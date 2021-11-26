Спонж для тоника, фиолетовый шампунь, крем в спрее и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в ноябре.

Лак для ногтей Sally Hansen Good.Kind.Pure

В веганском составе лака нет десяти потенциально опасных ингредиентов — формальдегида, толуола, фталатов и других.

Цена 303 р.
Крем Bioderma Sensibio Defensive

Полезное средство для кожи в зимнее время. Крем быстро избавляет от зуда и сухости, усиливая защитный барьер кожи в долгосрочной перспективе.

Цена 1145 р.
Спонж для нанесения уходовых средств Real Techniques Sponge+

Бренд предлагает заменить спонжем ватные диски и наносить с его помощью тоники, а для пущего эффекта — массажировать кожу силиконовыми выступами.

Цена 757 р.
Питательный крем-спрей для лица Dr. Jart+ Ceramidin

Подходящее время вспомнить про церамиды. Если в квартире сухой воздух, вам точно понравится распылять на себя этот крем.

Цена 1252 р.
Палетка хайлайтеров MAC x Rosalia

Оттенки из лимитированной коллаборации с певицей Розалией заменят одновременно хайлайтер, румяна и бронзер. Главное — не переборщить.

Цена 3990 р.
Помада для губ KVD Beauty Epic Kiss

Переживающая трансформации марка KVD переформулировала свои кремовые помады, но ключевые оттенки, например Lolita, остались.

Цена 1964 р.
Тонирующий шампунь Olaplex No.4P

Бренд, спасающий тысячи осветленных голов, наконец расширил свою линейку ухода тонирующим средством для устранения желтого оттенка волос.

Цена 2640 р.
Гликолевый гель для очищения Dermalogica Daily Glycolic Cleanser

Кислотное обновление кожи мы привыкли делать с помощью сывороток или тоников, но иногда похожим образом работают и гели для умывания. Только не частите.

Цена 3490 р.
Увлажняющий лосьон с бакучиолом The Inkey List

Бренд бюджетного, но эффективного ухода одним из первых выпустил средство с щадящей растительной альтернативой ретинолу. Теперь оно есть и в России.

Цена 1156 р.
Пилинг-скатка Frudia

Волокна, которые образует на коже любая пилинг-скатка, — не отмершие клетки, а целлюлоза из состава средства. Но именно она и работает как нежный скраб.

Цена 1161 р.
Жидкая матовая помада Lancome L’Absolu Rouge Drama Ink

Пусть блески для губ и в тренде, пользоваться ими во время масочного режима невозможно. А вот матовой помадой с бархатистой текстурой — вполне.

Цена 2385 р.
Ночное масло Caudalie Vinergetic C+

У этой смеси масел особенная сухая текстура. А значит, оно будет комфортно для жирной кожи и при желании подружится с вашим ночным кремом.

Цена 2650 р.
Крем для глаз и губ Darphin StimulSkin Plus Absolute

Активные ингредиенты крема инкапсулированы в масло, которое легко проникает в кожу. Для еще большего эффекта в комплекте идет ролик для массажа.

Цена 9200 р.
Увлажняющий лосьон для рук и тела Kinetics «Герань и малина»

Линейка лосьонов для рук, которые одобряют мастера маникюра, расширилась новыми необычными парфюмерными сочетаниями.

Цена 889 р.
Спонж Beautyblender Dream Swirl

Новая расцветка работает почти как камуфляж — даже нечистый спонж будет выглядеть прилично.

Цена 1692 р.
Масло для блеска волос Kerastase Elixir Ultime

Флакон культового масла снова преобразился к праздникам.

Цена 2846 р.
Освежающий спрей для полости рта Höbepergh

Состав этого спрея не уступает пирамидам духов. Здесь и шалфей, и солодка, и мята, и грейпфрут.

Цена 1540 р.
Помада Make Up For Ever Rouge Artist Metallics

Неожиданный прием — помады с металличским финишем отлично смотрятся в небрежном нанесении. Просто растушуйте контур губ пальцами.

Цена 1200 р.
Набор ночных масок для лица Laneige Bell Box

Маски можно использовать изо дня в день для комплексного эффекта. Одна увлажнит кожу, другая восстановит защитный барьер, а третья добавит упругости.

Цена 2720 р.
Крем для тела L’Occitane

Иногда кажется, что упаковки этого крема можно покупать от лимитки к лимитке: хватает банки средства ой как надолго.

Цена 2880 р.