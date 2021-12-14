ПРОМО
Может ли крупный бренд быть экологичным?
Могут ли всемирно известные марки с широкой сетью производств вписаться в экоповестку — контролировать сотни предприятий, магазинов и поставщиков? Ведь это кажется слишком сложной задачей. Мы решили разобраться, как большому бренду менять свою политику и становиться лучше, на примере стратегии устойчивого развития PUMA Forever Better.
Первые шаги к устойчивому развитию
Бренд вырос из семейного производства — обувной фабрики братьев Дасслер, открывшейся в Херцогенаурахе (Германия) в 1920-х годах. В 1948 году пути братьев разошлись, и каждый из них открыл свою фабрику. Рудольф Дасслер сначала назвал свое детище Ruda, а после превратил его в PUMA. В дальнейшем бренд стал поставщиком экипировки для футбольных команд, олимпийских сборных и легенд спорта, таких как Армин Хари, Пеле, Уолтер Клайд Фрейзер, Серена Уилльямс, Усейн Болт, Михаэль Шумахер и других.
В 1993 году генеральным директором PUMA был назначен 30-летний Йохен Цайц , ставший самым молодым главой публичной компании в истории Германии. За время его управления PUMA попала в тройку самых главных спортивных брендов мира.
Кроме структурных изменений Йохен заложил основы устойчивого развития марки. В первый же год работы он опубликовал кодекс поведения, в котором сформулировал главные принципы компании для улучшения социальных, экологических и технических условий работы сотрудников на фабриках PUMA и производствах партнеров-поставщиков.
ИНТЕРЕСНО
Почитать кодекс поведения компании PUMA можно тут
Благодаря проделанной работе по внедрению кодекса на всех производствах, так или иначе пересекающихся с PUMA, в 2002 году бренд получил премию в области деловой этики. С этого момента любой желающий может открыто ознакомиться с ежегодным отчетом об устойчивом развитии.
В 2004 году марка стала членом Ассоциации справедливого труда. Тогда же к социальным инициативам начали подтягиваться и действия по защите окружающей среды. Пожалуй, самым ярким событием, обозначающим старт нового направления компании, можно назвать полный отказ от использования поливинилхлорида (ПВХ), который при сжигании образует токсичные вещества.
В 2009 году PUMA открыла первый углеродно-нейтральный головной офис. Тогда же бренд стал первой спортивной компанией, присоединившейся к Программе ООН по окружающей среде, развивающей климатическую нейтральность.
БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ
Ежегодные отчеты об устойчивом развитии можно почитать тут
Стать еще лучше — новая стратегия Forever Better
В этом году бренд PUMA объявил о новой стратегии — Forever Better. Идея PUMA в том, что устойчивое развитие — это постоянный и бесконечный процесс, трансформирующийся под новые задачи и технологии. Компания поставила перед собой 10 целей до 2025 года в ключевых областях, касающихся экономического развития, социального прогресса и ответственного отношения к природе и ресурсам. Достижение PUMA этих целей окажет положительное воздействие на окружающую среду.
Российских покупателей с концептом PUMA Forever Better знакомит Иван Дорн. Артист называет себя экосексуалом и часто делится с публикой мыслями о необходимости защиты окружающей среды, поэтому он как нельзя лучше подходит на роль амбассадора позитивных изменений. В ролике Дорн в образе тренера простыми словами рассказывает об основных инициативах устойчивого развития бренда и планах PUMA на ближайшие годы.
РОЛИК
Чтобы стать еще лучше, PUMA выбрала 10 целей, затрагивающих все главные направления устойчивого развития.
Климат
Главный приоритет корпораций, поддерживающих борьбу против климатических изменений, — создание низкоуглеродной экономики, то есть сокращение выбросов углекислого газа. В соответствии с Парижским соглашением, PUMA планирует, что все подразделения компании перейдут на возобновляемую энергию полностью, а ключевые партнеры должны будут заменить минимум четверть источников энергии на альтернативные.
Пластик
и океаны
По данным ООН, пластик составляет 85% морского мусора. Этот уровень загрязнения влияет на всю водную жизнь, экологическое состояние прибрежных районов, экономику туризма и рыбного промысла, а также сказывается на здоровье населения. Ученые предупреждают, что к 2040 году пластика в морской среде станет в три раза больше.
В такой ситуации главная задача корпораций — сократить производство собственного пластика, а также вплотную заняться переработкой существующего. К примеру, спонсируя исследования биоразлагаемых материалов, как это делает PUMA.
