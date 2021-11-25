Вещи, которые уже можно покупать с заделом на празднование Нового года, а также на уютные домашние выходные после него.

Пальто Katimo

Альтернатива поднадоевшим стеганым курткам из масс-маркета от украинского бренда.

Цена €336
Топ Zara х Koketit

Вязаный топ из коллаборации ретейлера с художницей можно носить и в холодное время года — поверх рубашки или водолазки.

Цена 2999 р.
Жилет Ashley Williams

Грибочки и вязаный петчворк — этот жилет вобрал в себя сразу два тренда сезона.

Цена 49 950 р.
Платье & Other Stories

Эффектно завершить год, прошедший под знаком зеленого цвета, можно в платье травянистого оттенка.

Цена 7990 р.
Ботинки Marc O’Polo

Сноубутсы, которые пригодятся для защиты не столько от снега, сколько от соли.

Цена 16 990 р.
Куртка Roxy х Rowley

Нарядная куртка, в которой хоть на лыжню, хоть за продуктами.

Цена 12 943 р.
Брюки Ivolga

Трикотажные брюки для уютных праздничных выходных.

Цена 5400 р.
Кардиган & Other Stories

Стилистика 70-х перебралась на не самые очевидные вещи, например на комфортный кардиган-поло.

Цена 10 990 р.
Шапка пирожок Cocoshnik

Чтобы избежать эффекта костюмирования, каракулевый пирожок лучше вписывать в компанию современных вещей.

Цена 35 000 р.
Жилет «Олово»

Дизайн эффектного жилета вдохновлен классической телогрейкой, впервые появившейся на солдатах русской армии в конце XIX века.

Цена 21 400 р.
Овершорт Bogner

Образцовый овершорт на холодное время года: стеганый верх из смеси хлопка и шерсти, сдержанный паттерн и тонкий слой утеплителя.

Цена 43 600 р.
Кардиган Weekday

Университетский стиль и орнамент аргайл в нескучном оверсайз-фасоне.

Цена 3999 р.
Платье Stradivarius

Полупрозрачное платье с летящими рукавами. Если захотите носить такое зимой, то смело поддевайте водолазку и дополняйте образ сапогами в стиле 70-х.

Цена 5599 р.
Футболка Pull & Bear

Бананы часто мелькали на работах Энди Уорхола. Но приятно, что на этой футболке — нерастиражированная обложка альбома The Velvet Underground и Нико.

Цена 1799 р.
Пиджак Uterqüe

Немного китчевый пиджак, который вряд ли станет частью рабочего костюма, но органично впишется в образ для вечеринки.

Цена 18 990 р.
Брюки Monki

Легинсы расклешенного кроя с голографическим эффектом вполне могут стать зумерской альтернативой новогоднему платью.

Цена 2500 р.
Сумка Uterqüe

Аксессуары в виде объектов бывают либо очень интересными, либо полностью безвкусными. Это пример первого варианта.

Цена 11 990 р.
Платье Bershka

Красивая деталь, которая превращает просто блестящее платье в вещь из гардероба куклы Bratz, — цепочки вместо бретелей.

Цена 3999 р.