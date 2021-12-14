Может ли крупный бренд быть экологичным?

Первые шаги к устойчивому развитию

Бренд вырос из семейного производства — обувной фабрики братьев Дасслер, открывшейся в Херцогенаурахе (Германия) в 1920-х годах. В 1948 году пути братьев разошлись, и каждый из них открыл свою фабрику. Рудольф Дасслер сначала назвал свое детище Ruda, а после превратил его в PUMA. В дальнейшем бренд стал поставщиком экипировки для футбольных команд, олимпийских сборных и легенд спорта, таких как Армин Хари, Пеле, Уолтер Клайд Фрейзер, Серена Уилльямс, Усейн Болт, Михаэль Шумахер и других.

В 1993 году генеральным директором PUMA был назначен 30-летний Йохен Цайц , ставший самым молодым главой публичной компании в истории Германии. За время его управления PUMA попала в тройку самых главных спортивных брендов мира.

Кроме структурных изменений Йохен заложил основы устойчивого развития марки. В первый же год работы он опубликовал кодекс поведения, в котором сформулировал главные принципы компании для улучшения социальных, экологических и технических условий работы сотрудников на фабриках PUMA и производствах партнеров-поставщиков.