Подростки по всему миру полюбили эту певицу благодаря не только песням, но и необычному образу с мешковатой закрытой одеждой, в которой она скрывала ненавистное ей тело. Впрочем, с приходом популярности она превратилась в одну из главных активисток за борьбу с бодишеймингом.

К новому альбому этот рэпер снял несколько скетчей в духе Уэса Андерсона, а в клипах появляется в такой родной россиянам меховой шапке и за рулем коллекции ретроавтомобилей.

В одном из клипов эта певица сносит стены верхом на огромном шаре. В какой‑то момент она летает на нем совершенно голой, но ботинки все равно остаются на ногах.

Эта девушка одной из первых доказала, что может читать рэп лучше, чем многие мужчины, а ее главными фанатами можно назвать Lil Nas X и Инстасамку.

Этот британский рэпер известен любовью к моде и кричащему флоу, который скорее напоминает о метал-исполнителях.

А это кто такой спрятался в темноте? Его песни сложно разобрать с первого прослушивания, но в этом и главная фишка. Еще этот парень из Атланты оказался одним из первопроходцев гиперпопа в рэпе, а его последний альбом продюсировал Канье Уэст.

Пока многие рэперы пророчили смерть автотюну, этот рэпер из Атланты превратил обработанный программой вокал в свою фишку. А еще он стал близким другом Дрейка и записал с ним популярный микстейп.

Сложно не узнать главную девичью группу из Кореи. Кроме музыки четыре участницы известны отличным вкусом в одежде.

В отличие от многих коллег этот рэпер был большим поклонником эмо-рока и поп-панка, даже оказался одним из первых, кто смог успешно совместить это с трэпом. За это его сравнивают с Куртом Кобейном.

Казалось, что карьера этого артиста закончилась после того, как он бросил вызов Эминему. Однако спустя пару лет он познакомился с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером и заново открыл себя как панка.

Солистка этой поп-панк-группы сначала стала звездой этой сексистской сцены, а затем вопреки ожиданиям нашла себя в R’n’B и альтернативном роке.

Dr. Martens — культовая обувь, которую знают и носят все. В том числе музыканты: от рокеров до k-pop-звезд. Этой зимой бренд выпустил новую коллекцию Urban Protection с утепленными версиями классических силуэтов: 1460, челси 2976 и главных ботинок бренда на высокой платформе — Jadon. У каждой модели свои особенности: водоотталкивающий материал DryWair, теплоизолирующий WarmWair или антискользящая подошва WinterGrip. А некоторые из них сочетают в себе все эти атрибуты!

Новые модели зимних «мартинсов» помогут комфортно пережить самую суровую зиму и станут для вас надежными спутниками.