере, примерно 1950 г. © Henry Gris/FPG/Getty Images

Первая причина — мощная реклама на телеканалах, в печатных изданиях и всевозможных каталогах. В некоторых женских журналах даже печатались инструкции по самостоятельной вязке. Вторая — универсальность. Рождественские свитера обрели статус милого и беспроигрышного подарка кому бы то ни было — члену семьи, другу, коллеге по работе. Третья (но не по значимости) причина — телевидение и кино, в частности, ситком «Шоу Косби». Клифф Хакстейбл, главный герой сериала регулярно появлялся на экране в свитерах с удивительными узорами и продвигал эту тенденцию. В ту же копилку можно отнести пример комедийного фильма «Рождественские каникулы». Уже к 90-м, после пресыщения рынка, популярность свитеров начала сходить на нет. И большинство американцев надевали их только из‑за того, что этот подарок они получили от близких людей. Тогда‑то в отношении свитеров и стали применять эпитет «уродливый». А закреплен этот термин был в начале двухтысячных благодаря тематическим вечеринкам. Согласно книге «Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On», первое мероприятие под эгидой комфорта и самоиронии было проведено в 2002 году в Ванкувере. Его организовали двое приятелей Крис Бойд и Джордан Берч, которые установили дресс-код с уродливыми свитерами. Именно они проложили путь для подобных многочисленных вечеринок по всему миру.

Поп-культурные отсылки

Уродливые свитера стали неотъемлемой частью поп-культуры. И, как мы уже отметили, немалую роль в этом сыграли герои с экрана. Помимо «Шоу Косби» и «Рождественских каникул» вы могли видеть свитера в таких фильмах, как «Дневник Бриджит Джонс», «Ларс и настоящая девушка», «Тупой и еще тупее», «Гринч — похититель Рождества», «Фред Клаус, брат Санты», «Реальная любовь», а также в бесчисленных сериалах вроде «Принц из Беверли-Хиллз», «Как я встретил вашу маму», «В Филадельфии всегда солнечно», «Одинокие сердца» и «Хор». Одним из наиболее ярких примеров из поп-культуры является «Гарри Поттер и философский камень». Рон Уизли получил в подарок свитер с большой буквой R, от которого, мягко говоря, был не в восторге. Аналогичный презент от родственников получил главный герой игры Bully: Scholarship Edition Джимми Хопкинс.

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001) © «Юниверсал Пикчерс Рус» 1 из 5 Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001) © «Юниверсал Пикчерс Рус» 2 из 5 Скриншот видеоигры Bully © Rockstar Games 3 из 5 Кадр из фильма «Ларс и настоящая девушка» (2007) © «Двадцатый Век Фокс СНГ» 4 из 5 Кадр из сериала «» (сериал 2005 — 2014) © 20th Century Fox Television 5 из 5

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