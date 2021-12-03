Ощущения ноющей боли, «забитости» мышц и другой дискомфорт в области шеи — распространенные побочные эффекты ежедневной работы за компьютером. Оздоровить шею обещают производители мазей и массажеров, а также центры остеопатии. «Афиша Daily» попросила врача-невролога разобрать самые распространенные методы борьбы с проблемой.

Екатерина Туровская Невролог, врач-консультант медицинской компании BestDoctor

Разогревающие или охлаждающие мази Разогревающие мази при боли в шее не являются приоритетными. Их работа основана на кратковременной блокировке болевых рецепторов — при этом воздействие на них цитокиновЦитокиныСигнальные молекулы, участвующие в развитии и торможении воспалительных реакций организма. тормозится. Эффект от таких мазей слабый и короткодействующий — ведь, блокируя рецепторы боли, они не воздействуют на само воспаление, и оно продолжается. Кроме того того, способствуя усилению кровотока, раздражающие мази могут привести к усугублению болевого синдрома . Эффективная наружная терапия включает в себя мази на основе нестероидных противовоспалительных компонентов — только они могут блокировать воспалительный фермент, разрывая патологическую цепочку боли. Но перед применением таких мазей стоит проконсультироваться с врачом.

Ортопедические подушки для сна Ортопедические подушки используются для профилактики возникновения боли в шее после сна. Во сне мы проводим очень много времени, поэтому очень важно, чтобы положение шеи в длительном неподвижном состоянии было максимально физиологичным. Наиболее комфортны подушки с двумя валиками — но тем, кто предпочитает спать на животе, может подойти вариант с выемкой посредине. Хорошо, если подушка будет выполнена из материала с эффектом памяти (memory foam): он лучше подстраивается под индивидуальные анатомические особенности шеи. Подушки подбираются индивидуально в соответствии с размером плеча, а приобретать их необходимо только в специализированных салонах.

Фиксирующие воротники Воротники Шанца и другие головодержатели используются для фиксации шеи, а не для лечения остеохондроза. Шея — самый подвижный отдел и не терпит обездвиженности. Наоборот, отказ от упражнений на шею и фиксация способствуют превращению болевого синдрома в хронический . Надо понимать, что фиксация шеи и головы показана при травмах, а также после оперативного воздействия на шейный отдел позвоночника. В этих случаях она нужна для того, чтобы разгрузить поврежденную область и дать ей возможность быстрее восстановиться.

Походы к остеопату и хиропрактору Работа с остеопатом или хиропрактором относится к методам альтернативной медицины и в настоящий момент не имеет доказательной базы в отношении эффективности. В качестве дополнительных методов лечения используется мануальная терапия. Уровень доказательности данного метода стоит на ступени ниже, чем у противовоспалительных средств. Поэтому мануальную терапию всегда следует сочетать с медикаментозным лечением. Прежде чем обращаться к мануальному терапевту, необходимо сделать рентген шеи с функциональными пробами и оценить подвижность шейных позвонков. Неправильная техника мануальной терапии и непринятие во внимание особенности анатомии шеи могут привести к травмам .

Простые ручные массажеры В острый период боли массаж противопоказан. Как и мануальная терапия, массаж является дополнительным методом лечения. Процедура должна выполняться дипломированным специалистом. Самомассаж и использование дополнительных приборов могут навредить. С другой стороны, инженеры, проектирующие ручные массажеры, стараются минимизировать риски негативного воздействия своих изобретений. Массажер должен быть сертифицированным. Однако ввиду слабой эффективности и отсутствия понимания у пациента воздействия данной методики на организм, я бы не рекомендовала использовать этот способ лечения.

Электрические массажеры с режимами шиацу, нагревом и другими функциями Электрические массажеры от ручных отличает более выраженная сила воздействия. Я бы рекомендовала использовать электрический массажер не для лечения боли в позвоночнике, а для снятия напряжения в мышцах после тяжелого рабочего дня. Главное, помнить правило — нельзя оказывать воздействие на мышцы более 15–20 минут в день, а курс должен ограничиваться 10–12 сеансами. Иначе длительное воздействие может привести к повреждению тканей .

В домашних условиях самым эффективным и безопасным методом является лечебная физкультура на шейно-воротниковой области и плечевой пояс, а также постизометрическая релаксация (методика растяжения мышц шеи). При проведении упражнений не стоит работать с весами. Наиболее подходящими видами фитнеса являются йога, стрейч, пилатес и плавание. ЛФК обеспечивает формирование мышечного корсета и улучшение питания опорно-двигательного аппарата. Все это приводит не только к облегчению боли в шейном отделе, но и к замедлению старения скелета.