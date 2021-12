Изначально эти свитера не считались уродливыми

Первая причина — мощная реклама на телеканалах, в печатных изданиях и всевозможных каталогах. В некоторых женских журналах даже печатались инструкции по самостоятельной вязке. Вторая — универсальность. Рождественские свитера обрели статус милого и беспроигрышного подарка кому бы то ни было — члену семьи, другу, коллеге по работе. Третья (но не по значимости) причина — телевидение и кино, в частности, ситком «Шоу Косби». Клифф Хакстейбл, главный герой сериала регулярно появлялся на экране в свитерах с удивительными узорами и продвигал эту тенденцию. В ту же копилку можно отнести пример комедийного фильма «Рождественские каникулы».

Уже к 90-м, после пресыщения рынка, популярность свитеров начала сходить на нет. И большинство американцев надевали их только из‑за того, что этот подарок они получили от близких людей. Тогда‑то в отношении свитеров и стали применять эпитет «уродливый». А закреплен этот термин был в начале двухтысячных благодаря тематическим вечеринкам. Согласно книге «Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On», первое мероприятие под эгидой комфорта и самоиронии было проведено в 2002 году в Ванкувере. Его организовали двое приятелей Крис Бойд и Джордан Берч, которые установили дресс-код с уродливыми свитерами. Именно они проложили путь для подобных многочисленных вечеринок по всему миру.