Бренд внедряет экоразработки напрямую в свой продукт. В 2020 году PUMA выпустила несколько коллекций с First Mile — организацией, производящей материалы из отходов. Например, для первой коллаборации было переработано более 40 тонн пластика — примерно 2 миллиона бутылок. Получившиеся кроссовки и спортивная одежда почти полностью состояли из инновационного текстиля.
К 2023 году компания собирается отказаться от пластика и в магазинах, причем не только убрав пластиковые пакеты, но и заменив неочевидные вещи, например вешалки.
Цикличность
Специалисты считают, что решить часть климатических проблем может смена линейной экономики на экономику замкнутого цикла. Это тип производства, в котором ресурсы возобновляются, используется вторичное сырье, а с ископаемого топлива переходят на альтернативные источники энергии.
Для PUMA это означает повсеместное использование переработанного полиэстера и хлопка, а также использование более экологичных альтернатив кожи, резины и полиуретана. Вдобавок к 2025 году компания вдвое сократит количество отходов на полигонах.
Биоразнообразие
Любое производство одежды напрямую связано с выращиванием хлопка. Хотя это природный материал, его бесконтрольное производство вредит окружающей среде: хлопчатники требуют очень много воды и активного использования пестицидов.
Однако современный подход решает и эти проблемы: существуют устойчивые хозяйства по выращиванию хлопка, которые тщательно регулируют расход воды и удобрений. И весь хлопок для одежды и обуви PUMA получают именно в таких источниках.
Вода и воздух
Еще одна проблема активных производств — загрязнение воздуха и сточных вод. PUMA организовала комиссию, которая регулярно оценивает условия поставщиков. Благодаря этому больше 90% вспомогательных компаний придерживается программы нулевых выбросов опасных химических веществ.
Химикаты
Похожий подход направлен на ограничение или отказ от использования потенциально вредоносных химикатов и органических растворителей. Так, в 2020 году компания провела более 7000 тестов использования регламентированных химикатов, и в 99% случаев производство оказалось полностью безвредным.
Здоровье
и безопасность
В первую очередь речь идет о безопасных рабочих условиях для всех сотрудников PUMA, а сейчас это больше 13 тысяч человек по всему миру. Компания ставит своей целью номер один полное исключение фатальных случаев со смертельным исходом и снижение показателей травматизма на производстве и у поставщиков. Для этого бренд готовит инструкторов по охране труда в Международном учебный центре Международной организации труда — одном из учреждений ООН.
Продукт
Глобальные улучшения производства не могут не отразиться и на конечном продукте — одежде, обуви и аксессуарах PUMA. Общая тенденция здесь понятна: большая часть материалов будет заменена на экоальтернативы.
Весь хлопок, полиэстер, кожа и пух будут получены из сертифицированных источников, причем предметы из полиэстера на 75% должны будут состоять из переработанного материала. А 90% обуви бренда будет содержать минимум один экологический компонент. Что ожидаемо, уже сейчас стельки, верх и подметки на моделях PUMA состоят из частично переработанных материалов, а шнурки и подкладка — из вторичного сырья.
Честный доход
Сейчас в трети главных предприятий PUMA — производств, где непосредственно создают одежду, — избраны представители рабочих. Компания ставит перед собой задачу добавить эту должность на всех производствах, включая производства поставщиков. К 2025 году руководство также настаивает на полной диджитализации выплат заработка, но уже сейчас такая схема действует на 90% предприятий бренда.
Права человека
Социальные инициативы — важная составляющая, без которой невозможно представить прогрессивный современный бренд. К тому же возможности и ресурсы международной компании могут повысить качество жизни многим людям. В PUMA ведут строгую политику относительно эксплуатации детского и рабского труда, коррупции, критически низкой оплаты, харассмента и гендерной дискриминации, а также опасных переработок. Отдельно бренд озабочен расширением прав и возможностей женщин: компания сотрудничает с женскими НКО и образовывает сотрудников.
Многие социальные аспекты политики бренда сейчас совпадают с содержанием кодекса поведения, который с 1993 года не теряет актуальности. Он переведен на языки всех стран, в которых представлена PUMA, и находится в свободном доступе, чтобы каждый поставщик, работник или покупатель бренда мог поближе узнать ценности компании.
Узнать еще больше о стратегии устойчивого развития Forever Better и подробно ознакомиться с 10 целями компании до 2025 года можно на сайте PUMA.