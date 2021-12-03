Запах мистических благовоний, экодухи и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии Нового года.
Британский бренд ароматной косметики для тела и волос — в Molecule. Обратите внимание на парфюмерную линейку, например на смесь пряностей и белых цветов.
Дымный и солоноватый запах брусков пало-санто — тех самых деревяшек, которые продвигаются в инстаграме как обязательный атрибут современной медитации.
Теплый аромат миндального печенья, непохожий на свой первоисточник — фруктово-цветочный Perfect.
Посвящение ночному небу вышло по-хорошему приземленным. Среди нот — ветивер, кедр, амбра и удовое дерево.
Цветочно-цитрусовый экоаромат: внутри ингредиенты природного происхождения, а упаковка сделана с использованием переработанных материалов.
Новый фланкер именного аромата Tiffany & Co. уже меньше похож на пудрово-помадную композицию. Главный акцент Rose Gold — кисловатая черная смородина.
Линейка ароматов-минералов пополняется ольфакторной версией пирита. По мнению парфюмеров бренда, золотые кристаллы пахнут сандалом и имбирем.
Близкий к коже аромат чистого постельного белья (мускус и сандал), выстиранного с цветочным кондиционером (цветы апельсина).
Классические композиции Serge Lutens в новом формате. Хотя цена за 25 мл выглядит пугающе, пары капель концентрата действительно хватает с головой.
Новогодняя коллекция бренда кроме привычных свечей в стекле включает еще и такие ароматные конусы. Этот пахнет кустом шиповника и листьями смородины.
Плодовитый Ян Вильгельм Альгрен уже поместил духи во флаконы всех возможных объемов. Теперь он принялся делать свечи с новыми композициями.
Зеленый и дымный аромат с нелегальным подтекстом. Внутри — каннабис, пряности и деревянные ноты.
Пусть иллюстрация щупалец не вводит вас в заблуждение. Crepusculum Mirabile — не акватические духи, а белоцветочная композиция с сандалом.
Запах белоснежного, почти свадебного букета гардении, лилий и жасмина на подложке из персика и мускуса.
Смесь лакрицы, сладкого дыма, острого имбиря и ванили.
Серия флаконов-подушек пополнилась новыми ароматами. Dandy Me — пышная, торжественная смесь герани, шафрана, корицы, ванили и розы.
Запах горячего шоколада со спецэффектами — широкий деревянный фитиль при горении потрескивает, как камин.
Османтус — цветок, чей запах напоминает абрикос, — популярная нота в парфюмерии прямо сейчас. Paradise Moon — его терпкая вариация.
Зефирные, но при этом ягодные духи пахнут ровно так, как представляешь, глядя на флакон.
В анатомическом флаконе — визитной карточке бренда — малина и подслащенное теплое молоко.
Редкий сорт гваякового дерева, сладкий и смолистый, дополнен табачными и цитрусовыми нотами.