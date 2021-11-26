Спонж для тоника, фиолетовый шампунь, крем в спрее и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в ноябре.
В веганском составе лака нет десяти потенциально опасных ингредиентов — формальдегида, толуола, фталатов и других.
Полезное средство для кожи в зимнее время. Крем быстро избавляет от зуда и сухости, усиливая защитный барьер кожи в долгосрочной перспективе.
Бренд предлагает заменить спонжем ватные диски и наносить с его помощью тоники, а для пущего эффекта — массажировать кожу силиконовыми выступами.
Оттенки из лимитированной коллаборации с певицей Розалией заменят одновременно хайлайтер, румяна и бронзер. Главное — не переборщить.
Переживающая трансформации марка KVD переформулировала свои кремовые помады, но ключевые оттенки, например Lolita, остались.
Бренд, спасающий тысячи осветленных голов, наконец расширил свою линейку ухода тонирующим средством для устранения желтого оттенка волос.
Кислотное обновление кожи мы привыкли делать с помощью сывороток или тоников, но иногда похожим образом работают и гели для умывания. Только не частите.
Бренд бюджетного, но эффективного ухода одним из первых выпустил средство с щадящей растительной альтернативой ретинолу. Теперь оно есть и в России.
Волокна, которые образует на коже любая пилинг-скатка, — не отмершие клетки, а целлюлоза из состава средства. Но именно она и работает как нежный скраб.
Пусть блески для губ и в тренде, пользоваться ими во время масочного режима невозможно. А вот матовой помадой с бархатистой текстурой — вполне.
У этой смеси масел особенная сухая текстура. А значит, оно будет комфортно для жирной кожи и при желании подружится с вашим ночным кремом.
Активные ингредиенты крема инкапсулированы в масло, которое легко проникает в кожу. Для еще большего эффекта в комплекте идет ролик для массажа.
Линейка лосьонов для рук, которые одобряют мастера маникюра, расширилась новыми необычными парфюмерными сочетаниями.
Новая расцветка работает почти как камуфляж — даже нечистый спонж будет выглядеть прилично.
Флакон культового масла снова преобразился к праздникам.
Состав этого спрея не уступает пирамидам духов. Здесь и шалфей, и солодка, и мята, и грейпфрут.
Неожиданный прием — помады с металличским финишем отлично смотрятся в небрежном нанесении. Просто растушуйте контур губ пальцами.
Маски можно использовать изо дня в день для комплексного эффекта. Одна увлажнит кожу, другая восстановит защитный барьер, а третья добавит упругости.
Иногда кажется, что упаковки этого крема можно покупать от лимитки к лимитке: хватает банки средства ой как надолго.