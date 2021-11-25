Вещи, которые уже можно покупать с заделом на празднование Нового года, а также на уютные домашние выходные после него.
Альтернатива поднадоевшим стеганым курткам из масс-маркета от украинского бренда.
Вязаный топ из коллаборации ретейлера с художницей можно носить и в холодное время года — поверх рубашки или водолазки.
Грибочки и вязаный петчворк — этот жилет вобрал в себя сразу два тренда сезона.
Эффектно завершить год, прошедший под знаком зеленого цвета, можно в платье травянистого оттенка.
Сноубутсы, которые пригодятся для защиты не столько от снега, сколько от соли.
Стилистика 70-х перебралась на не самые очевидные вещи, например на комфортный кардиган-поло.
Чтобы избежать эффекта костюмирования, каракулевый пирожок лучше вписывать в компанию современных вещей.
Дизайн эффектного жилета вдохновлен классической телогрейкой, впервые появившейся на солдатах русской армии в конце XIX века.
Образцовый овершорт на холодное время года: стеганый верх из смеси хлопка и шерсти, сдержанный паттерн и тонкий слой утеплителя.
Полупрозрачное платье с летящими рукавами. Если захотите носить такое зимой, то смело поддевайте водолазку и дополняйте образ сапогами в стиле 70-х.
Бананы часто мелькали на работах Энди Уорхола. Но приятно, что на этой футболке — нерастиражированная обложка альбома The Velvet Underground и Нико.
Немного китчевый пиджак, который вряд ли станет частью рабочего костюма, но органично впишется в образ для вечеринки.
Легинсы расклешенного кроя с голографическим эффектом вполне могут стать зумерской альтернативой новогоднему платью.
Аксессуары в виде объектов бывают либо очень интересными, либо полностью безвкусными. Это пример первого варианта.
Красивая деталь, которая превращает просто блестящее платье в вещь из гардероба куклы Bratz, — цепочки вместо бретелей.