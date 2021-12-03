Запах мистических благовоний, экодухи и другие ароматные новинки, которые появились на полках в преддверии Нового года.

Molton Brown Fiery Pink Pepper

Британский бренд ароматной косметики для тела и волос — в Molecule. Обратите внимание на парфюмерную линейку, например на смесь пряностей и белых цветов.

Цена 13 600 р.
Tom Ford Ebene Fume

Дымный и солоноватый запах брусков пало-санто — тех самых деревяшек, которые продвигаются в инстаграме как обязательный атрибут современной медитации.

Цена 20 400 р.
Marc Jacobs Perfect Intense

Теплый аромат миндального печенья, непохожий на свой первоисточник — фруктово-цветочный Perfect.

Цена 6446 р.
Свеча Tonka Space

Посвящение ночному небу вышло по-хорошему приземленным. Среди нот — ветивер, кедр, амбра и удовое дерево.

Цена 3600 р.
Chloé Signature Naturelle

Цветочно-цитрусовый экоаромат: внутри ингредиенты природного происхождения, а упаковка сделана с использованием переработанных материалов.

Цена от 5396 р.
Tiffany & Co. Rose Gold

Новый фланкер именного аромата Tiffany & Co. уже меньше похож на пудрово-помадную композицию. Главный акцент Rose Gold — кисловатая черная смородина.

Цена 6499 р.
Bvlgari Le Gemme Empyr

Линейка ароматов-минералов пополняется ольфакторной версией пирита. По мнению парфюмеров бренда, золотые кристаллы пахнут сандалом и имбирем.

Цена 26 140 р.
DKNY Be 100% Delicious

Близкий к коже аромат чистого постельного белья (мускус и сандал), выстиранного с цветочным кондиционером (цветы апельсина).

Цена от 3630 р.
Парфюмерная эссенция Serge Lutens La fille de Berlin

Классические композиции Serge Lutens в новом формате. Хотя цена за 25 мл выглядит пугающе, пары капель концентрата действительно хватает с головой.

Цена 13 175 р.
Коническая свеча Diptyque Baies

Новогодняя коллекция бренда кроме привычных свечей в стекле включает еще и такие ароматные конусы. Этот пахнет кустом шиповника и листьями смородины.

Цена 3145 р.
Свеча Vilhelm Parfumerie Vilhelms Pipe

Плодовитый Ян Вильгельм Альгрен уже поместил духи во флаконы всех возможных объемов. Теперь он принялся делать свечи с новыми композициями.

Цена 5823 р.
Salle Privée Illegal

Зеленый и дымный аромат с нелегальным подтекстом. Внутри — каннабис, пряности и деревянные ноты.

Цена 23 885 р.
L’Artisan Parfumeur Crepusculum Mirabile

Пусть иллюстрация щупалец не вводит вас в заблуждение. Crepusculum Mirabile — не акватические духи, а белоцветочная композиция с сандалом.

Цена 18 140 р.
Maison Rebatchi Jasmin Satin

Запах белоснежного, почти свадебного букета гардении, лилий и жасмина на подложке из персика и мускуса.

Цена 12 580 р.
Initio Parfums Prives Oud for Happiness

Смесь лакрицы, сладкого дыма, острого имбиря и ванили.

Цена 36 800 р.
Paco Rabanne Dandy Me

Серия флаконов-подушек пополнилась новыми ароматами. Dandy Me — пышная, торжественная смесь герани, шафрана, корицы, ванили и розы.

Цена 7000 р.
Свеча Flame Catherine

Запах горячего шоколада со спецэффектами — широкий деревянный фитиль при горении потрескивает, как камин.

Цена 2200 р.
Estée Lauder Paradise Moon

Османтус — цветок, чей запах напоминает абрикос, — популярная нота в парфюмерии прямо сейчас. Paradise Moon — его терпкая вариация.

Цена 7650 р.
Parfums de Marly Oriana

Зефирные, но при этом ягодные духи пахнут ровно так, как представляешь, глядя на флакон.

Цена 25 640 р.
Jean Paul Gaultier So Scandal!

В анатомическом флаконе — визитной карточке бренда — малина и подслащенное теплое молоко.

Цена 7470 р.
Atelier Cologne Gaiac Eternel

Редкий сорт гваякового дерева, сладкий и смолистый, дополнен табачными и цитрусовыми нотами.

Цена 19 635 р.