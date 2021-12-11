Дайджест главных новостей моды и красоты. В этом выпуске: музейный мерч, альтернатива кроссовкам, дроп A.D.E.D. и многое другое.

Oi Polloi x Lyle & Scott

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Британский ретейлер в очередной раз объединился с брендом Lyle & Scott для выпуска совместной коллекции. В релиз, получивший название Mohair for the People Part II, вошли образцовые кардиганы. Как можно догадаться по названию, вещи выполнены из пушистого мохера. На выбор доступны классические силуэты на четырех пуговицах и более интересные — с воротником. Помимо кардиганов с фирменным для Lyle & Scott аргайлом в релизе также представлены однотонные модели. Коллаборация Oi Polloi и Lyle & Scott уже поступила в продажу. Купить кардиганы можно на официальном сайте британского ретейлера. Цены варьируются от 149 до 179 фунтов.

A.D.E.D.

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Московское творческое объединение A.D.E.D. выпустило новую видеоработу и приуроченную к ней мини-коллекцию. В релиз вошли худи, лонгсливы и футболки с яркой графикой, ковер в виде фирменного стикера коллектива с псевдонимами участников Spacer, Namer, Juice, Cozek, Captek и антисептик в черном флаконе. Лимитированная мини-коллекция уже поступила в продажу. Купить позиции можно на официальном сайте A.D.E.D. Цены варьируются от 900 р. за антисептик до 10 тыс. р. за ковер.

Todd Snyder x Clarks Originals

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Вслед за коллаборациями с New Balance и Converse американский дизайнер Тодд Снайдер выпускает совместный релиз с Clarks Originals. В капсулу вошли интерпретации классических моделей обувного бренда — Desert Boot и Wallabee. Оба силуэта адаптированы под холодное время года, дополнены утепленной подкладкой и лаконичным брендингом на боковых панелях. Что касается расцветок, то Снайдер решил не переизобретать велосипед и выбрал беспроигрышные, проверенные годами решения — бежевый и оливковый. Коллаборация Тодда Снайдера и Clarks Originals поступит в продажу 15 декабря. Купить ботинки можно будет на сайте американского дизайнера. Цены на пары пока неизвестны.

Saucony Shadow 6000 Destination Unknown

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Американские классики беговой обуви продолжают переосмыслять свою классическую лайфстайл-модель Shadow 6000. До России доехали две пары из релиза Destination Unknown. Кроссовки сохранили узнаваемый силуэт и получили яркий комбинированный верх из замши, кожи и парусины. Помимо эффектных расцветок (голубой и зеленой) пары из релиза отличаются декоративными швами на боковых панелях. Новые Saucony Shadow 6000 уже поступили в продажу. Купить кроссовки можно у избранных ретейлеров бренда, в числе которых Brandshop, Rendez-Vous, Lamoda, WhatSize и другие. Цена за пару в любой расцветке составляет 14 600 р.

Avgvst x Protey Temen

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Бренд украшений в четвертый раз сотрудничает с художником Протеем Теменом. Условная тематика новой коллекции «Дар» — воображаемые экспонаты палаты мер и весов: от линейки и клетки до костей и молекул. Часть украшений — тринкеты-подвески, которые можно надеть на цепочку, браслет или серьги. Самыми узнаваемыми элементами коллекции наверняка станут браслет на ладонь с костями и кольца-наперстки. Цены начинаются от 4500 р. за кольца и доходят до 128 тыс. р. за золотое колье.

Музей «Гараж» и Tony Tots

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Интеллектуальный мерч для самых маленьких. Музей «Гараж» объединился с брендом детской одежды Tony Tots и художницей Машей Сомик. В результате сотрудничества появилась небольшая коллекция для детей до трех лет. Абстрактные герои художницы расположились на зеленой клетчатой материи, похожей на изумрудную плитку кафе и магазина музея. Коллекция уже появилась на сайте. Боди, слипы и пижамы обойдутся в 2490–4490 р.

Botavikos

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В коллаборацию российского бренда и сервиса «ЛитРес» вошли кремы для рук, вдохновленные героинями российских сказок. Стороны не просто нанесли на упаковки узоры с отсылками, но и добавили в составы средств соответствующие ингредиенты. Крем Василисы Прекрасной дополнен экстрактом василька, Царевне-лягушке достался экстракт кувшинки, Хозяйка медной горы добавила сибирский можжевельник, Снегурочка — экстракт морозника, а Жар-птица — калины. Приятным бонусом к коллекции стали тематические маски, которые можно найти в инстаграм-аккаунте Botavikos. Стоимость крема 285 р., а по QR-коду на упаковке можно получить скидку 25% на избранный ассортимент «ЛитРес».

AADRE x Музей «Гараж»

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Еще одно сотрудничество музея — на этот раз косметическое. Российский бренд AADRE, явно подглядывающий за Aesop и Grown Alchemist, сделал для «Гаража» густой крем для рук с маслами и бальзам для губ с небольшой защитой от солнца. Мини-линейка косметики уже продается в магазине при музее. Бальзам обойдется в 490 р., а крем — в 790 р.